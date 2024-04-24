В то время пока Пекин пытается увеличить международную роль юаня в международных торговых расчетах и финансовых операциях, он столкнулся с неожиданной проблемой: материковыми компаниями. Новые данные Народного банка Китая (НБК) указывают на то, что руководство крупных предприятий не спешит переводить валютную выручку в местную валюту.

Как сообщается, китайские компании неохотно конвертируют свои доллары в юани. Image: Twitter Screengrab

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В марте объем валютных депозитов вырос до 833 млрд долларов США с 779 млрд долларов месяцем ранее, что говорит о том, что материковые компании не торопятся с переводом доходов в юани. Самое очевидное тому объяснение - более высокие процентные ставки в оффшорных зонах, которые способствуют более слабому, чем ожидалось, курсу юаня.

«Этот огромный положительный спред доходности не исчезнет в ближайшее время», - говорит Элвин Тан, валютный стратег RBC Capital Markets. Разница в ставках между Соединенными Штатами и Китаем является самой положительной с 2007 года». «Этот фундаментальный факт, - отмечает Тан, - объясняет, почему китайские экспортеры неохотно обменивают доллары на юани».

По той же самой причине пекинские менеджеры по валютному контролю в ближайшие месяцы не должны поддаваться стремлению "гнать падающий юань вниз". Это может привести к обратным последствиям, противоречащим масштабным замыслам Пекина по "юанизации", считает эксперт. Существует масса причин, объясняющих, почему команда Си Цзиньпина и управляющий ЦБ КНР Пань Гуншэн не стали стимулировать снижение курса.

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С одной стороны, это усложнило бы гигантам рынка недвижимости выплату по оффшорным облигациям, а следовательно, повысило бы вероятность новых дефолтов, подобно ситуации с China Evergrande Group. С другой стороны, это может еще больше повысить градус напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном в преддверии осенних выборов в США.Однако наибольший ущерб это может нанести по долгосрочной политике Пекина, направленной на интернационализацию китайской валюты как альтернативы американскому доллару.

Безусловно, "расширение торговых связей и финансовой инфраструктуры Китая говорит о том, что потенциал дальнейшей юанизации еще не исчерпан", - говорит Дмитрий Долгин, экономист ING Bank. Тем не менее, Пекину становится все труднее балансировать на фоне снижения курса юаня до 34-летних минимумов. Падение на 9,7 процента только в этом году не облегчает жизнь Китаю, пытающемуся стабилизировать потребительские цены.

Более быстрый рост ВВП также может обеспечить команде реформаторов Си большую свободу действий в решении кризиса недвижимости в КНР, снижении рекордной безработицы среди молодежи и обуздании чрезмерных заимствований местных органов власти. Когда в начале этого месяца агентство Fitch понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая со «стабильного» до «негативного», оно указало в числе наиболее тревожных факторов финансовую напряженность местных и региональных органов власти.

Муниципалитеты, по словам Fitch, «пострадали от замедления роста цен на недвижимость. При этом некоторые механизмы финансирования местных органов власти (LGFV) столкнулись с проблемой рефинансирования.

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В прошлом году, добавили в Fitch, "некоторым регионам с высокой задолженностью было разрешено выпустить облигации рефинансирования на сумму около 1,4 трлн юаней (193,5 млрд долларов), чтобы перенести долг LGFV непосредственно на свой баланс. Мы ожидаем, что такая эмиссия продолжится в 2024 году". До сих пор банки просили поддержать долговые обязательства LGFV путем реструктуризации, в то время как местные компании по управлению активами также оказывали поддержку, отмечает Fitch.

Минфин Китая ответил отказом, заявив, что "рейтинги Fitch не отражают в перспективе положительного влияния фискальной политики на стимулирование экономического роста и, следовательно на макроэкономическую стабилизацию". Команда министра финансов Лан Фоаня утверждает, что рост ВВП Китая составляет около 5,3 % в годовом исчислении, а доля КНР в мировом производстве превысила 30 %.

Пекин утверждает, что "долгосрочная позитивная тенденция развития китайской экономики не изменилась, равно как и способность и готовность китайского правительства поддерживать высокую суверенную кредитоспособность". Тем не менее, мировые инвесторы и центробанки не спешат покупать активы в юанях, как, вероятно, рассчитывает правительство Си.

Одна из причин - продолжающееся укрепление американского доллара. В феврале иностранные запасы казначейских обязательств США выросли до рекорда - и это уже 5-й по счёту ежемесячный рост - несмотря на то, что общий госдолг Вашингтона достиг отметки в $35 трлн.

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Зарубежные сделки по приобретению американских долговых обязательств подскочили на 8,7% только в феврале до $7,965 трлн против $7,945 трлн в январе, по мере того как Бельгия, Япония, Великобритания и другие ведущие экономики скупали доллары.

По мнению экспертов, подобное накопление долларовых запасов с лихвой компенсирует усилия Пекина по сокращению американских авуаров. В феврале запасы казначейских облигаций Китая сократились на 22,7 млрд долларов до 775 млрд долларов. На этом фоне правительства стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - не скрывают своих усилий по «дедолларизации» при существенном содействии Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+. Глава Народного банка Китая Пань Гуншэн столкнулся с валютной дилеммой. Image: Twitter Screengrab

Учитывая масштабы и роль Китая как ведущей торговой державы, переход от долларов к юаню кажется наиболее очевидным вариантом смены караула. Отсюда и стремление альянса БРИКС свергнуть доллар, убедив развивающиеся страны использовать местные валюты в торговых расчетах и финансовых операциях.

Ошибочные попытки администрации президента США Джо Байдена нанести ущерб китайской технологической промышленности и обратить доллар в "оружие" против России только укрепили эту решимость.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предупредил, что замораживание российских активов на фоне напряженности на Украине может подорвать международную финансовую стабильность и суверенный иммунитет. “Если у третьих стран сложится впечатление, что их суверенные активы не находятся в безопасности при определенных обстоятельствах, международная финансовая стабильность может оказаться под угрозой”, - подчеркнул Линднер. “В долгосрочной перспективе мы потеряем гораздо больше, чем приобретем”.

Однако пока доллар продолжает укрепляться. В этом месяце индекс DXY, ключевой показатель стоимости доллара, вырос почти на 5% в годовом исчислении. Одна из причин, по которой доллар укрепляется, заключается в том, что процентные ставки в США продолжают расти. Считалось, что в этом году Федеральная резервная система снизит ключевые ставки как минимум пять-семь раз. Теперь, когда инфляция оказалась менее скоротечной, чем ожидалось, рынки задаются вопросом, а собирается ли ФРС вообще понижать ставку.

Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс даже считает, что следующим шагом председателя ФРС Джерома Пауэлла может стать повышение ставок. Такой поворот событий способствует падению курса юаня и удерживает юань под понижательным давлением.

И не только юань. Индийская рупия недавно упала до исторического минимума по отношению к американскому доллару. Малайзийский ринггит торгуется вблизи самых низких уровней со времен азиатского финансового кризиса 1997-98 годов. Опасения по поводу дальнейшего падения филиппинского песо заставили центральный банк отложить снижение ставок.

В этом месяце, когда Международный валютный фонд и Всемирный банк проводили ежегодное весеннее совещание, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что из-за укрепления доллара страны с развивающейся экономикой вынуждены бороться с оттоком капитала.

"Повышение процентных ставок для остального мира - не самая лучшая новость", - пояснила Георгиева. "Повышение процентных ставок увеличивает привлекательность США, поэтому туда устремляются финансовые потоки, а остальной мир испытывает определенные проблемы". Георгиева считает, что "если такая тенденция сохранится в течение длительного времени, это может стать поводом для беспокойства с точки зрения финансовой стабильности".

В марте по данным МВФ на американский доллар приходилось почти 60 % всех мировых валютных резервов. В 2023 году доля этой валюты в глобальных иностранных резервах фактически выросла на 0,2 процентных пункта. Тем не менее Пекин как никогда решительно настроен на укрепление позиций юаня в мире. В 2016 году усилия Китая по укреплению финансовой системы и повышению прозрачности принесли свои плоды: юань был принят в программу "специальных прав заимствования" Международного валютного фонда.

Вступление в самую элитную "валютную корзину" наряду с долларом, иеной, евро и фунтом стерлингов повысило доверие к юаню. С тех пор использование юаня в торговых расчетах и финансовых операциях неуклонно растет. Благодаря этому государственные облигации Китая заняли центральное место в таких бенчмарках, как FTSE-Russell, а также в фондовых индексах MSCI и т. д.

Однако ослабление курса юаня может снизить привлекательность китайских активов. Шансы на то, что глобальная роль юаня будет расти в геометрической прогрессии по мере развития китайской экономики, по-прежнему велики. Однако признаки того, что China Inc начинает сомневаться в траектории движения юаня, указывают на то, что стремление Пекина к дедолларизации лучше работает за рубежом - в плане торговли и официальной помощи, - чем среди китайских компаний.

По мнению экономического обозревателя Уильяма Песека, Пекин должен ускорить проведение реформ в сфере недвижимости, финансов местных органов власти, развития рынков капитала и перераспределения двигателей роста от экспорта к услугам и инновациям. Пекин также должен сделать юань полностью конвертируемым, чтобы повысить доверие мировых инвесторов.

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко говорит: "Существует мнение, что юань не может стать полноценной резервной валютой из-за действующих ограничений на операции с капиталом в Китае". Доля юаня в мировых расчетах через SWIFT в марте достигла исторического рекорда в 4,69 процента

Несмотря на то, что растущее использование юаня Россией и другими крупными экономиками "помогает китайским властям превратить его в международную резервную валюту", отмечает Прокопенко, структурные ограничения означают, что пока он "вряд ли может стать надежной заменой" доллару.

В свою очередь, Родриго Зейдан, профессор финансов Нью-Йоркского университета в Шанхае, отмечает, что "Китай не может позволить капиталу совершенно свободно вливаться в его экономику, не подвергая ее риску очередного внутреннего валютного кризиса".

"Будущее юаня зависит от того, будет ли Китай пытаться дедолларизировать мировую экономику или же ограничится хеджированием от возможных санкций со стороны США. Я думаю, что в ближайшие несколько лет Китай ограничится последним. В ближайшие несколько лет Китай ограничен последним вариантом. Попытка отказаться от доллара потребует от Китая сохранения свободных рынков капитала", добавил эксперт.