В одном из прошлых блогов цикла "Несколько крутых, но забытых стратегий" я затрагивал тему качества графики в стратегиях, но касаясь только графики периода перехода этого жанра из 2D в 3D. Графика в стратегиях всегда была вторична, а на первом месте шел геймплей, да и разработчики, зная об этом, нечасто баловали нас стратегиями с такой графикой, ради которой требовалось делать апгрейд видеокарты. Но, все же революции в плане графики были и каждый подобный рывок технологий поднимал планку на новую высоту, к которой стремились разработчики новых стратегий.

Одной из первых подобных стратегий стала Warhammer 40,000: Dawn of War, вышедшая в 2004 году. Представьте, какой шок она вызывала у игроков, только-только привыкших к переходу стратегий из 2D в 3D. И тут появляется игра с детальной проработкой юнитов и теней, рисующая эпические битвы с шикарными эффектами, при этом не забывая подчеркнуть отдельные кровавые моменты-"фаталити". В 2004 году Warhammer 40,000: Dawn of War требовала не только мощную видеокарту, но и производительный процессор и я хорошо помню, как мне приходилось убавлять настройки графики, чтобы поиграть в нее.

Неплохо подняла планку графики в стратегиях Age of Empires III, вышедшая в 2005 году. В то время каждый игровой журнал похвалил эту стратегию в первую очередь за шикарную графику. Приятную картинку рисовала и вышедшая в этом же году Sid Meier's Civilization IV. А в 2006 году начался настоящий праздник для любителей интересных и красивых стратегий, ведь в этот год вышли: Company of Heroes, The Lord of the Rings: Battle for Middle-Earth 2, Rise of Nations: Rise of Legends, Heroes of Might and Magic 5, Warhammer: Mark of Chaos, Rome: Total War - Alexander и Anno 1701.

На мой взгляд, это был лучший год для любителей стратегий и такой вал отличных игр этого жанра не повторялся уже никогда, ведь упадок и стагнация жанра стратегий постепенно давали о себе знать, в первую очередь - недостатком новых идей. Но отличная графика и продуманный геймплей в те годы еще держали жанр на плаву, обеспечивая отличные продажи и интерес игроков. А вот 2007 и 2008 годы уже не были таким урожайными и стратегий вообще вышло мало, а игр с красивой графикой я отметил бы из них всего две: World in Conflict и Command & Conquer: Red Alert 3.

Последующие годы отмечаются редким выходом интересных стратегий, а революционные прорывы в графике уступили место медленной эволюции, за счет чего игры уже 2009 и 2010 года неплохо выглядят и сейчас: Warhammer 40.000: Dawn of War 2, Anno 1404, Empire: Total War, Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim, Starcraft 2: Wings of Liberty, Sid Meier's Civilization 5, Supreme Commander 2 и The Settlers 7: Paths to a Kingdom.

И все прошедшее десятилетие не принесло в жанр ни новых механик, ни прорывов в графике, но довольно часто, запуская новую стратегию, я отмечал, что она весьма интересна и отлично смотрится. Так произошло и с игрой Grey Goo, с которой я начну подборку стратегий этого блога.

Grey Goo

Grey Goo вышла в начале 2015 года, а делали ее в студии Petroglyph Games, где собрались бывшие разработчики игр Dune 2 и Command & Conquer. Игра получилась отличной в плане графики и ее хвалили за детализированные модели, а три абсолютно разные фракции обеспечивали интересный геймплей. Игровые механики Grey Goo очень напоминали старый добрый Command & Conquer и игра явно нацеливалась сместить с трона Starcraft 2: Wings of Liberty, но все испортили мелкие недоработки.

Во-первых, довольно скучные задания в кампании быстро надоедали, а проблемы с искусственным интеллектом ботов в одиночной игре позволяли вам быстро стать слишком сильным игроком, выигрывающим каждую битву без особого напряжения. А вот мультиплеер омрачало слишком малое количество карт. Поработай бы Petroglyph Games над Grey Goo еще с полгода, устранив эти недочеты и мы вполне могли бы получить игру уровня Starcraft 2: Wings of Liberty и Command & Conquer 3: Kane’s Wrath.

Rise of Venice

Открыв для себя мир экономических и градостроительных стратегий более 10 лет назад и наигравшись в Anno 1404: Venice, The Settlers 7: Paths to a Kingdom и Tropico 3, я стал искать подобные игры и с сожалением понял, что стоящие проекты такого типа можно пересчитать по пальцам двух рук. В этих поисках мне и попалась игра Rise of Venice, вышедшая в 2013 году из-под пера студии Gaming Minds Studios.



Но, несмотря на то, что в этой игре мы попадаем в Средиземноморье эпохи Возрождения, и нам будет доступна торговля, мореплавание, строительство и ожесточенная борьба с пиратами, эта игра совершенно непохожа на Anno 1404: Venice. А вот на что она похожа, так это на игры Port Royal и Patrician и если вам нравятся эти игры, то и Rise of Venice обеспечит вам много часов увлекательной игры.

Imperial Glory

Серия Total War прочно обосновалась на троне стратегических игр жанра пошаговой глобальной стратегии с тактическими битвами в реальном времени, и уже почти 20 лет не пускает туда конкурентов. Попытки создать игры, подобные играм серии Total War предпринимались неоднократно и одна из подобных игр - Imperial Glory, вышедшая в студии Pyro Studios в 2005 году. Imperial Glory переносит вас во времена Наполеоновских войн и дает возможность поиграть за самые сильные державы того времени: Великобританию, Францию, Австрию, Россию или Пруссию.



Как и в серии Total War, вы управляете державой в пошаговом режиме и переходите в режим реального времени в морских и сухопутных битвах. Игра была очень неплоха, и позволяла не только вести боевые действия, но и добиваться успеха через заключение союзов или вступление в коалиции, но пара неприятных моментов портило впечатление. Во-первых, у юнитов отсутствовало понятие морали или боевого духа, что делало сражение несколько нереалистичным и похожим на схватку в Age of Empires II, до последнего бойца. А во-вторых, морские битвы были слишком сложны в управлении. Но если закрыть глаза на эти недостатки, то стоит поиграть в Imperial Glory, чтобы понять, что не только серией Total War был отмечен подобный поджанр стратегий.

Rome: Total War - Alexander

Но и в серии Total War были игры, быстро забытые игроками из-за введения необычных особенностей, ведь серия постоянно пыталась развиваться и внедрять новые идеи. Одной из таких игр стала Rome: Total War - Alexander, второе дополнение к знаменитой игре Rome: Total War. В Rome: Total War - Alexander вы могли играть только за одну фракцию - Македонию под предводительством Александра Македонского, воюя с варварами, представленными народами Подунавья, Иллирика, Причерноморья, Поволжья и Средней Азии. А восточные фракции представляли Персия и Индия. Игра имела жесткие временные ограничения - всего за 100 ходов вам предстояло захватить 30 городов.





Planetary Annihilation

Стратегия Planetary Annihilation разработанная в Uber Entertainment в 2014 году - крепкий середнячок в мире стратегий и появись она на несколько лет раньше - успех ей был бы обеспечен. Но в 2014 году игроки пресытились стандартным набором стратегических механик и даже идея планетарной войны, когда вы воевали не страна на страну, а планета на планету - не особо впечатляла. К Planetary Annihilation приложили руки создатели Total Annihilation и Supreme Commander и игру однозначно стоит попробовать, ведь где еще встретишь бомбардировку чужой планеты астероидами или даже возможность столкнуть свою планету с вражеской.





Пишите в комментарии, какие еще стратегии вы бы добавили в этот список?

