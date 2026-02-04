Незаменимый тип судов в современной критически газозависимой экономике.

Современная глобальная экономика немыслима без природного газа как в газообразной, так и в сжиженной форме. Причём речь не только о его использовании в качестве топлива для отопления и производства электричества, но и в качестве исходного сырья для химической промышленности.

Поставки природного газа в удалённые регионы возможны только с помощью специальных судов — газовозов — и вот, как сообщила пресс-служба компании «Совкомфлот», новейший российский газовоз, предназначенный для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в суровых арктических условиях, завершил свой первый коммерческий рейс.

Может быть интересно

Источник изображения: «Совкомфлот».

Как отметили в «Совкомфлоте», судно вышло из порта города Большой камень в Приморском крае, обогнуло мыс Дежнёва, совершило высокоширотный переход по Северному морскому пути, прошло по Карскому и Баренцеву морям и завершило путь в Мурманске.

Конструктивные особенности «Алексея Косыгина» позволяют газовозу круглогодично передвигаться по Северному морскому пути, обеспечивая снабжение газом удалённых потребителей, вести к которым газопровод экономически нецелесообразно.

Судно относится к ледовому классу Arc7, а суммарная мощность его пропульсивного (приводящего в движение) комплекса составляет 45 МВт. Вместимость газохранилищ судна составляет 172 600 кубометров сжиженного природного газа. Примечательно, что в качестве топлива газовоз потребляет свой же груз — СПГ. Благодаря этому влияние на окружающую среду если и есть, то сведено к абсолютному минимуму.