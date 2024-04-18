Техническая безграмотность большинства потребителей продукции АМД

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Такое мог написать либо очень толстый тролль, либо очень фанатичный поклонник компании. Еще в 2014/15гг компания Интел выпустила процессоры с дополнительной памятью - то самое семейство Broadwell на 14нм техпроцессе

с eDRAM, которая при установке дискретной видеокарты превращалась в L4-кэш, значительно ускорявший процессор. Вы правда думаете, что компания АМД сама придумала и разработала большинство своих "изобретений" ? В странах Запада промышленный шпионаж является нормой уже более 150-лет. А "чиплеты" - эта технология была известна еще с 00-х годов - именно по ней собирали всем известные Core 2 Quad. Но об этом сторонники продукции АМД предпочитают не вспоминать...

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Единственной серьезной инновацией, которую можно рассматривать всерьез, можно считать создание HBM-памяти (на что компания АМД потратила 10 лет).

Отвратительнейшая техподдержка продукции

И снова перед нами пример жирнейшего троллинга. Почему АМД обеспечивает длительную поддержку ? Да потому что выпускает свою продукцию в сыром виде! Первое поколение материнских плат и процессоров новой платформы можно пропускать смело - это будет бета-тест за ваш счет. При этом баги фиксятся крайне медленно или не фиксятся вообще. Актуальные прошивки на самые массовые версии материнских плат вы получите только к окончанию поддержки платформы ( как было с А320, получившими необходимый БИОС для поддержки процессоров 5000 лишь в конце августа 2022г). Да и сейчас как на нашей Конференции, так и в ритейле вы можете найти тонны жалоб на качество платформы АМ5.

На этом фоне Интел показывает просто образцовую поддержку своей продукции.

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Только в 2024г компания АМД наконец-то разродилась драйверами для поддержки видеокарт в рабочих задачах (первый блин оказался комом - это уже традиция для АМД, и был отправлен на доработку). Даже Интел, над сыростью ПО видеокарт которой посмеиваются в интернете с самого старта продаж поколения Алхимик обеспечивает поддержку видеокарт в рабочих задачах (а это уже второй год).

АМД создала инфляцию производительности

Большинство из вас помнят, как на протяжении 8лет играм было достаточно 4 ядер Интела (и как хорошо были оптимизированы игры под эти 4 ядра). Но вот в 2017/18гг на рынок вышел дешевый Райзен со своими 6/12 и 8/16. И оптимизация в играх стала пропадать. А зачем что-то оптимизировать, когда в компьютерах у пользователей 12/24 или 16/32 процессоры ? К тому же, как оказалось, у АМД до 2021г не было своего компилятора для процессоров - она использовала компилятор Интел! Слов нет - одни междометья.

Экономия на комплектующих

Еще лет 10 тому назад фанаты АМД подшучивали над интелбоями, дескать у нас в ФХ-ах "священный припой" а в ваших интелах - термосопли. И вот АМД выпускает семейство Райзен 8000. У которых под крышкой оказывается вовсе не припой, а ... "термосопли". Какая ирония...

Вы уже наверное слышали про "длительную поддержку от АМД", вот только в рамках платформы АМ4 было выпущено 5! поколений материнских плат. Такого вы не увидите у современного Интел. Подобное можно встретить только у сокета 775 (но это самый долгоживущий сокет в мире - он выпускается до сих пор).

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В свое время АМД выпустила МП так называемые МАХ-версии - потому что у первых выпусков были флэш-накопители БИОС малого объема, из-за чего сильно резался функционал этих МП и у вас был выбор - использовать МП с урезанным функционалом, заменить флешку БИОС или купить более современную МП. А потом вышли процессоры с поддержкой PCI-E 4.0, в то время как платы 300 и 400 серий могли поддерживать только версию 3.0

AMD - это очень дорого и ненадежно

И у нас очередной пример троллинга. Видеокарты АМД уже давно не являются самыми выгодными по Цена/Производительность.

Видеокарты от Интел уже выбили их из этого сегмента.

Ну и куда же без примера прогара 3D-процессора от AMD(несмотря на то, что это пофиксили, но факт - это имело место). Про случай с деффектным Х570 чипсетом (который был разработкой АМД и в результате "недоработок" которого компания чуть не нахватала исков от корпоративных клиентов) можно тоже не вспоминать.

Проблема с теплоотведением

Поклонники продукции АМД любят рассказывать сказки про то, какие Райзены холодные, но при проверке на одинаковых частотах/тепловыделении почему-то выходит с точностью наоборот - как вы можете видеть из графика, от 7 до 12С разницы по средней температуре между 5800Х и 12700К (в пользу Интел). Но вы должны помнить, что процессоры Интел - это страшные печки!

Черный пиар

Думаю вы уже заметили, что на нашем ресурсе чаще выходят статьи про АМД и почти не выходят статьи про Интел (особенно в Блогах). И большинство этих статей строятся на сравнении достоинств продукции АМД на фоне недостатков продукции Интел/Нвидиа. Как пример - в одной из заметок в Блогах один из участников нашей Конференции пытается доказать, что видеокарта от АМД лучше топов Нвидиа ( "я не лох!!!"). При этом он делает тесты видеокарты в ультра-разгоне (разгон ГПУ, разгон памяти, настройка таймингов видеопамяти, подбор кривой напряжений) со стоковыми картами Нвидиа - ведь только так и никак больше нужно проводить тесты видеокарт от АМД!!! При этом ни одного теста в рабочих приложениях он не приводит (а именно в них видеокарты АМД показывают околонулевой результат, в сравнении с оппонентами Нвидиа / Интел). И именно подобные тесты говорят против приобретения продукции от АМД - купи и проведи неделю железного секса - а оно нужно большинству ?

Вот такая вот "30% доля рынка" у АМД на текущий момент. А ведь еще недавно у АМД было 18% - покупатели отказываются от их серверов из-за "нестабильного ПО". Ах да, серверы Амазон на АРМ-архитектуре их собственной разработки, причем уже третьего поколения. А зная это, можно ли считать, что АМД предоставляет самое выгодное и производительное решение для серверов ?





Вместо заключения

Ругать производителей железа можно сколько угодно, но если ты неспособен повлиять на этот рынок, то стоит ли этим заниматься ? Только чтобы заработать на доширак и получить "5 минут славы" ? Сомнительное удовольствие. Но о плюсах и минусах того или иного производителя нужно знать ( и лучше безо всяких прикрас).

А если кто забыл, то цвет АМД - зеленый :

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