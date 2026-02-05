Причиной подобного внимания к нему стали блокировки WhatsApp и Telegram на территории России

Согласно статистике за декабрь, в России узнали о существовании ещё одного приложения обмена сообщениями. Американский мессенджер imo взлетел на 5-е место по популярности среди мобильных приложений своей категории, показывают данные Mediascop, на которые ссылается издание Forbes. В конце 2025 года количество российских пользователей imo добралось до 9,82 млн, что означает 23-кратный рост. Это заставляет опасаться того, что скоро звонки запретят и в нём. Для сравнения, годом ранее у этого мессенджера в России насчитывалось 417 400 пользователей, а через полгода это значение сократилось до 333 800. Как раз после этого звонки в Telegram и WhatsApp на территории страны были запрещены.

Показав такой рост пользователей, imo удалось потеснить популярный в своё время на территории России Viber. Лидером пока остаётся WhatsApp, у которого в России 94,5 млн пользователей. На втором месте находится Telegram с аудиторией 93,6 млн, на третье место поднялся Max с 70 млн пользователями, а вслед за ним идёт VK Messenger с огромным отставанием и 15,7 млн пользователей.

Может быть интересно

Изображение: Google Play

Между тем, у мессенджера imo в своё время также были проблемы с российскими властями. Ещё в мае 2017 года он оказался в перечне запрещённых, но через пару месяцев исчез оттуда, поскольку разработчики предоставили информацию в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Правда, в мае 2025 года создатели приложения получили штраф в размере 800 000 руб за то, что не исполняли свои обязанности как ОРИ.

Рост популярности этого мессенджера не прошёл мимо внимания российских операторов сотовой связи. 9 февраля этот мессенджер наряду с Max войдёт в опцию «Мессенджеры» у оператора ВТБ Mobile, при этом оттуда будет убран Viber. Ещё в 2019 году он оказался в числе мессенджеров с бесплатным трафиком у СберМобайл. В сети оператора Т2 численность пользователей imo увеличилась в 4 раза во второй половине 2025 года. В Билайне количество пользователей imo не особо увеличилось, в отличие от среднемесячного трафика, который вырос в два с лишним раза.

В мировых масштабах он представляет собой мессенджер среднего уровня с количеством пользователей 200 млн. У этой платформы закрытый исходный код, что может вызывать вопросы относительно безопасности данных.