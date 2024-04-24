"Реверс-инжиниринг" немецкого образца может послужить прорывом в российском танкостроении.

Германский танк Leopard 2A6, ставший трофеем в ходе жарких боев под Авдеевкой, станет не только участником триумфа российских сил во время своеобразной майской выставки поверженной иностранной бронетехники на Поклонной горе в Москве, но и будет углубленно изучен военными специалистами РФ. Об этом красноречиво говорят кадры от МО России, где трофейный образец находится в руках российских военных. Соответствующая публикация появилась в отраслевом милитари-журнале Military Watch.

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Помимо немецких танков, «под лупу» военных инженеров попадут и американские БМП Bradley, но всё-таки для конструкторов военной техники больше представляет интерес продукция Rheinmetall.

И хотя у россиян «в плену» есть и другая модификация в лице Leopard 2A4, наибольшая важность выражается в присутствии версии 2A6. Именно такие танки стали флагманами в летне-осеннем "наступлении" украинской армии 2023 года, где их ударная мощь и превосходная оптика оказались бессильны против современных авиационных ракет «Вихрь» и противотанковых комплексов «Корнет», не говоря уже о простых минах ТМ-62 и копеечных fpv-дронов.

Вместе с тем присутствие захваченного «Леопарда» в Москве на протяжении месяца будет тем самым весомым репутационным ударом в сторону НАТО. Ведь это один из лучших танков военно-политического альянса. И именно он появился в распоряжении российской стороны, что наводит на определенные исторические ассоциации. Речь идёт об эпохе ВОВ, когда «Пантеры» и «Тигры» – последняя надежда тогдашнего Берлина, были брошены на набравшую мощный ход Советскую армию, но всё было тщетно. И именно захват того самого Panzerkampfwagen VI Ausf.H – E в боях под Ленинградом, больше известного в отечественной историографии как тяжелый танк «Тигр», послужило самым настоящим прорывом в танкостроении в СССР, когда появились образцы послевоенных бронемашин, своей огневой мощью опережающие намного десятилетий тогдашние образцы былых западных союзников. В частности таким был ИС-8 (Т-10), превосходивший на много порядков американские M103 и М60, и британские Centurion и FV214 «Conqueror». «Объект 730» состоял на вооружении РФ вплоть до 1993 года.