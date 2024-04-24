В планах компании вырваться в тройку мировых лидеров по разработке мобильных операционных систем.

Китайский производитель техники Huawei стремится расширить охват своей фирменной операционной системы HarmonyOS NEXT по всему миру. Первоначально представленная только для разработчиков в прошлом году, HarmonyOS NEXT на данный моент не поддерживает приложения для Android, но в ближайшем будущем может стать основой смартфонов и множества других интеллектуальных устройств от Huawei.

По данным Nikkei Asia, Huawei видит в HarmonyOS NEXT потенциального конкурента iOS и Android. Компания планирует сделать свою операционную систему третьей по популярности на мировом рынке.

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Чтобы достичь поставленной цели, Huawei усердно работает над созданием надёжной экосистемы приложений для HarmonyOS. Компания сосредоточится в первую очередь на внутреннем рынке Китая, где потребители в основном используют ограниченное количество приложений. Huawei планирует обеспечить доступность и бесперебойную работу этих приложений на HarmonyOS.

Однако создание конкурентоспособной экосистемы приложений — непростая задача. Google Play Store в настоящее время предлагает более 3,2 миллиона приложений, а App Store — более 2 миллионов. Если Huawei добьётся успеха в создании конкурирующей экосистемы приложений, это станет серьёзным толчком для мирового рынка операционных систем.

Кроме того, Huawei работает над заменой ядра Linux в HarmonyOS NEXT на собственное самодельное ядро Harmony. Ядро — это фундаментальная часть операционной системы, и этот шаг подчёркивает стремление Huawei к дифференциации HarmonyOS от Android.

Глобальное развертывание HarmonyOS NEXT стало свидетельством амбиций Huawei стать крупным игроком на рынке мобильных операционных систем. Компания стремится создать экосистему, которая будет конкурировать с Android и iOS, и в первую очередь её успех будет зависеть от способности привлечь разработчиков и пользователей по всему миру.