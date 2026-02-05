Из-за дефицита DDR5 популярность начали набирать чипы Intel Core 13-го и 14-го поколений.

После долгого падения доля процессоров Intel на игровом рынке, судя по январскому опросу Steam Hardware Survey, показала небольшой, но заметный рост — плюс 0,25%. Цифра кажется мизерной, но на фоне многомесячного доминирования AMD это первое движение в противоположную сторону. Вопрос в том, случайность это или начало тренда.

Одного месяца, конечно, мало, чтобы говорить о возрождении. Статистике Steam, при всей её масштабности, тоже свойственны погрешности. Чтобы подтвердить разворот, нужны минимум два-три месяца стабильного роста. Однако, сам факт заставляет задуматься: почему игроки сейчас могут снова обращать внимание на Intel?

Последние месяцы рынок самостоятельной сборки ПК переживает настоящий коллапс: цены на оперативную память DDR5 взлетели в несколько раз. В этой ситуации платформа AMD AM5, требующая только DDR5, резко потеряла в привлекательности. Здесь у Intel обнаружилось существенное преимущество.

Процессоры 13-го и 14-го поколений до сих пор широко доступны в продаже, на них часто действуют скидки и акции, но главный козырь — их можно установить на более дешёвые материнские платы, например, B760, которые поддерживают старую, но доступную память DDR4. Для многих геймеров, обновляющих старую систему, это решающий фактор: не нужно переплачивать за новую память, когда можно вложить эти деньги в видеокарту, от которой и зависит итоговый FPS. Источник изображения: Valve

Если раньше в приоритете была платформа на перспективу, то сейчас покупатели ищут самое выгодное соотношение цены и кадров в секунду здесь и сейчас. И текущие предложения Intel с DDR4 хорошо вписываются в этот тренд.

Добавляет оптимизма Intel и успех на CES 2026. Новое поколение мобильных процессоров Panther Lake для ноутбуков было встречено аналитиками и прессой заметно теплее, чем обновлённые чипы Ryzen AI 400 от AMD. Хотя это напрямую не влияет на статистику Steam, где преобладают десктопы, это укрепляет общий имидж бренда.