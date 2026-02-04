«Опасный дуэт» («The Wrecking Crew»)

Изображение: ru.kinorium.comЭто фильм 2026 года от Amazon Prime Video. В главных ролях сильно постаревший Дэйв Батиста и набравший мышечную массу Джейсон Мамоа. Как и понятно из подбора актеров, это боевик с элементами комедии.

Суть сюжета.

Джеймс (Батиста) и Джонни (Мамоа) – сводные братья. Джеймс работает на Гавайях инструктором «морских котиков».

Изображение: IMDb.comЕсть семья и он вполне счастлив своей жизнью. А «младшенький» Джонни живет совершенно по-другому.

Изображение: ru.kinorium.comИз полиции его выгнали за превышение должностных полномочий. Со своей женщиной он постоянно ссорится. Да и «закидывать за воротник» он горазд.

И вот их общего отца, который отец только формально, сбивает насмерть машина. Полиция считает, что произошел несчастный случай. Но дело в том, что был он частным детективом и выполнял заказ жены одного очень крупного застройщика. А тут еще к Джонни заявились представители якудза и требуют какую-то посылку…

Братья, которые с детства друг друга не видели, вынуждены объединиться, чтобы найти убийцу своего отца.

Изображение: ru.kinorium.comЭто неплохой боевик. Скажем, в стиле 90-х годов. С погонями, стрельбой и мордобоем. Все это иногда разбавляется шутками. Хотя есть и драматический момент примирения братьев.

Изображение: ru.kinorium.comУ той версии, что я смотрел, очень плохая русская локализация, портящая впечатление от просмотра. Ну абсолютно голоса актерам не подходят!

Фильм оставил очень двоякое впечатление. Как несерьезный боевик с простым сюжетом он хорош. Но вот сами актеры… Глядя на них, я понимаю, что и их время в кинокарьере медленно, но верно подходит к концу. А ведь того же Джейсона Мамоа я впервые увидел в 2011 году в фильме «Конан-варвар». А кто пришел им на замену? А никто! Видно, боевики «нового поколения» будут представлять «сильные и независимые», или того хуже…

«Лакомый кусок» («The Rip»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comЭтот фильм был снят для стриминговой платформы Netflix. И это тоже боевик, но совершенно другого рода.

Есть Управление по борьбе с наркотиками (DEA) по Майами. И одного офицера полиции убивают, когда она ехала на встречу со своим информатором. И теперь ее люди под подозрением. ФБР имеет все основания считать, что к убийству причастны люди из полиции. Бывшие коллеги убитой, Дэйн Дюмарс и Джей Ди Бёрн хотят найти виновного.

Изображение: ru.kinorium.comНо это сделать не так и просто. А тут Дэйн говорит, что есть наводка на один дом, где есть денежная закладка наркокартеля. И вся бригада отправляется туда во внерабочее время. Но вместо пары сотен тысяч, там обнаруживают более 20 миллионов долларов.

Изображение: ru.kinorium.comИ кто-то звонит им и говорит, чтобы они оттуда убирались, если жизнь им дорога…

Это фильм, как указано, снят по реальным событиям. И это криминальная драма. В главных ролях снялись Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Лично мне фильм понравился. Интрига, кто же стоит за убийством офицера полиции, держится почти до самого конца фильма.

Изображение: ru.kinorium.comНу и «элементы боевика» имеют место, хотя они тут совершенно не главное. Фильм о том, что можно ходить по краю закона, но не пересекать ту линию, которая и отличает хорошего копа от продажного.

«Пес 51» («Chien 51»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comЭто французский криминальный детектив с уклоном в фантастику. В главных ролях снялись Жиль Леллуш и Адель Экзаркопулос.

Париж, 2045 год. Полиция работает под патронатом ИИ, которую зовут Адель. Она помогает проанализировать криминальную ситуацию в городе и ловить преступников. Для облегчения работы, весь город разбит на три зоны. Зона №1 – это правительственный квартал. Зона №2 – богатые районы города. И Зона №3, где обитают самые бедные и мигранты. Вот тут и работает в полиции полицейский Зем Брехт. Район опасный, работы много. Но более-менее справляются. Тем временем кто-то убивает создателя того самого ИИ. Подозрение падает на подпольную группировку, борющуюся с новой системой правопорядка. И расследование поручают полицейской из Зоны №2 Салии Малберг. Так вышло, что для выполнения работы ей нужно сотрудничать с Земом.

Изображение: ru.kinorium.comНа них выходит сам лидер сопротивления и дает информацию, что непричастен к убийству. В качестве подтверждения своих слов, он сдается полиции.

Изображение: ru.kinorium.comТак кто же убил создателя ИИ?

В целом, получился неплохой фильм, пусть и не с оригинальным сюжетом.

Изображение: ru.kinorium.comДогадаться, кто «дворецкий» не трудно, ибо подобных фильмов было много. Но тут «свой путь», с довольно сильно выраженной драмой. Не шедевр, но разок глянуть фильм можно.

Вот такая подборка на сегодня.