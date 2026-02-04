Эксперты портала PC Gamer опубликовали сравнительный тест шести новых процессоров, среди которых выделили наиболее привлекательные модели для пользователей разных категорий.
Абсолютным лидером оказался новый флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X3D. Благодаря технологии 3D V-Cache данный 16-ядерный процессор демонстрирует превосходную производительность как в играх, так и в ресурсоемких профессиональных приложениях. Однако эксперты подчеркнули, что Ryzen 9 9950X3D подходит скорее профессионалам и энтузиастам, поскольку отличается высокой стоимостью и тепловыделением.
Для тех, кого интересует исключительно игровая производительность, идеальным выбором может стать AMD Ryzen 7 9800X3D. Данный 8-ядерный процессор показывает практически такую же игровую производительность, как и его старший брат, однако обходится значительно дешевле и его гораздо легче охладить.
Среди предложений от Intel выделяются лишь два представителя нового поколения — Intel Core Ultra 9 285K и Intel Core Ultra 245K. Однако оба процессора проигрывают своим соперникам от AMD по соотношению цена-производительность и потребляют больше энергии. По мнению экспертов, пока AMD продолжает укреплять лидерские позиции, Intel придется приложить значительные усилия, чтобы догнать конкурента и предложить действительно привлекательные решения для рынка настольных компьютеров.
Отдельно внимание уделяется энергоэффективному сегменту рынка. Среди представленных процессоров наилучшим вариантом здесь становится AMD Ryzen 7 9700X, который отличается низким уровнем энергопотребления всего 65 Вт и идеально подходит для сборки компактных ПК.
Также заслуживает упоминания AMD Ryzen 5 9600X — шестиядерный процессор, который обеспечивает комфортную частоту кадров в большинстве современных игр и остается хорошим решением для бюджетных конфигураций.
Итоги тестирования однозначно указывают на превосходство продуктов AMD в феврале 2026 года. Флагманы серии X3D демонстрируют высокие показатели как в игровых задачах, так и в профессиональном секторе, предлагая пользователям лучшее соотношение цены и качества. Компания Intel, хотя и сохраняет потенциал развития мобильных решений (Panther Lake), пока существенно отстает на рынке десктопных процессоров.
