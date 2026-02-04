Сайт Конференция
link1pc_bl0g
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
На YouTube-канале PC Gamer было опубликовано видео, посвящённое обзору лучших процессоров на февраль 2026 года. В очередной раз лидером оказались продукты компании AMD.

Эксперты портала PC Gamer опубликовали сравнительный тест шести новых процессоров, среди которых выделили наиболее привлекательные модели для пользователей разных категорий.

Может быть интересно

Абсолютным лидером оказался новый флагманский процессор AMD Ryzen 9 9950X3D. Благодаря технологии 3D V-Cache данный 16-ядерный процессор демонстрирует превосходную производительность как в играх, так и в ресурсоемких профессиональных приложениях. Однако эксперты подчеркнули, что Ryzen 9 9950X3D подходит скорее профессионалам и энтузиастам, поскольку отличается высокой стоимостью и тепловыделением.

Для тех, кого интересует исключительно игровая производительность, идеальным выбором может стать AMD Ryzen 7 9800X3D. Данный 8-ядерный процессор показывает практически такую же игровую производительность, как и его старший брат, однако обходится значительно дешевле и его гораздо легче охладить.

Среди предложений от Intel выделяются лишь два представителя нового поколения — Intel Core Ultra 9 285K и Intel Core Ultra 245K. Однако оба процессора проигрывают своим соперникам от AMD по соотношению цена-производительность и потребляют больше энергии. По мнению экспертов, пока AMD продолжает укреплять лидерские позиции, Intel придется приложить значительные усилия, чтобы догнать конкурента и предложить действительно привлекательные решения для рынка настольных компьютеров. 

Отдельно внимание уделяется энергоэффективному сегменту рынка. Среди представленных процессоров наилучшим вариантом здесь становится AMD Ryzen 7 9700X, который отличается низким уровнем энергопотребления всего 65 Вт и идеально подходит для сборки компактных ПК.

Также заслуживает упоминания AMD Ryzen 5 9600X — шестиядерный процессор, который обеспечивает комфортную частоту кадров в большинстве современных игр и остается хорошим решением для бюджетных конфигураций.

Итоги тестирования однозначно указывают на превосходство продуктов AMD в феврале 2026 года. Флагманы серии X3D демонстрируют высокие показатели как в игровых задачах, так и в профессиональном секторе, предлагая пользователям лучшее соотношение цены и качества. Компания Intel, хотя и сохраняет потенциал развития мобильных решений (Panther Lake), пока существенно отстает на рынке десктопных процессоров.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#ryzen 9 9950x3d #pc gamer #рейтинг процессоров #сравнение процессоров #топ за свои деньги #тест процессоров #топ процессоров #топ для пк #intel и amd #топ железо
Источник: youtube.com
