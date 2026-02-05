Со слов шведского министра обороны, Украина сможет сформировать батальон противовоздушной обороны из систем Tridon Mk2

Швеция и Дания объявили о закупке для Украины систем противовоздушной обороны на сумму 2,6 миллиарда крон (290 миллионов долларов или 245 миллионов евро). В ходе совместной пресс-конференции 3 февраля министры обороны двух стран заявили, что Швеция выделит 2,1 миллиарда крон (234 миллиона долларов), а Дания – оставшуюся сумму. Средства будут потрачены на закупку мобильных зенитных артиллерийских систем Tridon Mk2 производства компании BAE Systems. Об этом сообщает Defense Post со ссылкой на агентство AFP.

Зенитная артиллерийская система Tridon Mk2. Фото: BAE Systems

Может быть интересно

Как заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, в последние месяцы противовоздушная оборона Украины испытывает сильное давление. С его слов, платформа Tridon Mk2 способна уничтожать крылатые ракеты и ударные беспилотники большой дальности. По мнению политика, такие возможности крайне необходимы Украине.

Йонсон подчеркнул, что новая система ПВО была создана в крайне сжатые сроки. Её проектирование велось с учётом уроков боевых действий. Шведский министр отметил, что "пожертвования" двух стран достаточно для того, чтобы Украина могла сформировать батальон противовоздушной обороны. Если захочет.