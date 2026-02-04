Проверка работы двигателя в длительном режиме на максимальной нагрузке входит в перечень сертификационных испытаний.

Авиадвигатель ПД-8, который станет главным агрегатом в составе полностью импортозамещённого лайнера SJ-100 («Суперджет»), продолжает проходить длительный процесс сертификационных испытаний, часть которых весьма изнурительная. Так, сегодня пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) отрапортовала об успешном проведении длительных испытаний ПД-8 в режиме максимальных нагрузок.

Источник изображения: Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК).

Двигатель на протяжении 150 часов проходил целый комплекс испытаний на «запредельных», как выразились в ОДК, нагрузках. Цель таких испытаний, имитирующих режимы работы, с которыми в реальной эксплуатации, скорее всего, двигатель никогда не столкнётся, заключается в подтверждении наличия у установки необходимого запаса прочности.

Для тех, кому интересно, что конкретно вытворяли с огнедышащим сердцем SJ-100, ОДК уточнила, что ПД-8 испытали на максимальном значении тяги, при максимальных оборотах роторов, а также и максимальной температуре газа за турбиной низкого давления. И всё это — одновременно. В ходе тестирования проходила проверка устойчивости работы двигателя на разных значениях давления масла и топлива.

Необходимо понимать, что столь жёсткие требования к авиационной силовой установке полностью оправданы, ведь ей предстоит на протяжении десятилетий работать в неблагоприятных средах, при перепадах температур, в пыли и воде, и делать это безотказно. Права на местный «check engine» здесь нет. Как мы уже отметили, ПД-8 будет приводить в движение пассажирские лайнеры SJ-100, но в перспективе эти двигатели также планируют устанавливать на самолёты-амфибии Бе-200 в рамках программы их ремоторизации и модернизации.