Открывая сайты компьютерных магазинов, обычно мы в первую очередь смотрим на наличие и стоимость комплектующих - процессоров, видеокарт, SSD-накопителей и модулей ОЗУ. Однако там можно найти еще массу полезных устройств для вашего ПК, которые расширят его функционал и добавят новые функции. Это разнообразные платы расширения, адаптеры и переходники. И сегодня я решил поискать на Яндекс Маркете самые полезные из них, которые подойдут как в игровые компьютеры, так и в те ПК, что используются для работы, интернет серфинга и просмотра фильмов.

Изображение: Hardware Unboxed

Подключаем дополнительные вентиляторы

Казалось бы, что может быть проще - установить в ПК несколько вентиляторов. Однако, если у вас бюджетная материнская плата со всего парой вентиляторных разъемов, то это превращается в серьезный квест. С такой проблемой я столкнулся, когда после выхода из строя старой материнской платы AM4 решал, пересобрать свой ПК с процессором Ryzen 5 5600X и видеокартой GeForce RTX 3060 на имеющейся у меня бюджетной материнской плате GIGABYTE B450M H или покупать новую.

Да, на этой материнской плате, как и на многих подобных низкобюджетных моделях, всего два вентиляторных разъема, для процессора и корпусного вентилятора. Причем с PWM-управлением, 4-пиновый разъем на плате есть только для процессорного вентилятора. Для простейшей офисной сборки это не проблема, но у меня в ПК установлено шесть вентиляторов помимо того, что стоит на процессорном кулере и в 2026 году это норма для игровой сборки. Много вентиляторов позволяют настроить охлаждение в корпусе ПК так, чтобы при минимальном уровне шума обеспечить достаточный продув.

Три вентилятора диаметром 140 мм на вдув, один - на выдув, парочка тихоходных вентиляторов диаметром 80 мм обдувают SSD-накопитель и видеокарту. И четыре из них завязаны на температуру процессора, в играх немного повышают обороты, а в простое ПК сбрасывают. Самый простой способ решить эту проблему - поставить в ПК копеечные переходники с разъема molex на 3-пиновый вентиляторный разъем, но с ними ваши вертушки будут молотить на максимум, так как на них будет подаваться 12 вольт. Есть возможность легко переставить пины в таком переходнике, получив 5 вольт, но этого будет слишком мало для старта некоторых вентиляторов.

Хаб Arctic 10-x PWM Fan (ACFAN00175A)

Изображение: Яндекс Маркет

Можно купить недорогие разветвители для вентиляторов, которые позволят подключить к материнской плате, подобной GIGABYTE B450M H, уже четыре вентилятора и управлять их оборотами. Правда обороты у вентиляторов, сидящих на одном разветвители, будут одинаковы, если это одна и та же модель. При использовании подобных разветвителей не стоит перегружать разъем и вешать на него более двух вентиляторов. Более продвинутые разветвители для вентиляторов имеют дополнительное питание, которое позволяет подключить больше вертушек без риска для разъема на материнской плате.

Подключаем контроллер подсветки

Изображение: Яндекс Маркет

Еще на недорогих материнских платах нет контроллеров подсветки, что сильно ограничивает возможность наведения красоты в корпусе ПК с помощью ARGB-вентиляторов, с возможностью выбора цвета подсветки. С помощью подобных контроллеров удобно отключать подсветку ПК в темное время суток, когда она начинает бить по глазам и мешать работать и играть. Стоят такие контроллеры не очень дорого, например, популярный MyPads с пультом управления обойдется дешевле 1500 рублей.

Увеличиваем количество SSD и HDD

Пользователи ПК делятся на два типа - одним вполне хватает основного SSD для игр и рабочих файлов, а другие способны заполнить все M.2 и SATA порты на материнской плате и все равно им их будет мало. Я частенько встречаю ПК, в которых продолжают трудится старые SATA SSD объемом 256-512 ГБ вместе с быстрыми M.2 NVMe SSD и это весьма практичное решение. На старые SSD-накопители небольшого объема можно повесить ресурсоемкие задачи, не требующие высокой скорости - разместить там браузер, файл подкачки и некоторые плохо оптимизированные игры, которые просто пожирают ресурс SSD.

В 2026 году, когда SSD объемом 1 ТБ можно найти за 11-12 тысяч рублей и более, это весьма разумный шаг, хоть на форумах и соцсетях можно часто встретить пользователей ПК, доказывающих, что ресурса даже самого бюджетного SSD хватит на несколько лет. Но, глядя, как быстро убывает ресурс моего недорогого SSD GIGABYTE GP-GSTFS31100TNTD объемом 1 ТБ, купленного всего пять месяцев назад, я с ними не соглашусь.

Если вам стало не хватать места на основном накопителе, проще всего добавить в ПК SATA SSD в форм-факторе 2.5" и жесткий диск 2.5" и 3.5". Обычно для этого хватает SATA портов даже на бюджетных материнских платах, которых обычно четыре штуки. Но не всегда они расположены удобно и, к примеру, на моей материнской плате GIGABYTE B450M H один из SATA-портов сразу блокируется видеокартой, а доступ к еще одному будет очень неудобен, возможно даже, что видеокарта будет упираться в SATA кабель. Решить эту проблему можно с помощью SATA контроллера, подключаемого в разъем PCI-E x1, который добавит два или четыре порта.

Контроллер ORIENT M9215S

Изображение: Яндекс Маркет

Но в современных корпусах для ПК обычно слишком мало посадочных мест под жесткие диски, а их охлаждение весьма посредственное. Ведь для большинства геймеров HDD давно стал бесполезным атавизмом, и производители корпусов лишь следуют этой тенденции. Но если вы все-таким разместите жесткий диск в новом корпусе, особенно - в бюджетном, то можете столкнуться с сильными вибрациями и гулом.

Толщина стали в недорогих корпусах сегодня может достигать всего 0.4 мм и этого недостаточно для гашения вибрации и шума от жесткого диска. Выходом станет покупка док станции на один или два HDD, которая имеет свой блок питания и подключается через разъем USB 3.0. Я использую для части своих HDD док станцию на пару накопителей 2.5" или 3.5" и нареканий к ее работе нет.





Док-станция WAVLINK ST334U

Изображение: Яндекс Маркет

Что касается установки дополнительного M.2 NVMe SSD, то и эту проблему можно решить с помощью переходника, который обойдется даже дешевле SATA контроллера, но при выборе которого нужно учесть важные нюансы. Во-первых, ключ разъема M.2 должен совпадать с тем, что используется в вашем накопителе.

Адаптер Espada PCIeNVME

Изображение: Яндекс Маркет



Во-вторых, переходники бывают выполнены с разными интерфейсами подключения к ПК - PCI-E x1, PCI-E x4 или PCI-E x16 и могут сильно снизить скорость вашего SSD. Причем даже переходник PCI-E x16 не всегда обеспечит максимальную скорость SSD, будучи установленным во второй слот PCI Express на материнской плате. Например, на моей старой материнской плате MSI B450-A PRO MAX этот слот обеспечивает лишь скорости интерфейса PCIe 2.0 x16.

А запись в спецификациях платы – «PCI_E4 will run x1 speed when installing devices in PCI_E2/ PCI_E3/ PCI_E5 slot», означает, что его скорость упадет всего до x1 при установке видеокарты в основной слот. В результате переходник M.2 - PCI-E x16 заметно ограничил возможности моего SSD ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 1 ТБ. Но в моей новой материнской плате MSI B550-A PRO таких ограничений нет и этот SSD-накопитель теперь работает через переходник на своей максимальной скорости.

Оснащаем ПК поддержкой Wi-Fi

Wi-Fi адаптер BAZIS AX210-WiFi6

Изображение: Яндекс Маркет

Подключение ПК к интернет роутеру по LAN кабелю дает наименьшую задержку сигнала, что идеально подходит для сетевых игр, но требует тянуть LAN кабель к ПК, длина которого может достигать десятков метров и который нужно как-то спрятать, чтобы не портить интерьер квартиры. И все чаще не только ноутбуки, но и стационарные ПК подключают к роутеру по беспроводной связи из-за удобства и возможности размещения где угодно, лишь бы был хороший сигнал Wi-Fi.

На рынке есть и немало материнских плат со встроенным модулем Wi-Fi, обычно начиная с цены в 20000 рублей это становится обязательной опцией качественной материнской платы. Но и недорогую материнскую плату можно оснастить адаптером Wi-Fi, а наиболее надежно и стабильно работают внутренние модели с интерфейсом подключения PCI-E.

Добавляем универсальный кард-ридер

Картридер Ginzzu (CRI3002)

Изображение: Яндекс Маркет

Ситуаций, когда вам придется скопировать информацию с карт памяти CF, M2, MS, SD/SDHC или T-Flash на ПК, или наоборот, записать ее на них, может быть множество. Например, скопировать важное видео с автомобильного регистратора, снимки с фотоаппарата или записать игры на портативную игровую консоль. Все это можно сделать с помощью картридера, который можно купить как во внутреннем исполнении, так и внешнем, подключаемым в разъем USB. Выбрать тип подключения стоит, ориентируясь на то, есть ли отсек для него на передней панели вашего корпуса и то, как часто вы им будете пользоваться.

Подключаем внешний оптический привод

Внешний CD-DVD привод FAFY

Изображение: Яндекс Маркет

Еще один тип накопителей, который практически полностью исчез из наших ПК - это оптические приводы. Уже прошло примерно 10-15 лет, как объемы жестких дисков и игр стали настолько большими, что DVD-привод в игровом ПК стал неактуальным из-за слишком малого объема данных, который он мог записать на диск. Но это не значит, что пользоваться DVD-приводами перестали все пользователи ПК и сегодня на них записывают фото и видео, снимки МРТ и многую другую информацию, которую нужно отдать другому человеку, не заботясь о возврате носителя.

И если вы сталкиваетесь с такими ситуациями, то в 2026 году проще всего купить внешний DVD-привод, так как в большинстве продаваемых корпусов уже давно нет отсеков для внутренних приводов форм-фактора 5.25". Внешний оптический привод - очень компактное устройство, подключаемое по USB кабелю, что позволит использовать его только тогда, когда нужно прочитать или записать CD или DVD диск.

Улучшаем качество звука

Звуковая карта Creative AUDIGY FX V2

Изображение: Яндекс Маркет

Даже недорогие материнские платы сегодня имеют весьма достойный звуковой кодек, которого вполне хватает большинству геймеров, особенно с недорогой акустикой. Но стоит вам купить качественные наушники, как вы сразу начнете слышать разницу в звучании на материнской плате со звуком Realtek ALC892 и Realtek ALC4050. Но это не повод менять старую материнскую плату на топовую, гораздо дешевле поставить дискретную звуковую карту, которых сегодня можно найти на любой вкус и кошелек.

Итоги

Как видите, даже компьютер начального уровня, собранный на базе самой недорогой материнской платы, можно превратить в продвинутое и функциональное устройство с отличным звуком, несколькими накопителями, оптическим приводом, Wi-Fi адаптером и возможностью читать самые распространенные карты памяти.

А еще обеспечить отличную вентиляцию и возможность регулировать подсветку. И это мы рассмотрели только самые распространенные платы расширения, адаптеры и переходники, а в продаже можно найти и массу всякой редкой экзотики, например, платы расширения для M.2 разъема, добавляющие SATA-порты. Пишите в комментарии, а какие платы и адаптеры в своем ПК используете вы? И под конец, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

