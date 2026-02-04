Также видеоадаптеры AMD может ждать ещё одно подорожание.

Новости о повышении цен на видеокарты Nvidia в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке памяти уже не раз появлялись в сети Интернет, но это также касается и моделей AMD, о чём пишет издание Wccftech.

Источник фото: PC Gamer/AMD

Сообщается, что партнёры AMD в январе уже повысили стоимость видеокарт Radeon на 5-10 %, а в феврале-марте планируют сделать это снова, хотя точных цифр увеличения ценников пока называется. В настоящее время видеоадаптеры AMD всё ещё предлагаются по более низким ценам по сравнению с моделями Nvidia, но постепенно этот разрыв может сократиться до минимума.

Также утверждается, что AMD последует примеру Nvidia, отдав приоритет видеокартам, оснащённым 8 ГБ видеопамяти, в частности Radeon RX 9060 XT и Radeon RX 7650 GRE, что связано с кризисом на рынке DRAM и нестабильностью поставок.

