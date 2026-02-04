Игровой ноутбук – весьма полезная вещь, позволяющая не только наслаждаться новинками геймдева в любом месте, но также производить технические расчеты, монтировать видео и работать с графикой. При прочих равных, я всегда выбираю не самый раскрученный, но хорошо зарекомендовавший себя бренд.

Новинка X-Treme Typhoon X16F от Maibenben – производительное решение на базе процессора Ryzen 9 8940HX и дискретной видеокарты RTX 5070Ti Laptop. Комплектные 32 ГБ DDR5-5600 и 1 ТБ M.2 SSD можно расширить, а раскрывающийся на 180° 16-дюймовый дисплей имеет топовую частоту обновления в 300 Гц. Приплюсуйте сюда эффективное охлаждение, чтобы максимально комфортно играть на «ультрах». При всем этом стоит ноутбук совсем не заоблачно.

Технические характеристики

Материалы корпуса: металл, пластик

Дисплей: 16″ IPS, 2560x1600 (16:10), 300 Гц, 500 нит, 100 sRGB угол открытия 180°

Процессор: AMD Ryzen 9 8940HX 2.4 ГГц (5.3 ГГц)

Видео: GeForce RTX 5070Ti Laptop с 12 GDDR7

Оперативная память: 32 ГБ DDR5-5200

Накопитель: SSD M.2 2280 1 ТБ

Апгрейд: слоты под оперативную память и накопитель

Интерфейсы: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, RJ-45 (2.5 Гбит), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 4-pin AUX, HDMI 2.1, miniDP 2.1a, DC

Клавиатура: полноразмерная, RGB-подсветка

Тачпад: кликпад

Звук: стереодинамики 2x2 Вт, микрофон

Дополнительно: HD-камера со шторкой, nano Kensington

Софт: Windows 11 Home, фирменная утилита Maibenben

Аккумулятор: литий-полимерный 80 Вт·ч

Зарядка: 280 Вт

Габариты: 357x254x21.4 мм

Вес: 2.422 кг

Цена: 189 000 рублей

Комплектация

Устройство приехало в транспортировочной коробке с непривычным соотношением сторон – ширина меньше высоты. Для удобной переноски у нее имеется пластиковая ручка. Внутри ноутбук обернут в целлофан и надежно зафиксирован во вставках из вспененного полиэтилена. В комплекте также идет составная зарядка (20 В, 1,4 А) с толстыми, но довольно гибкими проводами общей длиной 2,8 м, а также салфетка, проложенная между экраном и клавиатурой.

Дизайн и конструкция

Typhoon X16F обладает относительно небольшими для 16-дюймового игрового ноутбука габаритами (357x254x21.4 мм) и весом (2.422 кг), поэтому достаточно легко переносится в рюкзаке или сумке. Зарядный блок при своей мощности в 280 Вт тоже имеет адекватные размеры (150x75x25 мм) и вес (0.675 кг вместе с кабелями).

Нижняя часть ноутбука изготовлена из пластика, тогда как крышка выполнена из алюминиево-магниевого сплава, который, несмотря на ее толщину в 5 мм, обеспечивает необходимую жесткость конструкции. Впрочем, я бы все же не советовал поднимать или вращать ноутбук за верхнюю половинку.

Дизайн невычурный, но «изюминку» придает немного выступающая сзади нижняя часть, а «агрессивности» добавляют рубленые нижние грани и проглядывающие с тыльной стороны радиаторы. Верхняя панель украшена лаконичным зеркальным логотипом. Серая цветовая гамма не балует разнообразием. Все поверхности матовые – к отпечаткам и пыли они устойчивы, а вот царапины и потертости на пластике могут появиться довольно быстро.

Петли удерживают крышку под любым углом, вплоть до 180°. Последнее может быть полезно, когда работаешь полулежа, держа ноутбук на коленях, а также если необходимо показать информацию людям, находящимся с разных сторон стола. Тут даже есть отдельная клавиша, мгновенно переворачивающая изображение на 180°. Тест на раскрытие одной рукой ноутбук уверенно проходит. Для удобства спереди на крышке предусмотрен выступ, куда также поместили индикатор, микрофон и камеру со шторкой.

Рамки вокруг дисплея минимальны: верхняя – 7 мм, нижняя – 9 мм, боковые – по 5 мм. Экран и клавиатура слегка утоплены, чтобы не соприкасаться при закрытии. Клавиши включения и переключения режимов снабжены цветовыми индикаторами и вынесены ближе к дисплею, так что риск ошибочного нажатия минимален. Клавиатура имеет настраиваемую RGB-подсветку символов, но единовременно цвет может быть только один. Крупный (123x77 мм) тачпад установлен практически вровень с поверхностью и немного смещен влево. Правый угол украшен россыпью информационных наклеек.

Разъемов много, и распределены они не только по боковым граням, но и по заднему торцу, что оказалось весьма удобно – провода меньше мешаются. Слева находятся складной RJ-45 на 2.5 Гбит, USB 3.2 Gen 2 Type-C (поддерживается DP 1.4), USB 3.2 Gen 1 Type-A и 4-pin AUX (3.5 мм), а справа – пара USB 3.2 Gen 1 Type-A и замок nano Kensington. Сзади располагаются полноразмерный HDMI 2.1, miniDP 2.1a, DC-порт (5.5 мм) и USB 3.2 Gen 2 Type-C (поддерживается DP 1.4). Жаль, что производитель не добавил картридер.

Нижняя панель закреплена винтами. Примерно половину ее занимает геометрический рисунок, плавно переходящий в две большие вентиляционные решетки, под которыми установлено по кулеру. Выходит же теплый воздух через радиаторы сзади ноутбука.

Стереодинамики расположены на передних углах, при этом перфорация выполнена как снизу, так и сбоку, поэтому они не глушатся даже при установке на мягкое основание. Резиновая накладка на всю ширину в задней части и две покороче спереди противодействуют незапланированному смещению ноутбука и обеспечивают доступ холодного воздуха.

Сборка выполнена качественно – люфты отсутствуют, зазоры минимальны, ничего нигде не продавливается. Работать с ноутбуком удобно как на столе, так и на коленях, а при полном открытии крышка не перевешивает.

Экран

Ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем, имеющим соотношение сторон 16:10 и разрешение 2560x1600 (189 ppi) – компромиссный вариант между нагрузкой на систему и отображением мелких деталей. Экран поддерживает 10-битный цвет и на 100% охватывает sRGB-пространство. С цветопередачей можно «поиграться» вручную, но я бы советовал остановиться на одном из двух заранее откалиброванных профилей, с которыми ноутбук вполне годится для обработки фото и видео. Есть поддержка стандарта HDR400, углы обзора хорошие.

Частота здесь истинно геймерская – 300 Гц, плюс время отклика пикселя GtG всего 4 ms благодаря функции Overdrive, так что динамические сцены выглядят максимально плавно. Есть поддержка FreeSync (только при использовании интегрированной видеокарты), а вот G-Sync почему-то не работает. Максимальная яркость составляет 500 нит (обычно этот показатель не превышает 400 нит), а учитывая повышенную контрастность 1800:1 и матовое покрытие, работать будет комфортно не только около окна, но и на улице.

На минимальной же яркости (40 нит) в темноте глаза не переутомляются. Для настройки предусмотрены горячие клавиши, авторегулировка не поддерживается. Равномерность белого поля хорошая, черный не выглядит серым, ШИМ отсутствует. На мой взгляд, рекламная наклейка снизу экрана «Отличный дисплей» полностью соответствует действительности.

Клавиатура и тачпад

Полноразмерная клавиатура занимает практически всю панель по ширине и чуть больше половины по высоте. Она состоит из 101 клавиши, размещенных единым полем, за исключением вынесенных вниз «стрелок». Типичный размер кнопок буквенного блока – 16x16 мм, функционального – 16x8 мм, цифрового – 13x16 мм, промежутки между клавишами – 3 мм.

Широкие «Back Space» и правый «Shift» немного сливаются с однорядным «Enter», а вместо зеркального отображения находящихся слева «Ctrl», «Fn» и «Win» справа поместилась лишь кнопка, отвечающая за вызов меню поиска. Клавиши навигации находятся над цифровым блоком, в «Num Lock» и «Caps Lock» встроили голубые индикаторы, а «Scroll Lock» и «Pause Break» убрали вовсе. «Fn» в сочетании с клавишами верхнего ряда обеспечивает быстрый доступ к различным функциям компьютера, также есть кнопка, отвечающая за переворот изображения. В целом раскладка получилась вполне удачной.

Конструкция мембранная, ход клавиш 1,6 мм, нажатия почти бесшумные, дребезжания нет. Жесткость средняя, точка срабатывания хорошо ощущается. Распознаются до шести одновременных нажатий, эффекта гостинга нет. Поверхность кнопок не текстурирована, но слегка вогнута, так что пальцы не соскальзывают. Как печатать, так и играть на клавиатуре удобно. Латинские буквы расположены сверху посередине, кириллические – в правом нижнем углу клавиши. Все символы выполнены лазерной гравировкой, поэтому светятся не только промежутки, но и надписи, что позволит комфортно работать в темноте.

Тачпад выполнен в форм-факторе кликпада – отдельных клавиш нет, но снизу присутствуют две нажимные зоны с негромким щелчком. Поверхность изготовлена из гладкого пластика, по которому хорошо скользят пальцы, не оставляя отпечатков. Движения считываются точно, без рывков, поддерживаются все основные жесты, есть защита от случайных нажатий запястьем.

«Железо»

«Сердцем» ноутбука стал производительный мобильный процессор AMD Ryzen 9 8940 HX, выполненный по 5-нм техпроцессу. У него 16 ядер и 32 потока. Базовая частота 2,4 ГГц, а в Turbo-режиме она может достигать 5,3 ГГц, при этом энергопотребление составляет соответственно 55 Вт и 75 Вт. Размер кэша: L1 – 64 КБ на ядро, L2 – 1 МБ на ядро, L3 – 64 МБ общий. Есть встроенная графика Radeon 610M частотой 400 МГц (2200 МГц в Turbo) с 512 МБ видеопамяти, взятой из оперативки. При этом ноутбук умеет автоматически переключаться с нее на дискретного «монстра» Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Laptop.

Основная видеокарта выполнена по 4 нм техпроцессу и работает на частоте 850 МГц (2350 МГц в Turbo). Ядра – 5888 CUDA, 184 тензорных и 46 RT, блоки – 184 текстурных, 46 вычислительных и 64 растеризации. Поддерживается технология DLSS 4. 12 ГБ памяти формата GDDR7 имеют частоту 2000 МГц, шина 192-битная. Энергопотребление колеблется в диапазоне 60 – 115 Вт. В ноутбук установлено 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600. Твердотельный накопитель М.2 2280 имеет объем 1 ТБ, из которых пользователю доступно около 860 ГБ.

Typhoon X16F оснащен 2.5-гигабитной сетевой картой для проводного подключения, модулем беспроводной связи Wi-Fi 6E (2.4 + 5 + 6 ГГц) и не самым свежим Bluetooth v.5.2. Пара динамиков мощностью по 2 Вт обеспечивают среднее по громкости и качеству звучание. Есть встроенный микрофон, а 4-pin аудиопорт поддерживает подключение гарнитуры. Производители упорно продолжают ставить даже в дорогие ноутбуки самую базовую видеокамеру. Тут она на 0.9 Мп (720p@30FPS) без автофокуса и поддержки Windows Hello. Активность ее можно определить по находящемуся рядом синему индикатору, предусмотрена и закрывающаяся слайдером шторка.

Разборка

Нижняя крышка крепится 12 винтами одинаковой длины, пломб нет. Кроме отвертки потребуется еще пластиковая карта, чтобы раскрыть защелки по периметру. Внутри все выполнено максимально аккуратно – ничего не болтается, провода не торчат, следов клея и припоя нет, а компоненты прикрыты металлическими крышками с термоинтерфейсами для лучшего охлаждения.

В передней части ноутбука расположилась батарея на 80 Вт·ч. Слева и справа от нее установлены динамики на мягком подвесе. Над левым находится пластина, под которой спрятались накопитель YMTC М.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 на 1 ТБ и модуль беспроводной связи MediaTek MT7922.

Под такой же в правой части можно обнаружить свободный слот М.2 для установки второго накопителя того же формата, причем диски можно объединить в RAID-массив.

Центральную часть занимает квадратная крышка, под которой находятся два отдельных слота памяти. В верхний установлена планка Micron формата DDR5-5200 на 32 ГБ. Во второй слот было бы неплохо поставить еще одну такую же, поскольку система поддерживает до 64 ГБ и двухканальность.

Выше находятся две массивные пластины, прикрывающие процессор и видеочип, от которых тепло по двум широким медным трубкам передается на тыльные радиаторы.

Охлаждают последние пара многолопастных кулеров производства Suzhou AMR. Установленная сетевая карта – Realtek RTL8125 Gaming.

Автономность

Ноутбук оснащен литий-полимерной 4-ячеечной батареей емкостью 5200 мАч или 80 Вт·ч. К сожалению, ничем выдающимся в плане автономности ноутбук похвастаться не может. Тестирование производилось в режиме автоматического переключения между встроенной и дискретной графикой с энергосберегательным пресетом. Яркость была выставлена на 100 нит, подсветка клавиатуры отключена.

В режиме Office ноутбук продержался 4,5 часа при работе с документами и 3,5 часа воспроизводил Full HD-видео с RuTube. С пресетом Balance игра Atomic Heart «высадила» аккумулятор ровно за 1 час. В режиме гибернации за сутки «утекает» 2–3% заряда.

Typhoon X16F комплектуется блоком питания мощностью 280 Вт (20 В, 14 А) с 5,5-мм цилиндрическим коннектором. Для зарядки до 50% ему требуется 35 минут, а до 100% – 80 минут. При этом заряжать компьютер можно и через порты USB Type-C – тыльный поддерживает PD до 140 Вт, правый – PD до 100 Вт. Конечно, процесс будет идти значительно медленнее. Если кабель не подключен или аккумулятор полностью заряжен, то индикатор на кнопке питания горит голубым цветом, а если идет зарядка или батарея скоро «выдохнется» – оранжевым.

Софт

На Typhoon X16F установлена ОС Windows 11 Home Edition (24H2) и некоторое количество дополнительного софта – «Мой офис», Kaspersky, NVidea Control Panel и AMD Software. Программа Nahimic улучшает звучание местных динамиков, позволяя активировать такие опции, как объемный звук, автогромкость, повышенную четкость голоса, усиление нижних и высоких частот в различных сценариях использования – прослушивание музыки, просмотр фильмов, общение и гейминг.

Фирменная утилита Maibenben позволяет отрегулировать ноутбук под себя. В «Общих настройках» можно выбрать время перехода в гибернацию, заблокировать некоторые клавиши, отключить подачу питания на USB-порты, включить автоматическое переключение режимов производительности, управлять Wi-Fi, Bluetooth, камерой, тачпадом, а также активировать автоматическое переключение между дискретным и интегрированным видеомодулями.

В разделе «Производительность» доступна смена режимов мощности. В «Настройках подсветки» задается таймер отключения, яркость и тип (статичный или дыхание) иллюминации, а также выбирается порядок смены цветов. Вкладка «Аккумулятор» позволяет посмотреть состояние батареи и выбрать режим энергосбережения при автономной работе и с подключенным кабелем.

В «Настройках дисплея» можно указать откалиброванный пресет или настроить цветопередачу вручную. «Информация о системе» отображает список установленных компонентов и показания датчиков.

Тестирование

При открытии/закрытии крышки или нажатии кнопки питания компьютер активируется/переходит в режим ожидания, а спустя некоторое время (15 – 30 минут) уходит в гибернацию, из которой его можно вернуть только нажатием Power. Если же последнюю удерживать несколько секунд, то компьютер выключится. Загрузка системы из гибернации происходит за 16 секунд, выход из режима сна – за 5 секунд.

Ноутбук поддерживает несколько режимов работы, переключаться между которыми можно клавишей или в фирменном приложении: Office – зеленый индикатор, кулеры работают почти беззвучно, Balance – синий индикатор, есть небольшой шум в зависимости от нагрузки, Turbo – фиолетовый индикатор, в утилите можно выбрать более шумный вариант с улучшенным охлаждением или более тихий, а также Custom – белый индикатор, параметры настраиваются вручную.

При автономном использовании ноутбука доступны только Office и Balance. Состояние запоминается: если был Turbo с проводом, а после отключение штекера переключили на Office, то с возвратом кабеля вновь активируется Turbo. Стоит также отметить, что при выборе режима энергосбережения в настройках, производительность снижается во всех режимах.

Typhoon X16F быстро запускает программы и игры, позволяет работать с большим количеством одновременно открытых приложений и вкладок браузера. Без каких-либо проблем можно воспроизводить ролики в формате 8K, запускать ресурсоемкие расчеты, обрабатывать фотографии или монтировать видео.

Синтетические тесты запускались в режиме Office с интегрированной и дискретной видеокартой, а также Balance и Turbo (Extreme) с дискретной. В таблице фиксировалось среднее арифметическое по результатам трех прогонов. По результатам можно сказать, что GeForce RTX 5070 Ti гораздо производительнее Radeon 610M, а разница между Balance и Turbo не очень существенна. Сам же Typhoon X16F получился весьма сбалансированным, без серьезных просадок по компонентам.

Тест Office (интегр) Office (дискрет) Balance Turbo (Extreme) 3DMark Time Spy Extrime 292 4480 7699 8908 3DMark Fire Strike Ultra 426 6895 10637 11657 CPU-Z (multi/single) 8457/617 8645/622 13054/725 14095/730 Performance Test 2062 9424 10647 10723 AIDA64 (GPGPU) GPU 569 GFLOPS, CPU 1641 GFLOPS GPU 32479 GFLOPS, CPU 1665 GFLOPS GPU 32624 GFLOPS, CPU 2224 GFLOPS GPU 34108 GFLOPS, CPU 2549 GFLOPS Corona 10 4 630 618 5 902 315 9 735 140 10 460 520 Corona 1.3 рендеринг 1м19с рендеринг 1м10с рендеринг 50с рендеринг 48с Superposition (4K, OpenGL/DirectX) 428/431 6260/8747 11514/13318 12707/14269 Cinebench 2024 (milti/single) 1008/93 1051/94 1343/107 1403/112 Cinebench R23 (milti/single) 19245/1582 20344/1587 30452/1837 32248/1867 WinRAR 34480 КБ/с CrystalDiskMark (чтение/запись) SEQ 5485 МБ/с и 5226 МБ/с RND 648 476 МБ/с и 476 МБ/с AS SSD (чтение/запись/баллы) 4445 МБ/с и 4180 МБ/с, 7107 баллов

Тесты в играх

Игры тестировались в разрешении 2560x1600 с топовым пресетом графики и на дискретной видеокарте. Средний уровень FPS и просадки определялись в трех режимах – Office, Balance и Turbo (Extreme). Практически во всех играх в режиме Office FPS было ограничено 30, при этом разница между Balance и Turbo снова не очень значительная.

Игра Office Balance Turbo (Extreme) Dota 2 30 (24) 192 (86) 228 (100) Doom Eternal 30 (26) 230 (120) 250 (160) Doom Eternal + RT 30 (27) 170 (100) 190 (110) Death Stranding 30 (25) 140 (100) 160 (110) Atomic Heart 80 (60) 180 (120) 210 (150) Atomic Heart+ RT 75 (40) 100 (75) 110 (90) Heroes of Might and Magic: Olden Era Demo 90 (80) 150 (135) 165 (160) Земский собор 38 (34) 70 (68) 80 (70) Nioh 2 30 (25) 120 (85) 120 (95) RoboCop: Rogue City 30 (23) 55 (43) 66 (54) Marvel’s Guardians of the Galaxy 30 (25) 110 (85) 144 (100) Marvel Avengers 30 (28) 110 (65) 120 (75)

Стресс-тесты

Контроллер в реальном времени анализирует температуру процессора и видеокарты, соответственно повышая или понижая частоту вращения кулеров. При бездействии процессор работает на частоте 2,7 ГГц, энергопотребление составляет 7 Вт, температура – 60°, при этом скорость кулеров 36%, и их не слышно (28 дБ).

Нагружая только процессор, в режиме Office получаем для CPU 2.8 ГГц, 66° и 23 Вт, а шума все еще практически не слышно (45%, 32 дБ). В режиме Balance имеем 4.3 ГГц, 91° и 60 Вт, вентиляторы выходят на 68%, поднимая шум до еще приемлемых 40 дБ. В Turbo-режиме с опцией Quiet имеем 4.3 ГГц, 62 Вт, 86° и 80% (48 дБ), а с Extreme – 4.3 ГГц, 64 Вт и 86°, а кулеры работают на 100%, производя шум в 56 дБ, выдержать который весьма сложно. Максимальная частота процессора несколько занижена, но при этом совсем нет троттлинга. При нагрузке только на процессор, видеокарта функционирует на частоте 217 Гц, а ее память – на 68 Гц, при этом потребляется 12 Вт.

При совместной нагрузке на видеокарту и процессор максимальная температура первого не превышает 88°. Видеокарта же работает на частоте до 2,67 ГГц, что говорит о ее разгоне. Энергопотребление достигает в соответствии с режимом: 31, 80, 130 и 140 Вт (при референсных 115 Вт), а температура – 55°, 62°, 86° и 86°, при том, что скорость вращения кулеров – 55%, 70%, 80% и 100%, а уровень шума – 35, 43, 48 и 56 дБ. Частота ее памяти тоже поднимается выше нормы (2333 Гц). Максимальный нагрев панелей ноутбука за время тестирования составил 50°, а блока питания – 56°, что вполне приемлемо.

Выводы

Maibenben X-Treme Typhoon X16F – сбалансированный по всем аспектам игровой ноутбук. Связка из процессора Ryzen 9 8940 HX и разогнанной видеокарты GeForce RTX 5070 Ti Laptop с 12 ГБ памяти не только справляется с современными AAA-играми на ультра-настройках, но и обеспечивает выполнения «тяжёлых» задач. Запаса производительности хватит на несколько лет вперёд.

Оперативная память современная, 32 ГБ для такой системы вполне достаточно, однако она работает в одноканальном режиме, поэтому докупить ещё одну планку крайне желательно. Накопитель быстрый, объёма в 1 ТБ на первое время точно хватит, а позже можно будет увеличить доступное место за счёт ещё одного SSD.

Система охлаждения показала себя весьма эффективной, удерживая температуру процессора на предельной точке, но не позволяя ему троттлить, хотя на максимальных оборотах весьма сильно шумит. При этом для решения простых задач предусмотрен офисный режим и переключение на встроенный видеочип, благодаря чему достигается бесшумность и относительно приемлемая автономность.

Одно из главных достоинств – большой и яркий скоростной дисплей повышенного разрешения, который выдает красочную, четкую и плавную картинку, а матовое покрытие нейтрализует блики. Крышку можно открыть на 180°, что весьма удобно в некоторых сценариях использования, а перевернуть изображение можно одной кнопкой. Клавиатура имеет удобную раскладку с цифровым блоком и вынесенными «стрелками», а также RGB-подсветку символов.

Ноутбук обладает увеличенным числом портов, причем перенос некоторых на задний торец положительно сказался на удобстве использования. Основная зарядка большой мощности (280 Вт) сочетается с возможностью восстанавливать энергию по Type-C. Дизайн нейтральный, но со своей «изюминкой», сборка выполнена отлично. С учетом всего вышесказанного, цену новинки в 189 000 рублей можно назвать вполне оправданной.