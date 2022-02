За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Дефицит видеокарт длится уже больше года и хотя лихорадка майнинга понемногу начинает стихать, цены на видеокарты превышают рекомендованные более, чем в два раза. Видеокарты - это не предмет первой необходимости и без них можно обходиться довольно долго, но это ключевой компонент игрового ПК, на который завязано все остальное - мощность процессора, блока питания и объем памяти.

А еще видеокарты, как и любой другой электронный компонент, имеют свойство ломаться в самый неподходящий момент. Причем судя по статистике и отзывам пользователей, выходят из строя они гораздо чаще, чем материнские платы, процессоры или SSD-накопители. В результате этих двух факторов сложилась ситуация, что апгрейды старых ПК у многих пользователей "повисли" в воздухе, ведь собирать мощный игровой ПК без видеокарты нет смысла.

А в еще более печальном положении оказались пользователи с мощными игровыми ПК, видеокарты которых вышли из строя и требуют замены. Любой вариант выхода из этой ситуации будет не оптимален в 2022 году - покупать слабую видеокарту "затычку", значит остаться без новых игр. Покупать новую мощную видеокарту - значит переплатить огромную сумму, иногда превышающую цену всего компьютера.

Добавьте к этим двум группам пользователей тех, кто продал видеокарты по хорошим ценам в ожидании скорого завершения майнинг бума и вы поймете, почему новинки, попавшие в розницу по довольно высоким рекомендованным ценам раскупаются в считанные минуты. Народ сметает не только довольно сбалансированные GeForce RTX 3050, но даже спорные и противоречивые Radeon RX 6500 XT.

Но есть высокая вероятность того, что спустя год-полтора, пользователи, купившие видеокарты серий GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 будут жалеть об этой покупке, и сейчас я расскажу о пяти причинах для этого.

Низкий объем видеопамяти

Объем видеопамяти практически не меняется уже с 2016 года, после выхода видеокарт поколений Radeon RX 400 Polaris и NVIDIA Pascal. Напомню, что у GeForce GTX 1060 уже в 2016 году было 6 ГБ видеопамяти, у GeForce GTX 1070 - 8 ГБ, а у GeForce GTX 1080 Ti - 11 ГБ. Видеокарты от AMD тоже могли похвастаться более, чем достаточным в 2016 году объемом VRAM, Radeon RX 480 и Radeon RX 470 можно было купить в версии с 8 ГБ.

Уже вышедшее в конце 2018 года семейство видеокарт GeForce 2000 критиковали за недостаточный объем видеопамяти. Ведь у GeForce RTX 2060, опережавшей по производительности GeForce GTX 1070 прошлого поколения, было всего 6 ГБ видеопамяти. Еще заметнее диссонанс производительности и объема видеопамяти проявился в старших картах. GeForce RTX 2060 Super, GeForce RTX 2070, GeForce RTX 2070 Super, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2080 Super получили всего 8 ГБ видеопамяти. И только видеокарта GeForce RTX 2080 Ti получила 11 ГБ.

Между тем ААА игры уже в 2019 году стали испытывать недостаток 8 ГБ видеопамяти даже в разрешении Full HD. Deus Ex: Mankind Divided, Far Cry 5 или Shadow of the Tomb Raider уже подходили и даже переваливали за отметку в 8 ГБ используемой видеопамяти. Что уж говорить про новые игры и более высокие разрешения, например, Far Cry 6 просто отказывалась запускаться на видеокартах с менее, чем 11 ГБ VRAM в 4К с текстурами высокого разрешения.

Казалось бы, поколение GeForce RTX 3000 на этом фоне должно было выйти с увеличенным объемом видеопамяти, но нет, мощные видеокарты GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3070 Ti имеют всего 8 ГБ VRAM, как GeForce GTX 1070 и Radeon RX 480 в 2016 году. А GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3080 Ti, обгоняющие GeForce GTX 1080 Ti в некоторых играх в два раза, имеют сопоставимый объем видеопамяти в 10 и 12 ГБ.

В стане AMD дела обстоят несколько лучше - Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6900 XT получили 16 ГБ видеопамяти, но оптимальным такой объем выглядит только для первых двух решений, а вот для Radeon RX 6900 XT, созданной для высоких разрешений, 16 ГБ VRAM выглядит слишком маленьким объемом. Слишком мал объем в 8 ГБ и у Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT, вдобавок узким местом становится 128 шина памяти, пропускная способность которой находится между GeForce GTX 1060 9 Gbps и GeForce RTX 2060.

И только у Radeon RX 6700 XT и GeForce RTX 3060 из актуальных видеокарт 2022 года объем VRAM, составляющий 12 ГБ, выглядит наиболее оптимальным. Более старшие видеокарты могут мгновенно, после выхода двух-трех новых игровых ААА хитов стать неактуальными в ближайшем будущем.

Высокое энергопотребление

Неуклонно стало расти и энергопотребление видеокарт, несмотря на снижающийся техпроцесс. Если видеокарта "6"-й линейки, GeForce GTX 1060, потребляла в 2017 году всего 120 ватт, то GeForce RTX 2060 - уже 160 ватт, а GeForce RTX 3060 - 170 ватт! Даже GeForce RTX 3050, со скромным на первый взгляд энергопотреблением в 130 ватт, проигрывает по этому параметру даже GeForce GTX 1660 Ti с сопоставимой производительностью. Энергопотребление тащит за собой повышенные требования к блоку питания и к охлаждению в корпусе, что выливается в дополнительные траты.

А покупать прожорливую видеокарту со слабой системой охлаждения - значит обречь себя на шум и пугающие температуры, постепенно ведущие к порче видеокарты. Времена вечно работающих при температуре под 90 градусов видеокарт прошли, и по отзывам ремонтников, общая надежность устройств заметно снизилась за последние годы. В результате высокое энергопотребление - это всегда дополнительные траты.

Слишком низкая производительность в играх с трассировкой лучей

Технология RTX становится трендом, которому игровая индустрия будет следовать в ближайшие годы, но поколение видеокарт GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в играх с трассировкой лучей показывает очень высокое падение производительности. И если GeForce RTX 3000 еще "вытягивают" производительность за счет технологии DLSS и достаточно эффективных RT ядер, то у Radeon RX 6000 падение фреймтайма просто катастрофическое. Надо ждать доработки блоков RTX в следующих поколениях видеокарт или смириться с мыльной картинкой и низким фреймтаймом.

До выхода GeForce RTX 4000 и Radeon RX 7000 осталось совсем немного времени

По разным оценкам и утечкам информации, до выхода нового поколения видеокарт остается меньше года. Выход GeForce RTX 4000 и Radeon RX 7000 сразу превратит GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в видеокарты устаревшего поколения, а пользователям, дождавшимся новинок, даст, как минимум, увеличение объемов видеопамяти, производительности на ватт и более эффективную производительность в играх с трассировкой лучей. Это будет очень обидно для тех, кто купил GeForce RTX 3060 почти за 1000 долларов, которую по всем параметрам будет обходить более дешевая GeForce RTX 4060.

Высокие цены

И наконец, главный недостаток видеокарт GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в 2022 году - цены. Дикие, запредельные цены, сопоставимые с ценой игрового компьютера в сборе в 2020 году. Видеокарты семейства Radeon RX 6600 в Ситилинке стартуют с цены в 55720 рублей за ASUS DUAL-RX6600-8G. Ближайшего конкурента от Nvidia - GeForce RTX 3060, можно купить начиная с 69650 рублей за модель Palit GeForce RTX 3060 StormX.

Цены на более старшие видеокарты хоть и начали снижаться, но еще очень высоки, Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual стоит 87560 рублей. А Asus Radeon RX 6700 XT DUAL - 89550 рублей.

Более младшие видеокарты, например, Sapphire AMD Radeon RX 6500XT, уже можно найти дешевле 29000 рублей, что делает противоречивую новинку конкурентом для огромной массы GeForce GTX 1060 с Авито, которые она обходит уже не только по производительности, но и по цене. Но только для новых систем с поддержкой PCIe 4.0.

Итоги

Как видите, причин, чтобы пропустить видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 и ждать следующее поколение более, чем достаточно. Но, как и все в нашем мире, рынок электроники и видеокарт в частности слишком непредсказуем. 4 февраля 2022 года курс биткоина почти мгновенно подпрыгнул на 10%, вызвав оживление в рядах майнеров и уныние - в рядах геймеров, ждущих снижения цен на видеокарты.

Непонятно, как будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса COVID-19, тоже заметно влияющей на дефицит электронных компонентов и нарушающей логистику поставок товаров, что в последствии выливается в рост цен. Поэтому каждый для себя должен сделать анализ плюсов и рисков ожидания новых поколений видеокарт. Если вас в целом устраивает встроенная или бюджетная видеокарта, а играете вы без фанатизма или в основном в старые игры, то можно смело ждать GeForce RTX 4000 и Radeon RX 7000 и снижения цен, которое рано или поздно наступит.

А если вы азартный геймер, оставшийся без видеокарты, и каждая неделя ожидания приносит только моральные страдания, то в этом случае ждать почти год - это слишком долго. В этом случае покупка, например, Radeon RX 6600, выглядит оправданным шагом, ведь это такой уровень производительности, который уже становится необходимым для Full HD гейминга. Брать что-то менее производительное уже нет смысла, если вы хотите играть в новинки. Выход игры Dying Light 2 показал это наглядно, ведь видеокарты уровня GeForce GTX 1060 способны обеспечить в игре всего лишь 40-45 кадров в секунду на самых минимальных настройках графики.

Пишите в комментарии, а как на вас отразился дефицит видеокарт?