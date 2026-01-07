Есть ли операционные системы лучше Windows для использования в настольном сегменте ПК и ноутбуков? Статистика говорит - однозначно нет. Но один Линукс под названием CachyOS очень дерзко рекламируется в Сети.

Мало того, что CachyOS якобы значительно производительнее и меньше потребляет оперативной памяти, чем Windows, но и даже значительно превосходит по производительности прочие дистрибутивы Linux! Звучит ну очень сладко. Не правда ли?

Разумеется, я, как человек, реально попробовавший данный Линукс, уже знаю, что он из себя представляет в суровой реальности. Но вдруг я что-то не так проверил? Вдруг у меня просто ноутбук с видеокартой AMD Radeon оказался неправильный, что CachyOS поломалась на первом же тесте OpenGL. Вдруг я что-то не так понял, пытаясь использовать данный Линукс на современном ноутбуке с видеокартой NVIDIA? А что, если систему нужно было установить, и тогда всё было бы гораздо лучше?

Очень много вопросов. Так что было решено дать второй шанс. Так как на старом ноутбуке с видеокартой AMD Radeon дистрибутив работал отвратительно, было решено последующие тесты и эксперименты проводить на современном ноутбуке с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile. По крайней мере, на этот раз я попытаюсь установить систему на реальный SSD и проверю, действительно ли она хоть чего-то стоит. Или я назову этот Линукс худшим из опробованных в очередной раз.

Кстати, совсем забыл. Раньше ведь я проверял уже CachyOS. И показал себя этот Линукс тогда очень плохо, как и совсем недавно. В тот раз я даже не дошёл до установки дистрибутива на реальный ПК и даже забыть про него успел, настолько было всё плохо.

Удивительно, насколько нужно сделать дистрибутив Linux плохим, чтобы про него я забыл меньше чем за один год. Впрочем, планы менять из-за этого мы не будем. Раз уж взялся, то попытаюсь установить CachyOS на реальное железо и проверить. Вдруг целых два раза подряд, этот Линукс был неоправданно назван плохим и непригодным для использования?

Так как у меня уже установлена Windows 10 и основная ОС Chimbalix на NVMe SSD, в ноутбуке места для CachyOS уже нет. Даже на втором NVMe SSD. Но не беда, у меня же есть третий SSD, на котором установлено пять Линуксов. Хотя Manjaro не отображается и не определяется нормальным загрузчиком, ибо у неё свой извращённый загрузчик. Устанавливать буду вместо Pop!_OS, ибо он полностью провалился в использовании как операционная система. Заодно проверим программу установки проверяемого Линукса.

Уже при запуске с флешки я могу влепить серьёзный минус дистрибутиву CachyOS. В чём тут проблема? Неопытные люди даже не поймут, но система полностью копирует содержимое образа в оперативную память, а это требует очень много оперативной памяти. Так как систему невозможно установить без полной загрузки в Live режиме, это отмечаем как серьёзный минус.

Следующая проблема уже в рабочем окружении KDE. Я просто не могу по-человечески запустить терминал, потому что на рабочем столе в контекстном меню его нет. Ладно. Нам не привыкать к танцам с бубном.

Чистая CachyOS, только что загруженная с флешки, использует целых 5,1 гигабайта оперативной памяти! Это уже фиаско. Если бы у меня было всего 4 гигабайта ОЗУ, я даже просто установить этот Линукс не смог бы, ибо он не запустился бы из-за нехватки оперативной памяти.

Все программы в дистрибутиве помещаются в два экрана меню "Пуск". Очень скудно. И нет ничего реально полезного, кроме утилит работы с разделами дисков. Я не считаю программу просмотра иконок полезной.

Запустить файловый менеджер с root правами по-прежнему невозможно. Через sudo он отказывается запускаться. С параметром --sudo тоже не запускается. Ад зависимостей, характерный для Linux, проявил себя. Перейти в режим su невозможно, ибо мне, пользователю, неизвестен необходимый для этого пароль. Да и не факт, что файловый менеджер запуститься после su. По факту CachyOS наглым образом ущемляет свободу и возможности пользователя.

Ну что, пора установить CachyOS? Но программа установки отказывается работать! Знаете почему? Да потому что нет подключения к интернету! Это настолько плохой Линукс, что даже установить без интернета невозможно.

Ярлык в меню приложений под названием Install ничего не делает. Непонятно, зачем он вообще существует. Принудительный запуск программы установки так же ничего не дал. CachyOS просто невозможно установить без интернета.

А ещё линуксоиды что-то кричат про Windows, мол, последние версии нельзя установить без интернета. Только вот у Windows есть альтернативные варианты установки, пусть и неофициальные, а у этого Линукса я не вижу обходных путей. Да и в целом, я не вижу смысла искать обходные пути. Ведь CachyOS пустой, как ведро без дна. Нет абсолютно никакой ценности.

Компилятора GCC как не было, так и нет. Хотя прибитый гвоздями к системе драйвер NVIDIA и так невозможно будет обновить или откатить. Потому что переделанный Arch, в основе слишком корявый для установки нормальных официальных драйверов видеокарт. Linux — это само по себе техническое уродство, а Arch — это уродство в квадрате. Такое у меня складывается впечатление после использования всевозможных Линуксов на основе Arch.

Однако появились утилиты glxinfo, vulkaninfo и clinfo. Год назад этих утилит не было в дистрибутиве, за что я упрекнул разработчиков. Видимо, они восприняли мою критику и добавили столь базовые информационные утилиты в дистрибутив. Правда, радоваться рано, ведь разработчики встроили драйвер NVIDIA, но где-то потеряли OpenCL API.

Хотя в моей основной, используемой операционной системе Chimbalix драйвер видеокарты уже устарел и его пора бы обновить. Но OpenCL поддерживается и работает, а у CachyOS — нет.

Так что даже драйвер видеокарты прибит к системе криво. Кстати, что там с архиваторами? Да ничего нового. CachyOS не способна открыть даже обычные TAR и ZIP архивы. Нет архиваторов в системе. Даже древняя Windows XP способна открывать ZIP архивы без стороннего ПО. Это ли не позор для современного Линукса?

Хотя в Линуксах и сложно найти действительно качественный архиватор. Скорее, даже невозможно, ибо Open-Source. Но в дистрибутиве Chimbalix есть архиваторы на любой вкус. И не только. Как говорится, почувствуйте разницу:

Что тут ещё интересного. Точно! Есть два редактора разделов.

У меня в дистрибутиве Chimbalix тоже два редактора разделов.

Правда, в дистрибутиве Chimbalix больше файловых систем доступно для использования. Хотя, стоит признать, у CachyOS не самая плохая поддержка разнообразных файловых систем среди прочих дистрибутивов Linux.

Осталось проверить встроенную в CachyOS утилиту OCCT. С первого раза не запустилась. Со второго раза запускалась очень долго, хотя ноутбук далеко не самый слабый (64 ГБ ОЗУ, i7-10875H и RTX 3060 Mobile). Да и вообще эта CachyOS какая-то тормознутая в целом. Потом программа потребовала принять какое-то лицензионное соглашение. Сразу в мусорку такие программы.

Запустить Windows приложения CachyOS не способна, ведь отсутствует WINE. Значит, и игры пролетают мимо. Ведь для Linux практически не разрабатывают игры по понятным причинам.

Тем временем в дистрибутиве Chimbalix даже терминал открывать не нужно, чтобы запустить игру. Хотя WINE — это далеко не идеал, в том числе модифицированный Proton на стероидах. Но всяко лучше, чем ничего.

Больше в дистрибутиве CachyOS делать нечего. Это было полное разочарование и недоумение, почему разработчики за год так и не смогли сделать дистрибутив хоть немного пригодным для использования.

Что же, пора вернуться в Chimbalix и продолжить написание данной статьи.

CachyOS — это настоящий позор среди дистрибутивов Linux. Настолько плохой Линукс нужно ещё постараться сделать. Даже я, не имевший когда-то опыта в создании дистрибутивов Linux, смог довести Chimbalix за год до приемлемого состояния, когда можно установить и пользоваться системой. Тем временем разработчики CachyOS ровным счётом ничего не сделали, кроме как добавили три базовые утилиты, на отсутствие которых я когда-то ругался.

Чисто технически, я мог бы дать доступ в Интернет дистрибутиву CachyOS и попытаться установить, потратив трафик, который, между прочим, я оплачиваю из своего кармана, а не разработчиков дистрибутива. Но это не имеет смысла, ведь систему невозможно установить без доступа к интернету. Если что-то случится с репозиториями дистрибутива, система окажется мёртвой, независимо от доступа к сети.

Так что не будет реальных объективных сравнительных тестов в равных условиях, между CachyOS и прочими операционными системами. Это технически невозможно ввиду ущербности данного дистрибутива Linux. То что там, в Интернете, рисуют графики fps в играх, рассказывая, что это всё благодаря дистрибутиву CachyOS, есть ни что иное, как откровенная дезинформация и плутовство. В реальности CachyOS оказался абсолютно непригоден для тестов и использования. С таким же успехом можно взять абсолютно любой Линукс, подключить интернет и, изрядно потанцевав с бубном, прикрутить WINE, рассказывая, какой Линукс классный и прекрасный.

Мне, как пользователю, нужна пригодная для использования операционная система, а не весь этот кривой зоопарк дистрибутивов. Именно потому Linux никогда не заменит и не будет лучше Windows, если только Windows не превратят в очередной унылый Linux. Как иронично получилось. Я хотел заменить Pop!_OS, провалившуюся как операционная система, но даже она оказалась лучше, чем CachyOS.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.