breaking-news
Exynos 2600 обошёл Snapdragon 8 Elite Gen 5 в тесте трассировки лучей и занял первое место
Новинка оснащается графическим процессором Xclipse 960

Предстоящий чип Exynos 2600 уже активно тестируется в составе представителей серии Samsung Galaxy S26, а совсем недавно графический процессор Xclipse 960 в составе чипсета обеспечил высокие результаты в одном из бенчмарков, пишет издание Wccftech со ссылкой на сообщение информатора Kaulenda.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что чипсет Exynos 2600 занял первое место в тесте трассировки лучей Basemark, обогнав Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 10 %, что стало возможным благодаря интегрированному графическому процессору Xclipse 960.

Источник фото: Kaulenda/X/Basemark

В предыдущих утечках говорилось, что Xclipse 960 основан на модифицированной версии архитектуры RDNA 4, поэтому высокие показатели чипа вполне объяснимы. В тесте Vulkan, опубликованном чуть ранее, Exynos 2600 показал примерно равные со Snapdragon 8 Elite Gen 5 баллы.

#snapdragon 8 elite gen 5 #exynos 2600 #xclipse 960
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Rever Rever
08:14
Спасиб за наводку
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
Николай Тищенко
08:11
Куда делась NAND память от YMTC, если даже в ssd для внутреннего рынка китайцы стали ставить QLC чипы?
Wccftech: Китайские производители CXMT и YMTC не смогут улучшить ситуацию на рынке памяти
Rever Rever
08:10
Хорошо про Лантимоса, согласен полностью
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
ch1
08:02
какую 3060 поставить сюда и можно поиграть норм уже будет
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
Андрей Холмогоров
07:20
Сказки для идиотов!
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
mozghru
07:19
Ремейк резика 4 взломан давно,окромя длс.
Capcom удалила Denuvo из ремейка Resident Evil 4
VDone
07:18
Цена вылета F-35C равна стоимости десяти Shahed 139
MWM: F-35C корпуса морской пехоты США нейтрализовал иранский разведывательный беспилотник
Sonichka Amnyanova
07:17
ну вот бу он или нет, этого ни кто никогда не узнает, ну ибо наличие термопасты не всегда на это влияет, может продавец просто проверял этот проц а дальше ему было лень стереть термопасту, короче дурн...
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
corsi
06:40
Да, только есть мааааленький ньюанс - HDD - это еще и механика, а любое усложнение механизма ведет к увеличению стоимости, снижению надежности и ремонтопригодности.
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
Error 404
05:48
По-моему, эти новости - просто брехня, чтобы завлечь людей на просмотры рекламы Я.Маркета.
Intel Arc B390 превосходит консоль Xbox Series S в Alan Wake 2
