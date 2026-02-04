В 2026 году энтузиасты представили широкой общественности аппаратно-программную модификацию BadWDSD и прошивку qCFW. Свежая модификация дает доступ к регистрам WDSD на «непрошиваемых» ревизиях PlayStation 3 и позволяет управлять напряжениями и частотами процессора Cell, памяти и видеокарты. Это открывает широчайшие возможности разгона и изменений прошивки PlayStation 3.

Предисловие

В сети появилась первая прошивка для разгона «непрошиваек» с возможностью изменения напряжения и повышения частот на недостижимую ранее величину. Фактически рухнула последняя преграда между обычным консольным геймингом и ультимативным устройством для энтузиастов. Данный материал не является инструкцией по разгону PlayStation 3, а лишь лёгкое уведомление о том, что энтузиастам удалось разогнать легендарное устройство на невиданную величину. Новый вид взлома сложнее стандартного, но даёт значительно больше возможностей, чем раньше.

Экспериментальный разгон PS3 на qCFW

Прошивка qCFW на базе BadWDSD

Летом 2025 года энтузиасты нашли новый вариант модификации консолей PlayStation 3, вышедших после января 2011 года, так называемые «непрошивайки». При помощи Raspberry Pi Pico (или аналогов) и специального скрипта они получают доступ к регистрам WDSD, после чего можно залить специальную модифицированную прошивку вида qCFW. Подобная модификация даёт широчайший спектр возможностей для манипуляций внутренними настройками системы.

Непрошивайки PlayStation 3

Сегодня существует два вида модификаций для легендарного устройства. Кастомная (она же CFW) — это модифицированная прошивка с изменёнными файлами. Временная прошивка (она же HEN) — это оригинальная прошивка с установленным эксплойтом. В январе 2011 года Sony изменила защиту консолей на уровне железа, и более свежие устройства не подвержены полноценной модификации.

Сегодня появился третий вариант модификации.

Технологический прогресс и изменения консолей PS3

В первых ревизиях PlayStation процессор и видеокарта создавались по устаревшим 90 нм нормам с огромным тепловыделением и низким частотным потенциалом. Устройства работали на пределе своих возможностей в заданных рамках. Теоретически производительность консоли можно было увеличить, но тогда тепловыделение превысило бы все разумные пределы. Пиковые значения достигали 400 ватт.

Характеристики разных ревизий PS3

Последние ревизии устройства уже создавались по передовым 45 нм для процессора и 28 нм для видеокарты нормам. Пиковые значения потребления стали менее 160 ватт. В результате данного недоразумения последние ревизии PS3 получили скрытый запас по тепловыделению и частотному потенциалу. Эта особенность наиболее ценна в свежей модификации.

Сложности разгона памяти, видеокарты и процессора

Прошивка игровых консолей имеет целый ряд продвинутых защит от модификаций. Из-за такой особенности возможности изменений сильно ограничена. За 7 лет исследований энтузиасты смогли минимально изучить структуру и имеющиеся возможности.

Из инструментов управления железом изучены только разделы контроля периферии, температуры и видеокарты.

Помимо шифрования и защит, присутствует другая сложность — чипы, созданные по разным технологическим нормам, требуют разные таблицы напряжений и питания. При изменении одного параметра идёт каскадное обрушение остального и всё в режиме «неизвестности». Каждый участник сообщества работал исключительно над собственным проектом, что сильно тормозило разработку.

Модификация BadWDSD

Это чип, распаянный на материнской плате и перехватывающий управление системой до старта защитных функций. Таким образом, настройка частот всех элементов идёт до загрузки основного ядра. Раньше параметры задавались из уже загруженного ядра.

Подобный подход усложнил установку модификации, но упростил все остальные действия. Решение работает на всех ревизиях PlayStation 3, кроме моделей с 12 GB флеш-памяти. На прошлой неделе в публичное пространство выложили первую версию прошивки для подобной модификации.

Прошивка qCFW для PS3

Новые возможности по разгону PlayStation 3

Так как внедрение кода идёт до старта ядра, появилась возможность менять напряжения и частоты через скрипт. Поведение системы нестабильное и не применимо обычными пользователями, но это первый шаг к нечто большему. Энтузиасты демонстрируют выдающиеся показатели на разных системах и показывают высочайший потенциал устройств. Без заметного изменения «потребительских» характеристик корректируют различные параметры в системе.

Разгон PS3 через BadWDSD

Наиболее значимым и перспективным выглядит разгон процессора Cell. Это первая ласточка, где смогли повысить базовую частоту с 3,2 до 5,3 ГГц, а частоту памяти — с 650 до 1300 МГц. До массового применения ещё далеко, но уже сегодня есть несколько тестов с демонстрацией возможностей.

Первые тесты производительности с новым разгоном

Не все гладко, так как работа многих игр жестко привязана и синхронизирована с тактовой частотой процессора Cell. Многие разработчики игр жестко привязывали многие аспекты игры к параметрам железа из-за сложности архитектуры. Особенно сильно страдают звук и анимация. Первые "контр-меры" уже разрабатываются, но до массового применения еще далеко.

С другой стороны, несколько игр получили прибавку производительности и увеличили частоту кадров до 200%. Сегодня это теоретические результаты, но прогресс идет семимильными шагами.

Эмуляторы PS3

Сегодня регулярно можно слышать истории про воссоздание классических игр через эмуляторы устройств. Люди не понимают, зачем нужны оригинальные гаджеты, если утилиты от энтузиастов отлично воспроизводят классические тайтлы.

Правда жизни состоит в том, что эмулятор отрицательно хорошо воспроизводит работу SPE-ядер процессора Cell. Если игра «выжимала все соки» из консоли, эмуляция сильно затруднена. Где-то тени не работают, где-то звук запинается, где-то вылеты при загрузке. Хоть в описании проигрывателя и указана поддержка 71% библиотеки — это не означает, что всё работает идеально. Более того, многие проекты в категории «можно пройти» — это версии игр с настройками и патчами от сообщества и долгими танцами с бубном.

Живое железо по-прежнему актуально. Разгон системы продлевает жизнь гаджета и воскрешает из небытия многие проекты.

Будущее разгона и весь потенциал PS3

В январе 2026 года энтузиасты смогли продемонстрировать, что у пожилой консоли ещё есть порох в пороховницах. Ограничения, наложенные на младшие модели, могут оказаться полезными огромному сообществу геймеров. Сегодня лишь малую долю устройств можно стабильно, без суеты, разогнать на жалкие 30%. Но в обозримом будущем парк модифицированных гаджетов заметно вырастет, а потенциал увеличения производительности многократно возрастёт.

На PlayStation 3, помимо мультиплатформы, закрыто более шестисот уникальных проектов, недоступных больше нигде. Игры по лицензиям, от закрытых студий, внутренние эксклюзивы — выбор огромный. Новый вид модификации и разгон подарят новую жизнь забытым играм.