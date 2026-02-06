В сети появилось очередное сообщение, что выпуск NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER отложен, а массовое производство следующей линейки видеокарт - RTX 60 может стартовать только через два года

Сегодня в очередной раз появились сообщения о задержке линейки GeForce RTX 50 SUPER и новая информация о дальнейших планах компании. В сообщении The Information говорится, что в декабре руководство NVIDIA решило отложить обновление и отдать приоритет чипам с искусственным интеллектом из-за дефицита памяти.

Может быть интересно

Кроме повторения сообщения о задержке обновления RTX 50 SUPER, утверждается, что следующее поколение GeForce RTX 60 может не выйти в 2027 году, а массовое производство изначально планировавшееся на конец 2027 года, возможно стартует только в 2028 году. В том же отчете говорится, что NVIDIA сокращает производство текущих игровых чипов GeForce RTX 50, которые уже сейчас имеют ограниченную доступность в розничной продаже.

Новым является утверждение о том, что линейка RTX 60 может не выйти в 2027 году. Подобные сообщения пока сложно проверить. Даже достоверные источники часто не имеют информации о графиках производства. Издание The Information утверждает, что получило новые подробности от менеджеров NVIDIA. Напомню, выход RTX 60 ожидался в следующем году, возможно, в середине года. Новое сообщение предполагает, что массовое производство начнется не раньше конца 2027 года, а может быть перенесено на 2028 год.

Конечно, можно только предполагать, что сообщение соответствует действительности. Задержка с RTX 50 SUPER не новость, и текущий приоритет компании в выпуске определенных моделей также не вызывает удивления. Однако потребительский рынок может быстро измениться, особенно если спрос на оборудование с искусственным интеллектом снизится. Если это произойдет, то NVIDIA вполне способна решится на более ранний запуск серию RTX 60.