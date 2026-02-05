WCCFTech сообщает, что надежды на скорое появление дешевых модулей оперативной памяти от китайских производителей CXMT и YMTC могут быть преждевременными.

Согласно анализу, опубликованному на WCCFTech, ажиотажные ожидания вокруг китайских производителей памяти как решения проблемы дефицита DRAM не соответствуют действительности. Причина в комплексе технологических и регуляторных барьеров, которые сдерживают выход компаний вроде CXMT на международную арену и мешают им предложить тот самый «спасительный» демпинг.

Фото издания WCCFTech

Эксперты издания указывают на фундаментальную проблему CXMT с производством современных чипов DDR5. Без доступа к передовому оборудованию для EUV-литографии компания вынуждена применять технологические обходные пути. Это приводит к увеличению кристалла на 40-50% по сравнению с продукцией южнокорейских лидеров. Больший размер — меньше чипов с пластины, а значит, и более высокая себестоимость при массовом выпуске.

Снизить цену в таких условиях нереально. Более того, по данным DigiTimes, сам CXMT намерен поднять цены до уровня корейских конкурентов, а не демпинговать.

Отдельный блок — вопрос доверия и интеграции. Крупные мировые бренды вроде Apple или Dell не станут закупать память без длительных и всесторонних испытаний. У CXMT просто нет длительной истории надежных поставок для сложных рынков, таких как процессоры или графика. При этом внутренний спрос в Китае уже поглощает значительную часть их мощностей.

Политика ставит жирный крест на перспективах быстрого проникновения. YMTC уже находится в санкционных списках США, а деятельность CXMT подпадает под ограничения Министерства обороны. Администрация США последовательно блокирует использование ключевых китайских технологий в продукции для своего рынка. Даже если модули будут созданы, продать их американскому потребителю окажется крайне сложно.

В итоге картина для геймера выглядит пессимистично. Ждать резкого падения цен на память благодаря увеличению поставок из Китая в обозримом будущем не стоит.