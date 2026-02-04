Некоторые пользователи Windows выбирают альтернативу.

В связи с окончанием основного периода поддержки Windows 10 ряд пользователей отдаёт предпочтение не Windows 11, а Linux-дистрибутивам, на что может указывать свежий отчёт, опубликованный игровой площадкой Steam.

Как подсчитали журналисты издания PCGamesN, всего за год доля Linux среди пользователей Steam увеличилась на 64% — если в январе 2025 года общий показатель составлял 2,06%, то за аналогичный месяц текущего года 3,38% геймеров отдали предпочтение Linux-дистрибутивам.

Источник фото: ComputerBase

Отмечается, что популярность альтернативы Windows растёт из года в год, так как в январе 2024 года Linux пользовалось лишь 1,95% геймеров Steam, а в начале 2023 года — и вовсе 1,27%. При этом Steam Deck не является основной причиной роста данного семейства ОС, так как доля Steam OS в текущем году даже упала.

Конечно, безоговорочным лидером до сих пор остаётся Windows, в январе 2026 года имеющая в своём активе 94,62%, но Linux понемногу привлекает к себе геймеров. Ранее стало известно, что Linux-дистрибутив позволяет запускать некоторые современные игры на старых ПК, тогда как в Windows они не работают. При этом для ряда многопользовательских игр Linux пока противопоказан, так как античит-системы его не поддерживают, хотя всё может измениться после запуска Steam Machine.