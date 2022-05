За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В прошлом блоге мы разложили все стратегии по полочкам, распределив их по поджанрам, которых к нашему времени накопилось не так уж и много. Все поджанры стратегий: в реальном времени, пошаговые, глобальные и так далее, можно пересчитать по пальцам и, что самое грустное, все эти жанры оформились еще в 90-е годы и ничего нового уже давно не появляется. Если копнуть глубже, до самых истоков и становления жанра, становится понятно, что все уникальные особенности стратегических игр были придуманы еще в 80-е годы прошлого века, а их самые удачные сочетания, которыми мы пользуемся до сих пор, появились уже в начале 90-х годов.

Например, в игре Dune II, вышедшей в 1992 году, были реализованы механики, которые практически без изменений работают в любой современной RTS, даже в Age of Empires 4 из 2021 года. Туман войны, микроменеджмент, заточенный под управление мышью, сбор ресурсов и отстройка базы с иерархией вторичных, дополнительных зданий. Создание на базе различных боевых юнитов, отдача им приказов и даже сам способ выбора юнитов мышью, не говоря уже о нескольких враждующих фракциях с различными характеристиками.

Да, всем этим механикам, до боли знакомым каждому любителю стратегических игр в реальном времени, в этом году исполняется уже 30 лет. Похожая ситуация и в других поджанрах, пошаговые стратегии, зародившиеся еще раньше RTS, в 70-х и 80-х годах прошлого века, достигли своего идеала в конце 90-х годов. Легендарная игра Heroes of Might and Magic III: The Restoration of Erathia стала лучшей TBS всех времен по мнению большинства геймеров и продолжает жить и в 2022 году в развивающемся проекте Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss. Приблизится к идеалу смогла лишь Heroes of Might and Magic V в 2006 году, но фанатская база этой игры несоизмеримо меньше, чем у третьих героев.

Что касается глобальных и 4X стратегий, то Sid Meier’s Civilization, первая "цива", ставшая для своего поджанра тем же, что Dune II для RTS, вышла аж в 1991 году. И играя в Sid Meier’s Civilization VI из 2016 года, мы видим, что большинству особенностей поджанра пошел уже четвертый десяток.

О застое в жанре стратегий геймеры и игровые журналисты заговорили еще в начале нулевых, когда мы наблюдали, как жанр пытался обновиться, выйдя за свои рамки или расширив их до максимума. Повсеместное внедрение RPG-элементов и героев-командиров, удачнее всего реализованное в Warcraft III: Reign of Chaos или максимальное упрощение экономической модели и увеличение минимального числа юнитов, которым можно отдать приказ, в игре Warhammer 40,000: Dawn of War, было, как сейчас стало понятно, отчаянной попыткой дать игроку хоть что-то новое.

А дальше, после 2010 года, началась стагнация и явная боязнь издателей связываться с жанром стратегий из-за страха получить слабые продажи. Если посмотреть высокобюджетные ААА-стратегии последних 10 лет, ставшие популярными, то мы увидим лишь дополнения к StarCraft II: Wings of Liberty и экономические симуляторы Cities: Skylines и Anno. А еще - стоящие особняком глобальные стратегии от "парадоксов": Europa Universalis IV и Crusader Kings II-III и превратившиеся в сериал стратегии серии Total War. Даже такие титаны рынка как Sid Meier’s Civilization VI или Warhammer 40,000: Dawn of War II продавались гораздо хуже своих игр-предшественниц.

Игроки остро жаждут нового в жанре, но, к сожалению, сами же не дают шансов экспериментам с геймплеем в стратегиях. Достаточно вспомнить провал в продаже таких необычных игр как Sacrifice, Периметр или серию Rise of Nations. Из-за застоя в жанре, отсутствия новизны и положительных эмоций многие игроки снова и снова возвращаются к старым стратегиям, которые дали максимум ощущений в свое время. И с одной из таких игр я и хочу начать свою подборку.

Submarine Titans

После успеха StarCraft в 1998 году многие студии пробовали выпустить что-то похожее и одной из близких по стилистике игр стала Submarine Titans, разработанная Ellipse Studios в 2000 году. После жуткого катаклизма Земля стала непригодной к жизни, и только в глубинах океанов осталась жизнь. Три фракции сошлись там в жестоком противостоянии: Чёрные Осьминоги, Белые Акулы, потомки человечества и Силикоиды-инопланетяне. Как раз на днях я пытался установить Submarine Titans под Windows 10 из дистрибутива 2000 года и потерпел неудачу, но после комбинации из GOG-версии, HD-патча и русификаторов удалось получить игру, отлично работающую в широкоформатном разрешении Full HD, с прекрасной картинкой, и даже записать гемплей.

Oil Rush

Еще одна стратегия, использующая тематику выживания человечества в океане после глобальной катастрофы - Oil Rush, вышедшая в 2012 году. В игре вам предстоит бороться за главный оставшийся после катастрофы ресурс - нефть, а боевые действия будут происходить вокруг нефтяных платформ в океане. Управление юнитами в игре упрощено и будет отвлекать вас минимально, а вот грамотная прокачка главной базы и изучение дерева навыков определит ваш стиль игры и возможность победы с помощью наступательных или оборонительных тактик. Игра довольно проста, но иногда, когда хочется отдохнуть от тяжелых стратегий, требующих долго обдумывать ход или щелкать мышкой с молниеносной быстротой, я запускаю подобные стратегии и играю в них несколько дней.

Caesar III

В прошлом блоге я рассказал об игре 1999 года Pharaoh из серии City Building Series, и теперь можно рассказать и о самой популярной игре в этой серии, Caesar III, вышедшей в 1998 году и ставшей эталоном экономических стратегий на несколько лет. В игре вам предстоит отстроить город времен Древнего Рима, в эпоху с V в. до н. э. по II в. н. э, и обеспечить его жителей всем необходимым, что становиться все тяжелее сделать с ростом их уровня и увеличении потребностей. В Caesar III, как и последующие игры серии, можно играть в широкоформатных разрешениях после HD-патча.

Caesar IV

Как бы лампово не смотрелась изометрическая графика в 2022 году, нравится она, конечно, не всем. Но и любители 3D могут поиграть в "Цезаря", ведь в 2006 году Tilted Mill Entertainment, Inc. выпускает игру Caesar IV с неплохой для своего времени графикой. А во всем остальном это будет привычный геймплей старого доброго Caesar III с небольшими, но интересными улучшениями, например, системой достижений в таких областях, как: культура, общественная безопасность, уровень процветания, личный статус и текущая численность населения.



Empires: Dawn of the Modern World

Лавры знаменитой серии Age of Empires не давали спокойно спать многим разработчикам и в 2003 году студия Stainless Steel Studios разработала игру Empires: Dawn of the Modern World, в которой в очередной раз попробовала скрестить бодрый геймплей Age of Empires с глубиной серии Sid Meier’s Civilization и огромным временным периодом развития противоборствующих фракций.

В результате, начав игру в Средневековье, вы пройдете через пять эпох и финальные битвы будете вести уже с помощью юнитов и техники Второй мировой войны. Играется Empires: Dawn of the Modern World очень азартно, и если вам нравились подобные RTS, например, Empire Earth, которая тоже выпущена студией Stainless Steel Studios, то вы не будете разочарованы.

