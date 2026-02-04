Половина обнаруженных видов, в том числе 12 видов птиц и 4 вида лягушек, вымерли до появления в этих местах человека 750 лет назад

Издание Popular Mechanics со ссылкой на австралийский журнал палеонтологии рассказывает о найденной в пещере на Северном острове Аотеароа Новой Зеландии коллекции окаменелостей. Они дали возможность познакомиться с древними лесными видами, которые обитали в этих местах свыше миллиона лет назад. Среди окаменелостей удалось выявить 12 видов птиц и 4 вида лягушек, причём среди птиц некоторые виды ранее не встречались. Эти окаменелости позволяют взглянуть на древний мир, совершенно не похожий на сегодняшний. К тому же сделанные находки устраняют ряд недочётов в понимании закономерностей вымирания видов, которое происходило до прихода людей в эти места всего 750 лет назад.

Команда во главе с доцентом Университета Флиндерса Тревора Уорти (Trevor Worthy) нашла окаменелости в пещере между слоями вулканического пепла. Каждый из этих слоёв появился по причине крупного извержения вулкана, одно из которых случилось 1,55 млн лет назад, другое - миллион лет назад. Большинство видов, к которым относятся окаменелости, ко времени появления человека давно исчезли. За миллион лет вымерли от 33% до 50% живших на острове видов живых существ. Этому могли способствовать изменения климата и извержения вулканов.

Изображение: Grok

Таким образом, из сделанного открытия можно сделать вывод о том, что вымирание птиц в Новой Зеландии происходило не только и не столько под влиянием человека.

Больше всего учёных порадовало открытие нового вида попугая Strigops insulaborealis. Это родственник не умеющего летать попугая какапо, знаменитого своим большим весом. По мнению учёных, этот далёкий предок летать умел. На это указывает наличие достаточно слабых ног, что должно было компенсироваться крыльями. Впрочем, пока это только теория, которая потребует дальнейших доказательств.

Ещё был найден древний предок птицы такахе и вымерший вид голубей.

На основе более ранних раскопок была изучена жизнь в Новой Зеландии 20-16 млн лет назад. Новые окаменелости показывают свидетельства жизни 15-1 млн лет назад, восполняя существовавший прежде пробел.