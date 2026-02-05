Магазин без проблем вернул покупателю деньги

Случаи обмана покупателей, приобретающих товары на онлайн-площадках, достаточно распространены, а неблагоприятная ситуация на рынке приводит к появлению ещё большего числа мошенников — свежей историей поделился участник платформы Reddit под ником Theshadowstorm1.

Источник фото: Theshadowstorm1/Reddit

По словам пользователя, недавно он заказал на площадке Amazon видеокарту GeForce RTX 5070 Ti в белом цветовом оформлении, произведённую компанией Zotac, но вместо желаемой модели получил в посылке упаковку с камнями. Это далеко не первый подобный случай, когда покупатель обнаруживает в коробке не заказанный видеоадаптер, а несколько камней, что даже стало предметом для шуток со стороны некоторых пользователей.

К счастью, пострадавший покупатель обратился к представителю Amazon и вернул свои средства, причём отправлять коробку с камнями обратно не понадобилось. В подобных случаях рекомендуется вести видеозапись процесса распаковки товара, чтобы при возникновении спорных моментов иметь возможность предоставить доказательства подмены.