Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Швеция и Дания выделили 290 миллионов долларов на усиление ПВО Украины
Со слов шведского министра обороны, Украина сможет сформировать батальон противовоздушной обороны из систем Tridon Mk2

Швеция и Дания объявили о закупке для Украины систем противовоздушной обороны на сумму 2,6 миллиарда крон (290 миллионов долларов или 245 миллионов евро). В ходе совместной пресс-конференции 3 февраля министры обороны двух стран заявили, что Швеция выделит 2,1 миллиарда крон (234 миллиона долларов), а Дания – оставшуюся сумму. Средства будут потрачены на закупку мобильных зенитных артиллерийских систем Tridon Mk2 производства компании BAE Systems. Об этом сообщает Defense Post со ссылкой на агентство AFP.

Зенитная артиллерийская система Tridon Mk2. Фото: BAE Systems

Может быть интересно

Как заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, в последние месяцы противовоздушная оборона Украины испытывает сильное давление. С его слов, платформа Tridon Mk2 способна уничтожать крылатые ракеты и ударные беспилотники большой дальности. По мнению политика, такие возможности крайне необходимы Украине.

Йонсон подчеркнул, что новая система ПВО была создана в крайне сжатые сроки. Её проектирование велось с учётом уроков боевых действий. Шведский министр отметил, что "пожертвования" двух стран достаточно для того, чтобы Украина могла сформировать батальон противовоздушной обороны. Если захочет.

#новости #армия #оружие #военные новости #пво #швеция #дания #bae systems #tridon mk2
Источник: thedefensepost.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
8
WCCFTech: Производители ИИ-чипов начали борьбу за производственные мощности TSMC на 2 нм
+
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
5
Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
2
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
2
Новые OLED-телевизоры и игровые мониторы Samsung 2026 года получили статус NVIDIA G-SYNC Compatible
+
Геофизики установили причину гравитационной аномалии в Антарктиде
+
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
1
Европейские учёные обнаружили древнюю «биологическую GPS-систему» возрастом 97 миллионов лет
+
CarNewsChina: Geely представила гибридный кроссовер Galaxy M7 с запасом хода 1730 км
+
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
Popular Mechanics: Японские военные карты столетней давности показали Великую монгольскую дорогу
+
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
7
Самые популярные видеокарты и компоненты игровых ПК за январь 2026 года раскрыты Steam
+
Покупатель поддельного Samsung 990 PRO смог выявить контрафакт только при помощи Magician
2
Intel планирует вернуться на рынок памяти и анонсировала новый стандарт DRAM — Z-Angle Memory
1
TechPowerUp: Обновленная версия классического симулятора F-22 готовится к релизу на PC
+
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
+
Intel представила процессоры Xeon 600 Granit Rapids по цене от 500 долларов
+
SciTechDaily: Ученые обнаружили у людей «седьмое чувство» — дистанционное осязание
+

Популярные статьи

ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
136
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
3
Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
1
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
2
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
+

Сейчас обсуждают

Bernigan
04:13
Я тоже однажды сидел на амд
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Bernigan
03:02
iranpast раскрыли
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
32Влад32
02:48
Санкции заставляют больше заниматься своей промышленностью. Может нынешняя ситуация на рынке ПК заставит разработчиков больше заниматься оптимизацией игр?
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
Эбигеил Чайка
02:38
Единственная проблема годот в том что он не так популярен и из-за этого мало уроки и совсем нет ассетов
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Григорий Кабанов
01:57
Не хочу переходить на личности, но это не имеет никакой связи с реальностью. Серьезные разрабы обычно не обновляют движки, долго сидят на LTS, потому что как раз поэтому. Слишком дорого чинить огромны...
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Tankist38
01:28
Под XP дровах у Радиков нет проблем с Table Fog в том-же воре 1-2. При этом на них звезды корректно отображаются с которыми у всех Жифорсов проблемы. Только Ривы отображают их как задумано. Плюс из-за...
Тест ретро-ПК на основе AMD K8 в сопровождении Geforce 3 TI и Sound Blaster Live 5.1
Tankist38
01:22
Но можно найти легендарную Yamaha DB50XG или его клон от Нека вроде. Вопрос лишь в деньгах больше. Только встанет ли она на какую-нибудь SQ-2500. Вся звуковуха меньше этой миди дочки.
Тест ретро-ПК на основе AMD K8 в сопровождении Geforce 3 TI и Sound Blaster Live 5.1
Никита Абсалямов
23:44
Заголовок у новости неправильный, правильно - Capcom выпустила Resident Evil 4 в России...
Capcom удалила Denuvo из ремейка Resident Evil 4
Никита Абсалямов
23:34
Фишка конечно прикольная, но эт не Xbox 360 у которого можно было корпус на нормальный заменить и водянку туда вкорячить... так что увы - функция бесполезная.
Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
Китя.
23:02
Будет стоить сначала дорого. а потом обесценится как с 9800x3d. был 100р стал 36р или еще дешевле будет и так быстро обесценился даже год не прошёл https://www.wildberries.ru/catalog/683998441/detail....
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter