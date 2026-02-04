С ощутимо возросшим крутящим моментом.

Наиболее популярным иностранным автомобилем и по совместительству самым популярным кроссовером в России вот уже на протяжении нескольких лет остаётся Haval Jolion. Собираемый в России, данный кроссовер сочетает приемлемый уровень цены-качества-функциональности-практичности, чем, собственно, и завоевал текущий статус на отечественном рынке.

Впрочем, в обновлениях нуждается и он, и вот, как сообщает издание Auto.ru со ссылкой на свежее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), Haval Jolion для российского рынка получит обновлённый двигатель с индексом GW4B15L. Его объём останется прежним — 1,5 литра — а основные изменения затрагивают крутящий момент, который подрос с 230 Нм до 270 Нм и экологический класс: Евро-6 вместо Евро-5.

Может быть интересно

Источник изображения: Great Wall Motor.

Также, как уточняется, у обновлённого «движка» снижена степень сжатия — с 11,8:1 до 11:1, что, как сообщается, позволит мотору лучше и безопаснее «переваривать» бензин марки АИ-92. Хотя, конечно, с такими степенями сжатия лучше не рисковать без критической необходимости (например, кончилось топливо, а на ближайшей заправке есть только 92-й) и заливать в бак бензин не ниже АИ-95.

Мощность данного агрегата в Китае составляет 177—184 л. с., но в России, по известным причинам, его, скорее всего, «задушат» до 150 л. с.