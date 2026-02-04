Как пишет Overclock 3D, компания Western Digital представила две новые технологии. Инженеры компании считают, что эти разработки способны вывести производительность классических жестких дисков (HDD) на принципиально новый уровень.
Первая разработка — технология High-Bandwidth Drive. Ее идея заключается в использовании отдельных считывающих и записывающих головок для каждой поверхности диска. Это позволяет накопителю выполнять операции чтения и записи одновременно. Ранние прототипы уже демонстрируют двукратный прирост скорости, а конечная цель — увеличить пропускную способность в четыре раза. Ключевой момент: для работы такой диск не потребует изменений в подключении или программном обеспечении со стороны пользователя.
Второй компонент — механизм Dual Pivot («двойной поворотный механизм»). Он добавляет в конструкцию еще один поворотный узел. Это дает возможность считывающим головкам работать независимее, выполняя больше операций параллельно. В итоге Western Digital рассчитывает объединить оба решения.
Цель — создать жесткий диск с последовательной скоростью чтения и записи около 2 ГБ/с. Это в восемь раз быстрее многих современных HDD. Такая скорость уже превышает возможности интерфейса SATA, что в будущем потребует перехода на новые стандарты подключения, например, SAS.
Пока SSD доминируют в потребительском сегменте, жесткие диски остаются основой для систем хранения больших данных из-за лучшего соотношения цены и объема. Задача новых технологий — повысить пропускную способность и количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) жестких дисков. Это должно повысить их конкурентоспособность, особенно на фоне растущей плотности записи на HDD в ближайшие годы.
* все фото издания Overclock 3D