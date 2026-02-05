Тестовая сборка оснащалась 16 ГБ DDR4.

Затянувшийся кризис на рынке памяти может не позволить приобрести желаемую видеокарту, поэтому некоторым геймерам приходится выбирать временный вариант, чтобы дождаться улучшения ситуации с ценами на видеоадаптеры, в частности, стряхивать пыль с GeForce GTX 1060 6 ГБ, которую совсем недавно протестировали эксперты YouTube-канала NJ Tech, сравнив её с чуть более новой GeForce GTX 1650.

Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 дебютировала летом 2016 года и основана на архитектуре Pascal, тогда как видеоадаптер GeForce GTX 1650 на базе архитектуры Turing был запущен весной 2020 года. Версия GTX 1060, принявшая участие в данном тесте, имеет 6 ГБ видеопамяти GDDR5 и 1280 ядер, в то время как протестированный вариант GTX 1650 оснащается 4 ГБ GDDR6 и 896 ядрами.

Указанные видеокарты, дополненные процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 CL14, в игровых тестах при разрешении 1080p смогли обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

Источник фото: NJ Tech/YouTube

Как видно по тестам, обе модели обеспечивают высокие показатели частоты кадров, хотя GTX 1060 показывает чуть лучшие результаты по сравнению с GTX 1650 в целом ряде игр, уступая лишь в двух.

