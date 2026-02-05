Купить топовую видеокарту по доступной цене в настоящее время является большой удачей

Кризис на рынке памяти спровоцировал заметный рост ценников целого ряда компьютерных комплектующих, в том числе видеокарт, но некоторым покупателям улыбается удача, и они находят интересующую их модель дешевле её рекомендованной цены, что и произошло с двумя участниками платформы Reddit, пишет издание Wccftech.

Источник фото: Wccftech/Reddit/Rinascimentale

По словам пользователя Rinascimentale, в отделе распродаж электроники магазина Walmart он обнаружил видеокарту GeForce RTX 5080 производства PNY всего за 562 доллара США и поспешил её купить. Учитывая, что модель представляет собой версию с заводским разгоном (OC), её стоимость на старте продаж могла начинаться от 1100 долларов, то есть счастливчик заполучил видеокарту за вдвое меньший ценник по сравнению с MSRP. В настоящее время стоимость RTX 5080 начинается от 1400 долларов, что делает данную покупку ещё более выгодной.

Источник фото: Wccftech/Reddit/dnl633

Ещё один участник Reddit, dnl633, сообщает, что приобрёл GeForce RTX 5090 от Gigabyte на площадке eBay за 899,95 доллара США, что более чем в два раза меньше по сравнению с рекомендованной стоимостью RTX 5090 при запуске. На текущий момент цена такой модели начинается от 3600 долларов. Конечно, видеокарта, доставшаяся пользователю, судя по всему, не является новой, но приобрести топовую модель менее чем за 900 долларов в настоящее время является большой удачей.

