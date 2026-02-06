Хотя Intel продемонстрировала множество продуктов на базе линейки Panther Lake на CES 2026, есть ещё несколько, которые ещё не были показаны общественности. Один из них — ориентированный на портативные устройства чип Core G3, о котором впервые появились намеки в прошлом месяце. Первоначально его запуск был запланирован на первый квартал текущего года, но, по слухам, его перенесли на второй квартал. Учитывая, что Panther Lake не появится в ближайшее время, задержка не станет неожиданностью.
Источник: Intel
Информация поступила от известного инсайдера с Weibo под ником Golden Pig Upgrade. Напомним, что Core G3 должен был получить 14-ядерную конфигурацию с 2 P-ядрами и 12 E-ядрами. В качестве графического процессора предполагалось использовать Arc B360 с 10 ядрами Xe3. Более мощная версия, получившая название Core G3 Extreme, должна была использовать графику Arc B380 с 12 ядрами Xe3.
Источник: Weibo
Процессор Core G3 Extreme должен легко конкурировать с AMD Ryzen Z2 Extreme благодаря высокой энергоэффективности и мощности графического процессора. Отсутствие большего количества P-ядер может привести к снижению производительности, но обилие энергоэффективных ядер почти наверняка улучшит время автономной работы. В отличие от Lunar Lake, Panther Lake не имеет ограничений по объему памяти на одном чипе. Это позволит производителям выпускать портативные устройства с минимальным объемом памяти для снижения затрат.