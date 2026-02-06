Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
В рамках линейки Galaxy S26, изменения камер будут минимальными

Согласно сведениям из надежных источников, запуск продаж линейки смартфонов Galaxy S26 намечен на 25 февраля. За несколько недель до официального анонса инсайдеры раскрыли массу подробностей о готовящейся к выходу флагманской серии от Samsung.

Источник изображения: PhoneArena

Может быть интересно

Сообщается, что южнокорейский производитель внес существенные изменения в дизайн блока камер для всех трех моделей Galaxy S26. Модель Galaxy S26 Ultra получит более сглаженные углы, а вся серия – объединенный дизайн для камер. В остальном внешний вид устройств останется в целом узнаваемым. По предварительным рендерам, Samsung удалось уменьшить толщину корпуса как у Ultra, так и у базовой модели S26, что визуально сделает блок камер более заметным.

По последним данным, аккумуляторы в устройствах Galaxy S26 претерпят улучшения, за исключением версии Ultra. Емкость батареи топовой модели останется на уровне 5000 мАч, однако основная модель Galaxy S26 получит небольшое увеличение объема до 4300 мАч, что на 300 мАч больше, чем у прошлогодней модели. Galaxy S26 Ultra получит более быструю проводную зарядку на 60 Вт, в сравнении с 45 Вт у S25 Ultra. Кроме того, существует вероятность увеличения скорости беспроводной зарядки до 25 Вт. Galaxy S26, в свою очередь, получит обновленную проводную зарядку на 45 Вт.

В области камер кардинальных изменений в серии Galaxy S26 не ожидается. Модель Galaxy S26 Ultra сохранит 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным зумом и ультраширокоугольный сенсор. Однако, возможно, что S26 Ultra получит механическую переменную диафрагму, что обеспечит более точный контроль над освещением и более естественный эффект боке при фотосъемке.

Серия Galaxy S26 будет оснащаться двумя вариантами процессоров в зависимости от рынка сбыта: Exynos 2600 от Samsung и Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Предполагается, что разница в производительности между данными чипами будет минимальной.

Источник изображения: PhoneArena

Наиболее значительные изменения коснутся дисплея Galaxy S26 Ultra. Ожидается внедрение экрана с функцией защиты конфиденциальности, которая будет ограничивать просмотр контента посторонними лицами. Помимо этого, модель Ultra получит новое поколение стекла Gorilla Glass, что сделает использование защитных пленок не обязательным. В дисплее будет применена технология CoE, способствующая снижению энергопотребления и уменьшению бликов. Galaxy S26 и S26 Plus, скорее всего, получат незначительное увеличение диагонали дисплея. Прогнозируется, что яркость стандартной версии Galaxy S26 будет увеличена до 3000 нит.

Все три устройства будут поставляться с One UI 8.5 и улучшенным голосовым ассистентом Bixby, работающим на базе генеративного искусственного интеллекта. Samsung также рассматривает возможность сотрудничества с Nota AI для интеграции технологии EdgeFusion, представляющей собой ИИ-модель для генерации изображений на основе текстовых запросов.

#samsung #galaxy s26 #one ui 8.5 #bixby #edgefusion #nota ai
Источник: phonearena.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
4
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
3
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
+
Популярность Linux среди геймеров Steam увеличилась на 64% всего за год
+
Видеокарты GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 протестированы вместе с Ryzen 5 5600X в ряде популярных игр
1
MWM: F-35C корпуса морской пехоты США нейтрализовал иранский разведывательный беспилотник
1
Американский мессенджер imo увеличил популярность в России в 23 раза — до почти 10 млн пользователей
3
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
1
Intel Arc B390 превосходит консоль Xbox Series S в Alan Wake 2
+
Новейший российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс
1
Учёные нашли останки затерянного мира возрастом миллион лет в пещере Новой Зеландии
+
Exynos 2600 обошёл Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тесте трассировки лучей и занял первое место
+
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
+
Швеция и Дания выделили 290 миллионов долларов на усиление ПВО Украины
2
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
1
AMD может отдать приоритет видеокартам с 8 ГБ на фоне нестабильной ситуации на рынке памяти
2
Nvidia не планирует выпускать видеокарты серии GeForce RTX 50 Super
1
InWin представила двухкамерный панорамный компьютерный корпус W31 в формате Midi-Tower
+
Авиадвигатель ПД-8 прошёл 150-часовые испытания в режиме максимальных нагрузок
+
WCCFTech: китайские производители DRAM не решат проблему дефицита оперативной памяти
1

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
6
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
17
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
1

Сейчас обсуждают

222
10:16
кому там существование России это бредятина? мыкола парашенко
В Civilization VII весной появится возможность играть за одну цивилизацию на протяжении всей партии
Alexander Muz
10:11
Ага... помню несколько лет назад прямо тревогу били и воняли по поводу майнинга на асиках/видяхах... ты что... угроза экологии... все пропало... страшное дело... многие страны даже под запрет это...
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Василий Коренков
10:11
Всю воду на планете переработали в луц. (с) Кин-дза-дза.
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Chihonya
09:54
Ты давай свой бенч, а не картинки усякие, али слабо?))))
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
ark-bak
09:51
Бибу ему, а не такое энергопотребление. Дурдом с этим "им".
Илон Маск: Энергетические ограничения Земли препятствуют развитию ИИ
Hunter Bows
09:38
> Перейти в режим su невозможно, ибо мне, пользователю, неизвестен необходимый для этого пароль Господи, чумба, да ты даже в рут входить не умеешь. Какой из тебя эксперт? Ну так, скажу по секрету, чт...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Def
09:33
Да их никогда и не было. И не будет.
Intel Arc B390 превосходит консоль Xbox Series S в Alan Wake 2
Dentarg
09:28
Приподнятый островок камер, вызывающий оранжевый цвет, снова скруглённые углы на Ультрах, отказ от титана, который ещё недавно пиарили как прорывное решение, и возврат к алюминию - какой Эпл, почему с...
Инсайдеры перечислили основные обновления смартфонов линейки Galaxy S26
Mekanika
09:23
господи, когда уже этот сегментационгный бред закончится? уже б давно подобные вопросы решали микрокодом, но нет... давайте ещё выпустим Core G3 Lite, Core G5 Platinum Pro Max и ещё 100500 вариантов.
Intel отложила выпуск процессоров Intel Core G3 для портативных консолей
Сергей Анатолич
09:02
Вот. Молодцы! Хороший пример для нас!
В Иране заявили о захвате нескольких танкеров вблизи Персидского залива
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter