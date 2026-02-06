В рамках линейки Galaxy S26, изменения камер будут минимальными

Согласно сведениям из надежных источников, запуск продаж линейки смартфонов Galaxy S26 намечен на 25 февраля. За несколько недель до официального анонса инсайдеры раскрыли массу подробностей о готовящейся к выходу флагманской серии от Samsung.

Источник изображения: PhoneArena

Сообщается, что южнокорейский производитель внес существенные изменения в дизайн блока камер для всех трех моделей Galaxy S26. Модель Galaxy S26 Ultra получит более сглаженные углы, а вся серия – объединенный дизайн для камер. В остальном внешний вид устройств останется в целом узнаваемым. По предварительным рендерам, Samsung удалось уменьшить толщину корпуса как у Ultra, так и у базовой модели S26, что визуально сделает блок камер более заметным.

По последним данным, аккумуляторы в устройствах Galaxy S26 претерпят улучшения, за исключением версии Ultra. Емкость батареи топовой модели останется на уровне 5000 мАч, однако основная модель Galaxy S26 получит небольшое увеличение объема до 4300 мАч, что на 300 мАч больше, чем у прошлогодней модели. Galaxy S26 Ultra получит более быструю проводную зарядку на 60 Вт, в сравнении с 45 Вт у S25 Ultra. Кроме того, существует вероятность увеличения скорости беспроводной зарядки до 25 Вт. Galaxy S26, в свою очередь, получит обновленную проводную зарядку на 45 Вт.

В области камер кардинальных изменений в серии Galaxy S26 не ожидается. Модель Galaxy S26 Ultra сохранит 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным зумом и ультраширокоугольный сенсор. Однако, возможно, что S26 Ultra получит механическую переменную диафрагму, что обеспечит более точный контроль над освещением и более естественный эффект боке при фотосъемке.

Серия Galaxy S26 будет оснащаться двумя вариантами процессоров в зависимости от рынка сбыта: Exynos 2600 от Samsung и Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Предполагается, что разница в производительности между данными чипами будет минимальной.

Источник изображения: PhoneArena

Наиболее значительные изменения коснутся дисплея Galaxy S26 Ultra. Ожидается внедрение экрана с функцией защиты конфиденциальности, которая будет ограничивать просмотр контента посторонними лицами. Помимо этого, модель Ultra получит новое поколение стекла Gorilla Glass, что сделает использование защитных пленок не обязательным. В дисплее будет применена технология CoE, способствующая снижению энергопотребления и уменьшению бликов. Galaxy S26 и S26 Plus, скорее всего, получат незначительное увеличение диагонали дисплея. Прогнозируется, что яркость стандартной версии Galaxy S26 будет увеличена до 3000 нит.

Все три устройства будут поставляться с One UI 8.5 и улучшенным голосовым ассистентом Bixby, работающим на базе генеративного искусственного интеллекта. Samsung также рассматривает возможность сотрудничества с Nota AI для интеграции технологии EdgeFusion, представляющей собой ИИ-модель для генерации изображений на основе текстовых запросов.