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Свежие игры разных жанров про постапокалипсис, помимо серий Fallout, Метро и S.T.A.L.K.E.R.

Давайте вспомним неизбитые и атмосферные постапокалептические игры разных жанров, в которых особо остро ощущается дух мира после глобальной катастрофы.
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Жанр постапокалипсиса очень популярен на просторах бывшего СССР и любовь наших игроков к играм Fallout 2, Fallout: New Vegas, S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля и Метро 2033 просто зашкаливает, хотя в остальном мире эти игры получили заслуженную оценку, но не стали культовыми. Часто игроки настолько погружаются в игры этих франшиз, что проходят их неоднократно, и даже не замечают другие стоящие игры в жанре постапокалипсиса, а их вышло немало за последнее время.

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Подбирая игры последних лет для этого блога, мне удалось найти не только шутеры и RPG, но и несколько интересных стратегий, а общее количество игр оказалось довольно высоко и их хватит на пару блогов. Давайте начнем с игр, которые вышли совсем недавно и еще не успели набрать популярность, из-за чего вы могли пропустить их.

Endzone - A World Apart

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Градостроительная стратегия Endzone - A World Apart, разработанная студией Gentlymad Studios, вышла в 2020 году и по атмосфере наиболее близка к серии Fallout. В ней вам придется встать во главе небольшого отряда поселенцев, выживших после ядерной катастрофы и вместе бороться за жизнь среди неприветливых радиоактивных пустошей, поливаемых ядовитыми дождями, перемежающимися с пыльными бурями. В игре очень колоритная графика, а умеренная сложность позволит вам с интересом играть, даже если вы не любитель градостроительных стратегий.

ATOM RPG

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Эта игра - духовная наследница знаменитых изометрических RPG Fallout и Fallout 2 и если вы привыкли выживать в суровых радиоактивных пустошах, любите пошаговые бои и сложные диалоги с несколькими вариантами ответа, и считаете развитие персонажа по системе SPECIAL наиболее гибким, она отлично вам подойдет. ATOM RPG разработана в 2018 году международной командой независимых разработчиков Atom Team и имеет очень высокие оценки игроков. Действие игры происходит на просторах бывшего СССР, где скрупулезно прорисованы частицы знакомой нам с детства обстановки.

Death Stranding

Игра Death Stranding, разработанная студией Kojima Productions в 2019 году, перенесет вас в постапокалиптическую Америку, дав попробовать себя в роли курьера, которому предстоит нелегкая задача пересечь целый континент. Доставляя важные грузы, персонажу придется сражаться с монстрами и улучшать свои параметры. Очень интересно и качественно в Death Stranding реализована механика перемещения по пересечённой местности, а отличная графика позволяет полностью вжиться в роль курьера. Игра очень оригинальна и необычна, и имеет высочайшие оценки как игроков, так и критиков.

Days Gone

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Игра Days Gone, разработанная студией Bend Studio вышла, совсем недавно, в мае 2021 года. Это боевик с элементами выживания, действие которого происходит в большом открытом мире. Игра перенесет вас в мир, где человечество почти полностью вымерло после страшной пандемии, превратившей множество людей во "фриков", очень похожих на зомби, но еще живых. Быстро передвигаться по миру игры вам позволит мотоцикл с отлично проработанной механикой управления, а в сражениях с "фриками" поможет огромный арсенал вооружения и возможности скрытного боя и перемещения.

Horizon Zero Dawn

Еще одна игра с открытым миром, Horizon Zero Dawn, разработанная студией Guerrilla Games для PC в 2020 году, перенесет вас в жуткое будущее, где выжившие и одичавшие остатки человечества сражаются с роботизированными динозаврами, почти полностью уничтожившими наш вид. Ваша героиня, Элой, отлично управляется с луком и стрелами различных видов, а также использует ловушки, рогатку и самодельные бомбы. 

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Бороться с роботизированными монстрами помогает отличная система прокачки и стелса, а система крафта предметов, улучшений и ловушек очень разнообразит игровой процесс. Графика в Horizon Zero Dawn выполнена на высоком уровне, делая ее одной из самых красивых игр с открытым миром на сегодняшний день.

They Are Billions

Стратегия в реальном времени They Are Billions была разработана студией Numantian Games в 2019 году. В постапокалиптическом мире игры бродят огромные орды зомби, от которых остатки человечества защищаются с помощью технологий стимпанка. Главный девиз игры - "Оборона и еще раз оборона!", ведь спастись от многотысячных орд зомби можно только с помощью крепких стен. Разработчикам They Are Billions удалось удачно совместить идеи оборонительных игр Tower Defence с RTS-механиками, попутно добавив в них довольно сложную экономическую систему, основанную на нескольких видах ресурсов и энергии, с помощью которой происходит расширение пригодной для строительства территории. 

Игра имеет высокую сложность, которая становится просто хардкорной на высоких уровнях, и устоять против нескольких орд зомби, которые в конце игры начинают атаковать вашу базу со всех сторон, поначалу очень и очень непросто. Если вы устали от однообразных RTS-стратегий и хотите игру, которая бросает вам вызов, то They Are Billions - то, что надо.


Сообщество ПК-геймеров переживает сейчас глобальную катастрофу с ценами на видеокарты, по масштабам достойную стать в будущем сюжетом для какой-либо из игр. Из-за майнеров и дефицита электронных компонентов цены взлетели в два-три раза и подобрать сейчас оптимальную видеокарту для игр - большая проблема. Но пока еще можно купить видеокарту по терпимой цене, но вот что будет завтра - большой вопрос, ведь цены опять растут, а Биткоин не думает падать даже на негативных новостях.

Одно из самых недорогих решений в Ситилинке, GeForce GT 1030, позволит с комфортом поиграть в некоторые игры из блога на минимальных настройках, а в They Are Billions или ATOM RPG можно будет поиграть с комфортом.

А вот GeForce GTX 1650 уже позволит пройти большинство новинок с комфортным фремрейтом.

А золотой серединой по цене и производительности для практичного геймера сейчас является GeForce GTX 1660, которая заметно дешевле новинок на архитектуре Ampere, но позволяет получить в играх картинку, мало отличающуюся от топовых видеокарт с запредельной ценой.


Пишите в комментарии, какие еще постапокалиптические игры последних лет вы хотите увидеть в следующем блоге?


 

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