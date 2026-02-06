WCCFTech приводит слова Илона Маска о будущем вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта. Предприниматель считает, что энергетические ограничения на Земле заставят перенести центры обработки данных в космос.

Илон Маск в очередной раз высказал свое видение технологических барьеров будущего. В подкасте Dwarkesh Podcast, на который ссылается WCCFTech, он заявил, что стремительный рост потребностей искусственного интеллекта в энергии упрется в физические лимиты планеты, что потребует нового подхода к размещению вычислительных мощностей.

Изображение - Dwarkesh Podcast

По мнению Маска, текущих темпов генерации и распределения энергии на Земле недостаточно. Он привел в пример США, где общее потребление составляет около половины тераватта. Для масштабирования ИИ потребуется как минимум вдвое больше. Строительство такого количества электростанций и дата-центров на планете он считает нереалистичным сценарием.

Его решение — создание орбитальных центров обработки данных. Маск прогнозирует, что это станет экономически оправданным уже через 30–36 месяцев. Для реализации потребуется инфраструктура его же компаний: корабли Starship для доставки и спутниковая сеть Starlink для связи.

Однако, по его словам, после решения энергетического вопроса возникнет новая проблема — дефицит процессоров. Мощностей существующих заводов TSMC в Аризоне и на Тайване, а также фабрик Samsung в Корее и Техасе будет недостаточно. Это, по его мнению, подтверждает необходимость реализации амбициозного проекта TeraFab по строительству новой фабрики.

Маск рассматривает космические дата-центры как логичное продолжение планов SpaceX по колонизации Марса, способное открыть для компании новые коммерческие перспективы. При этом он отмечает, что сама идея не нова — стартап Starcloud уже разместил ускорители NVIDIA H100 на орбите, но переход к развертыванию мощностей в мегаваттном масштабе станет качественно новым и сложным этапом.