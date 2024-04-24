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Zelikman
Минобороны Норвегии: Российская армия модифицируется гораздо быстрее, чем ожидалось на Западе
По мнению главкома норвежской армии, военно-промышленный комплекс России совершенствуется ежедневно

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  Военный потенциал российских вооруженных сил ощутимо улучшается и нарастает с каждым днем. Это ясно из высказываний главнокомандующего норвежской армией Эйрика Кристофферсена, которые были опубликованы в издании Breaking Defense.

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  По мнению главкома норвежцев, Россия в настоящее время способна производить вооружение гораздо быстрее, чем это было в 2023 году, не говоря уже о 2022 году. Это означает, что российские предприятия военно-промышленного комплекса были успешно перестроены, что позволяет им активно наращивать производство вооружения и боеприпасов, опережая в этом украинские военные формирования.

  Главнокомандующий норвежской армии отметил, что российские войска модернизируются гораздо быстрее, чем это было ожидаемо. Он также подчеркнул, что санкции против России не дали планируемого эффекта для стран Запада. Военная промышленность страны смогла эффективно адаптироваться к новым условиям и увеличить производственные мощности.

  Стоит отметить, что в Европе военно-промышленный комплекс не смог полностью преобразоваться на военный курс. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о переходе британской оборонно-промышленной отрасли на "режим войны" во время своего визита в Польшу.

  Однако, пока не совсем ясно, каким образом этот процесс будет осуществляться, поскольку производственные мощности и кадровый потенциал британской оборонной промышленности в настоящее время не позволяют провести значительные изменения в короткие сроки.

#россия #сво #техника #армия #оружие #впк
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DIP48
03:07
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Bernig
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Памяти больше нужно именно амд, у Нвидиа с этим всё норм https://youtu.be/MOKRTzpyU2U?list=LL&t=73
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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Краткое резюме: красные рвутся, зелёные отдыхают.
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Майкопское Честное
02:37
Ваще нищета ))
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Mallory
02:36
Он как-то всерьез рассуждал про real time ядро и его влияние на быстродействие в играх.
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