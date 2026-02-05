Правда разница составляет всего несколько кадров в секунду, а в других проектах разница может быть больше, либо наоборот, меньше

По результатам одного из тестов Digital Foundry, интегрированная графика Intel Panther Lake соответствует показателям консоли Xbox Series S в игре Alan Wake 2. Ричард Лидбеттер запустил Alan Wake 2 на ноутбуке Lenovo IdeaPad Pro 5 с процессором Intel Core Ultra X9 388H и картой Arc B390 и сравнил результаты с Xbox Series S. В этой конкретной игре ноутбук показал в среднем 29,54 кадров в секунду при мощности в 30 Вт, что примерно на семь процентов выше результата консоли.

Ограничение в 30 Вт призвано отразить ограничения мощности, используемые в портативных ПК, где распространенным является значение от 25 до 35 Вт. Сравнение не является точным, поскольку настройки консоли и ПК не совпадают идеально. Xbox Series S работает в разрешении 1440p с масштабированием FSR 2 с разрешения 720p, а также с дополнительными вырезами таких элементов, как листва и тени, которые трудно воспроизвести на ПК.

Чтобы проверить запас производительности, тот же ноутбук был протестирован без ограничения в 30 кадров в секунду и с отключенной вертикальной синхронизацией. Средняя частота кадров увеличилась до 32,77 кадров в секунду, и в отчете говорится, что переход от 30 Вт к более высокому режиму около 45 Вт не привел к значительному улучшению производительности.

Источник: Digital Foundry

Второй тест с настройками, эквивалентными PS5, показывает существенную разницу. Результаты этого теста показали 55,25 кадров в секунду на PS5, в то время как ноутбук на базе Panther Lake показал в среднем 28,91 кадров в секунду, что означает 92% преимущество консоли. Это всего лишь одна игра, поэтому результат не следует рассматривать как общий для всех игр.

PC Games Hardware также провела тесты, сравнивающие интегрированную графику с популярными дискретными ускорителями, такими как RTX 2060 и RX 6600.

Согласно результатам, Arc B390 превосходит GTX 1060 и RX 580, но уступает RTX 2060 и RX 6600, потребляя в среднем около 26,8 Вт с пиковым значением около 31 Вт. В трассировке лучей карта может выглядеть лучше, чем RX 6600, поскольку использует системную память в качестве буфера и не ограничена 8 ГБ. Она может не отставать от RX 6600 в Doom: The Dark Ages и Metro Exodus Enhanced Edition.

Графика Panther Lake выглядит очень привлекательно, а о реализации iGPU на базе Core G3 пока ничего не известно, возможно, они будут еще лучше. На данный момент главная проблема Panther Lake — это ограниченная доступность и цена.

