crazycat21
MWM: F-35C корпуса морской пехоты США нейтрализовал иранский разведывательный беспилотник
Довольно сомнительная "победа" для очень дорогого самолёта

Истребитель F-35C Корпуса морской пехоты США, действовавший с атомного авианосца USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"), сбил иранский беспилотник Shahed 139, который находился вблизи корабля. Инцидент произошёл 3 февраля, в период высочайшей напряжённости между Вашингтоном и Ираном. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Истребитель F-35C из состава 314-й истребительно-штурмовой эскадрильи Корпуса морской пехоты США на борту авианосца "Авраам Линкольн". Источник фото: militarywatchmagazine.com

Как сообщил представитель Центрального командования США капитан ВМС Тим Хокинс, иранский летательный аппарат "агрессивно приблизился" к авианосцу и с неясными намерениями и "без необходимости маневрировал в сторону корабля. Он добавил, что несмотря на деэскалационные меры, предпринятые силами США в международных водах, беспилотник продолжил полёт к авианосцу. В результате дрон был сбит. И это один из первых случаев применения истребителя F-35 в воздушном "бою".

20 января авианосец USS Abraham Lincoln и его корабли охранения завершили проход через Малаккский пролив, закончив операции в зоне ответственности 7-го флота, чтобы направиться на Ближний Восток, где Соединённые Штаты продолжают наращивать военную мощь из-за возможной силовой операции против Ирана.

Abraham Lincoln  – первый авианосец, на борту которого базируются истребители F-35C Корпуса морской пехоты США. Самолёты стоят на вооружении 314-й истребительно-штурмовой эскадрильи. В конце 2024 года именно эта эскадрилья первой применила F-35C в боевых действиях во время ударов по силам движения "Ансурулла" (хуситы), лояльным Ирану, на территории Йемена. Эти операции включали уничтожение запущенных хуситами беспилотников. F-35C обладает самым высоким боевым потенциалом среди всех типов самолётов, эксплуатируемым Корпусом морской пехоты. Самолёты данного типа были закуплены для замены устаревших истребителей F-18C/D.

Беспилотник Shahed 139 имеет значительное сходство с американским MQ-9 Reaper ВВС США и способен выполнять как разведывательные, так и ударные задачи. Согласно сообщениям, сбитый аппарат не нёс вооружения. Иранские источники утверждают, что он выполнял разведывательную миссию.

MWM отмечает, что Корпус морской пехоты является единственным родом войск вооружённых сил США, который одновременно эксплуатирует две модификации истребителя F-35 – F-35B укороченного взлёта и вертикальной посадки и палубный F-35C.

F-35C обладает большей манёвренностью, более вместительными отсеками вооружения и значительно большей дальностью полета, а также меньшими потребностями в техническом обслуживании и затратах на поддержание боевой готовности. В начале 2025 года КМП сократил заказ на самолёты F-35B на 21%, чтобы перераспределить средства в пользу F-35C. Таким образом, планируется увеличить парк F-35C c 67 до 140 единиц.

Как сообщает MWM, несмотря на то, что F-35 в настоящее время является единственным серийно выпускаемым истребителем пятого поколения в западном мире, его пригодность для боевых действий высокой интенсивности остаётся довольно ограниченной. Вероятно, проблема будет решена после интеграции программного обеспечения Block 4 в начале 2030-х годов. Даже в время конфликта между Израилем и Ираном в июне 2025 года израильские F-35I были задействованы преимущественно для сбора разведывательной информации при помощи своих мощных РЛС, а не для нанесения ударов.

#новости #сша #военные новости #иран #f-35 #истребитель #корпус морской пехоты сша #uss abraham lincoln #shahed 139
