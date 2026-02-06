Не уточняется, кому принадлежали суда

Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в этом месяце захватили вблизи Персидского залива несколько нефтяных танкеров, причастных к контрабанде топлива. Об этом сообщает иранское издание Fars, ссылаясь на информацию КСИР. Источник изображения: Reuters (Norlys Perez)На борту танкеров было обнаружено более миллиона литров контрабандного топлива, а также 15 членов экипажа с иностранным гражданством, которые предстанут перед судом Ирана по обвинению в контрабанде. По заявлению КСИР, суда занимались контрабандой топлива в течение последних месяцев, но были успешно обнаружены благодаря мониторингу, перехвату и разведывательной работе иранских военных. При этом не уточняется, какому государству принадлежали нефтяные танкеры и их экипаж.

Стоит напомнить, что 3 февраля, когда истребитель Военно-воздушных сил США перехватил иранский дрон-камикадзе Shahed 139 недалеко от авианосца USS Abraham Lincoln, была информация о попытках Ирана захватить несколько американских танкеров в Аравийском море. Однако, как писало издание Reuters, захват был безуспешен из-за вмешательства Военно-морских сил США.