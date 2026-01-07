Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему CachyOS — это один из худших Линуксов

Проверяем на реальном оборудовании в реальном использовании. Действительно ли CachyOS — тот самый Линукс, который лучше даже Windows, или это очередной самозванец от мира Linux.
16

Есть ли операционные системы лучше Windows для использования в настольном сегменте ПК и ноутбуков? Статистика говорит - однозначно нет. Но один Линукс под названием CachyOS очень дерзко рекламируется в Сети.

Мало того, что CachyOS якобы значительно производительнее и меньше потребляет оперативной памяти, чем Windows, но и даже значительно превосходит по производительности прочие дистрибутивы Linux! Звучит ну очень сладко. Не правда ли?

           

Разумеется, я, как человек, реально попробовавший данный Линукс, уже знаю, что он из себя представляет в суровой реальности. Но вдруг я что-то не так проверил? Вдруг у меня просто ноутбук с видеокартой AMD Radeon оказался неправильный, что CachyOS поломалась на первом же тесте OpenGL. Вдруг я что-то не так понял, пытаясь использовать данный Линукс на современном ноутбуке с видеокартой NVIDIA? А что, если систему нужно было установить, и тогда всё было бы гораздо лучше?

Очень много вопросов. Так что было решено дать второй шанс. Так как на старом ноутбуке с видеокартой AMD Radeon дистрибутив работал отвратительно, было решено последующие тесты и эксперименты проводить на современном ноутбуке с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile. По крайней мере, на этот раз я попытаюсь установить систему на реальный SSD и проверю, действительно ли она хоть чего-то стоит. Или я назову этот Линукс худшим из опробованных в очередной раз.

Кстати, совсем забыл. Раньше ведь я проверял уже CachyOS. И показал себя этот Линукс тогда очень плохо, как и совсем недавно. В тот раз я даже не дошёл до установки дистрибутива на реальный ПК и даже забыть про него успел, настолько было всё плохо.

                       

Удивительно, насколько нужно сделать дистрибутив Linux плохим, чтобы про него я забыл меньше чем за один год. Впрочем, планы менять из-за этого мы не будем. Раз уж взялся, то попытаюсь установить CachyOS на реальное железо и проверить. Вдруг целых два раза подряд, этот Линукс был неоправданно назван плохим и непригодным для использования?

Так как у меня уже установлена Windows 10 и основная ОС Chimbalix на NVMe SSD, в ноутбуке места для CachyOS уже нет. Даже на втором NVMe SSD. Но не беда, у меня же есть третий SSD, на котором установлено пять Линуксов. Хотя Manjaro не отображается и не определяется нормальным загрузчиком, ибо у неё свой извращённый загрузчик. Устанавливать буду вместо Pop!_OS, ибо он полностью провалился в использовании как операционная система. Заодно проверим программу установки проверяемого Линукса.

           

Уже при запуске с флешки я могу влепить серьёзный минус дистрибутиву CachyOS. В чём тут проблема? Неопытные люди даже не поймут, но система полностью копирует содержимое образа в оперативную память, а это требует очень много оперативной памяти. Так как систему невозможно установить без полной загрузки в Live режиме, это отмечаем как серьёзный минус.

                       

Следующая проблема уже в рабочем окружении KDE. Я просто не могу по-человечески запустить терминал, потому что на рабочем столе в контекстном меню его нет. Ладно. Нам не привыкать к танцам с бубном.

           

Чистая CachyOS, только что загруженная с флешки, использует целых 5,1 гигабайта оперативной памяти! Это уже фиаско. Если бы у меня было всего 4 гигабайта ОЗУ, я даже просто установить этот Линукс не смог бы, ибо он не запустился бы из-за нехватки оперативной памяти.

Все программы в дистрибутиве помещаются в два экрана меню "Пуск". Очень скудно. И нет ничего реально полезного, кроме утилит работы с разделами дисков. Я не считаю программу просмотра иконок полезной.

           

Запустить файловый менеджер с root правами по-прежнему невозможно. Через sudo он отказывается запускаться. С параметром --sudo тоже не запускается. Ад зависимостей, характерный для Linux, проявил себя. Перейти в режим su невозможно, ибо мне, пользователю, неизвестен необходимый для этого пароль. Да и не факт, что файловый менеджер запуститься после su. По факту CachyOS наглым образом ущемляет свободу и возможности пользователя.

           

Ну что, пора установить CachyOS? Но программа установки отказывается работать! Знаете почему? Да потому что нет подключения к интернету! Это настолько плохой Линукс, что даже установить без интернета невозможно.

           

Ярлык в меню приложений под названием Install ничего не делает. Непонятно, зачем он вообще существует. Принудительный запуск программы установки так же ничего не дал. CachyOS просто невозможно установить без интернета.

                       

А ещё линуксоиды что-то кричат про Windows, мол, последние версии нельзя установить без интернета. Только вот у Windows есть альтернативные варианты установки, пусть и неофициальные, а у этого Линукса я не вижу обходных путей. Да и в целом, я не вижу смысла искать обходные пути. Ведь CachyOS пустой, как ведро без дна. Нет абсолютно никакой ценности.

Компилятора GCC как не было, так и нет. Хотя прибитый гвоздями к системе драйвер NVIDIA и так невозможно будет обновить или откатить. Потому что переделанный Arch, в основе слишком корявый для установки нормальных официальных драйверов видеокарт. Linux — это само по себе техническое уродство, а Arch — это уродство в квадрате. Такое у меня складывается впечатление после использования всевозможных Линуксов на основе Arch.

Однако появились утилиты glxinfo, vulkaninfo и clinfo. Год назад этих утилит не было в дистрибутиве, за что я упрекнул разработчиков. Видимо, они восприняли мою критику и добавили столь базовые информационные утилиты в дистрибутив. Правда, радоваться рано, ведь разработчики встроили драйвер NVIDIA, но где-то потеряли OpenCL API.

Хотя в моей основной, используемой операционной системе Chimbalix драйвер видеокарты уже устарел и его пора бы обновить. Но OpenCL поддерживается и работает, а у CachyOS — нет.

Так что даже драйвер видеокарты прибит к системе криво. Кстати, что там с архиваторами? Да ничего нового. CachyOS не способна открыть даже обычные TAR и ZIP архивы. Нет архиваторов в системе. Даже древняя Windows XP способна открывать ZIP архивы без стороннего ПО. Это ли не позор для современного Линукса?

Хотя в Линуксах и сложно найти действительно качественный архиватор. Скорее, даже невозможно, ибо Open-Source. Но в дистрибутиве Chimbalix есть архиваторы на любой вкус. И не только. Как говорится, почувствуйте разницу:

Что тут ещё интересного. Точно! Есть два редактора разделов.

У меня в дистрибутиве Chimbalix тоже два редактора разделов.

Правда, в дистрибутиве Chimbalix больше файловых систем доступно для использования. Хотя, стоит признать, у CachyOS не самая плохая поддержка разнообразных файловых систем среди прочих дистрибутивов Linux.

Осталось проверить встроенную в CachyOS утилиту OCCT. С первого раза не запустилась. Со второго раза запускалась очень долго, хотя ноутбук далеко не самый слабый (64 ГБ ОЗУ, i7-10875H и RTX 3060 Mobile). Да и вообще эта CachyOS какая-то тормознутая в целом. Потом программа потребовала принять какое-то лицензионное соглашение. Сразу в мусорку такие программы.

Запустить Windows приложения CachyOS не способна, ведь отсутствует WINE. Значит, и игры пролетают мимо. Ведь для Linux практически не разрабатывают игры по понятным причинам.

Тем временем в дистрибутиве Chimbalix даже терминал открывать не нужно, чтобы запустить игру. Хотя WINE — это далеко не идеал, в том числе модифицированный Proton на стероидах. Но всяко лучше, чем ничего.

Больше в дистрибутиве CachyOS делать нечего. Это было полное разочарование и недоумение, почему разработчики за год так и не смогли сделать дистрибутив хоть немного пригодным для использования.

Что же, пора вернуться в Chimbalix и продолжить написание данной статьи.

CachyOS — это настоящий позор среди дистрибутивов Linux. Настолько плохой Линукс нужно ещё постараться сделать. Даже я, не имевший когда-то опыта в создании дистрибутивов Linux, смог довести Chimbalix за год до приемлемого состояния, когда можно установить и пользоваться системой. Тем временем разработчики CachyOS ровным счётом ничего не сделали, кроме как добавили три базовые утилиты, на отсутствие которых я когда-то ругался.

Чисто технически, я мог бы дать доступ в Интернет дистрибутиву CachyOS и попытаться установить, потратив трафик, который, между прочим, я оплачиваю из своего кармана, а не разработчиков дистрибутива. Но это не имеет смысла, ведь систему невозможно установить без доступа к интернету. Если что-то случится с репозиториями дистрибутива, система окажется мёртвой, независимо от доступа к сети.

Так что не будет реальных объективных сравнительных тестов в равных условиях, между CachyOS и прочими операционными системами. Это технически невозможно ввиду ущербности данного дистрибутива Linux. То что там, в Интернете, рисуют графики fps в играх, рассказывая, что это всё благодаря дистрибутиву CachyOS, есть ни что иное, как откровенная дезинформация и плутовство. В реальности CachyOS оказался абсолютно непригоден для тестов и использования. С таким же успехом можно взять абсолютно любой Линукс, подключить интернет и, изрядно потанцевав с бубном, прикрутить WINE, рассказывая, какой Линукс классный и прекрасный.

Мне, как пользователю, нужна пригодная для использования операционная система, а не весь этот кривой зоопарк дистрибутивов. Именно потому Linux никогда не заменит и не будет лучше Windows, если только Windows не превратят в очередной унылый Linux. Как иронично получилось. Я хотел заменить Pop!_OS, провалившуюся как операционная система, но даже она оказалась лучше, чем CachyOS.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Добавить в закладки

Теги

amd nvidia обзор тест игры linux chimbal chimbalix проверка cachyos
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
13
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
41
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
2
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
7
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
США покидают 66 международных организаций
3
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+
В Европе для уничтожения БПЛА создают новую пусковую установку для самой маленькой в мире ракеты
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
17
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
22
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
15
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Baron von Tripperbach
13:13
Жёсткий диск в теплице!
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Никита Абсалямов
13:13
Лечитесь...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
newceyre
12:57
Комфортные 36 фпс - вам на лечение куда скидывать?
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
samsonbl4
12:55
Ну сейчас, когда первый блин у меня есть, который вживую можно потрогать и померить, думаю смогу спроектировать корпус толщиной примерно 65...70 мм, под БП sfx и видюху в два слота толщиной. Может зай...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
akzi
12:51
бп для лед освещения (бывают широкие не высокие, узкие не высокие, + герметичные узкие влагозащищенные подороже и массивнее), но там для обычных плат нужен будет dc-dc atx адаптер. Стоят они недорого...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Dimkovski
12:43
Я бы в ремастер с новой графой на UE5 сыграл ещё разок.
Продажи «интерактивного кино» Detroit Become Human достигли отметки в 15 миллионов копий
akzi
12:41
88мм высота все портит!( Это много! Даже фабричные недорого есть тонкие кулеры ic-30? (якобы 100ВТ+-, но это обман, явно, столько не сможет, или будет кочегариться как утюг с риском выхода из строя и...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Oleg Panda
12:39
О как интересно! А я вот твой хваленый чимбаликс или как его там даже поставить не смог, хотя все (ваще все дистры, кроме, наверное, генту) ставлю с закрытыми глазами левой пяткой. Но за то в лайв реж...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Snooper
12:38
Ух ты, аж 72 штуки. Интересно что за процы? Процы похоже просто распаяны.
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Dentarg
12:34
Повезло тем, кто купил 4090 за 140к на релизе в 2022г. 5 лет на бескомпромиссном флагмане.
Выпуск видеокарт GeForce RTX 50 SUPER отложен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter