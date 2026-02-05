Сайт Конференция
InWin представила двухкамерный панорамный компьютерный корпус W31 в формате Midi-Tower
Корпус InWin W31 выглядит как удачное дополнение к рынку панорамных корпусов, особенно для тех, кто хочет получить внешний вид «аквариума», не жертвуя при этом свободным пространством на рабочем столе.

Компания InWin анонсировала новый компьютерный корпус формата Midi-Tower, получивший название W31. Отличительной особенностью новинки стал популярнейший ныне панорамный дизайн, с использованием изогнутой бесшовной панели из закалённого стекла. Она крепится на винты с удобной накатанной головкой и позволяет легко снять стекло вручную, без использования специальных инструментов.

Несмотря на свои достаточно компактные размеры — 460×285×400 мм — корпус W31 может вместить полноразмерные материнские платы стандарта ATX. Он поддерживает даже специализированные решения с интерфейсами на задней панели, такие как ASUS BTF или MSI Project Zero. Корпус оборудован семью слотами расширения и обеспечивает достаточную свободу действий при выборе конфигурации.

Особое внимание было уделено организации внутреннего пространства корпуса. Инженеры разработали двухкамерную компоновку, в которой блок питания и накопители располагаются за отсеком для материнской платы. Такое решение обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха внутри системы.

Корпус предусматривает установку до десяти 120-мм вентиляторов, четыре из которых уже идут в комплекте. Кроме того, пользователь может установить жидкостную систему охлаждения размером до 360 мм как вверху, так и внизу корпуса.

InWin W31 обеспечивает поддержку крупных компонентов, среди которых видеокарты длиной до 410 мм, блоки питания до 240 мм и процессорные кулеры высотой до 160 мм.

Панель ввода-вывода расположена на верхней части корпуса и оснащена современными интерфейсами: высокоскоростным портом USB Type-C с поддержкой скорости передачи данных до 20 Гбит/с, двумя портами USB Type-A версии 3.0, а также кнопками управления интегрированным ARGB-концентратором.

#корпус для пк #inwin #inwin w31 #двухкамерный корпус #панорамный корпус
Источник: kitguru.net
