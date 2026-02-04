Overclock 3D сообщает о новых разработках компании Western Digital. Производитель представил две технологии, которые позволят значительно увеличить скорость работы классических жестких дисков.

Как пишет Overclock 3D, компания Western Digital представила две новые технологии. Инженеры компании считают, что эти разработки способны вывести производительность классических жестких дисков (HDD) на принципиально новый уровень.

Первая разработка — технология High-Bandwidth Drive. Ее идея заключается в использовании отдельных считывающих и записывающих головок для каждой поверхности диска. Это позволяет накопителю выполнять операции чтения и записи одновременно. Ранние прототипы уже демонстрируют двукратный прирост скорости, а конечная цель — увеличить пропускную способность в четыре раза. Ключевой момент: для работы такой диск не потребует изменений в подключении или программном обеспечении со стороны пользователя.

Второй компонент — механизм Dual Pivot («двойной поворотный механизм»). Он добавляет в конструкцию еще один поворотный узел. Это дает возможность считывающим головкам работать независимее, выполняя больше операций параллельно. В итоге Western Digital рассчитывает объединить оба решения.

Цель — создать жесткий диск с последовательной скоростью чтения и записи около 2 ГБ/с. Это в восемь раз быстрее многих современных HDD. Такая скорость уже превышает возможности интерфейса SATA, что в будущем потребует перехода на новые стандарты подключения, например, SAS.

Пока SSD доминируют в потребительском сегменте, жесткие диски остаются основой для систем хранения больших данных из-за лучшего соотношения цены и объема. Задача новых технологий — повысить пропускную способность и количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) жестких дисков. Это должно повысить их конкурентоспособность, особенно на фоне растущей плотности записи на HDD в ближайшие годы.

