Выпуск процессоров Intel Core G3 и Core G3 Extreme Panther Lake отложен до второго квартала 2026 года

Хотя Intel продемонстрировала множество продуктов на базе линейки Panther Lake на CES 2026, есть ещё несколько, которые ещё не были показаны общественности. Один из них — ориентированный на портативные устройства чип Core G3, о котором впервые появились намеки в прошлом месяце. Первоначально его запуск был запланирован на первый квартал текущего года, но, по слухам, его перенесли на второй квартал. Учитывая, что Panther Lake не появится в ближайшее время, задержка не станет неожиданностью.

Источник: Intel

Информация поступила от известного инсайдера с Weibo под ником Golden Pig Upgrade. Напомним, что Core G3 должен был получить 14-ядерную конфигурацию с 2 P-ядрами и 12 E-ядрами. В качестве графического процессора предполагалось использовать Arc B360 с 10 ядрами Xe3. Более мощная версия, получившая название Core G3 Extreme, должна была использовать графику Arc B380 с 12 ядрами Xe3.

Источник: Weibo

Процессор Core G3 Extreme должен легко конкурировать с AMD Ryzen Z2 Extreme благодаря высокой энергоэффективности и мощности графического процессора. Отсутствие большего количества P-ядер может привести к снижению производительности, но обилие энергоэффективных ядер почти наверняка улучшит время автономной работы. В отличие от Lunar Lake, Panther Lake не имеет ограничений по объему памяти на одном чипе. Это позволит производителям выпускать портативные устройства с минимальным объемом памяти для снижения затрат.