Новинка оснащается графическим процессором Xclipse 960

Предстоящий чип Exynos 2600 уже активно тестируется в составе представителей серии Samsung Galaxy S26, а совсем недавно графический процессор Xclipse 960 в составе чипсета обеспечил высокие результаты в одном из бенчмарков, пишет издание Wccftech со ссылкой на сообщение информатора Kaulenda.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что чипсет Exynos 2600 занял первое место в тесте трассировки лучей Basemark, обогнав Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 на 10 %, что стало возможным благодаря интегрированному графическому процессору Xclipse 960.

Источник фото: Kaulenda/X/Basemark

В предыдущих утечках говорилось, что Xclipse 960 основан на модифицированной версии архитектуры RDNA 4, поэтому высокие показатели чипа вполне объяснимы. В тесте Vulkan, опубликованном чуть ранее, Exynos 2600 показал примерно равные со Snapdragon 8 Elite Gen 5 баллы.