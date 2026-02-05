Затянувшийся кризис на рынке памяти может не позволить приобрести желаемую видеокарту, поэтому некоторым геймерам приходится выбирать временный вариант, чтобы дождаться улучшения ситуации с ценами на видеоадаптеры, в частности, стряхивать пыль с GeForce GTX 1060 6 ГБ, которую совсем недавно протестировали эксперты YouTube-канала NJ Tech, сравнив её с чуть более новой GeForce GTX 1650.
Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 дебютировала летом 2016 года и основана на архитектуре Pascal, тогда как видеоадаптер GeForce GTX 1650 на базе архитектуры Turing был запущен весной 2020 года. Версия GTX 1060, принявшая участие в данном тесте, имеет 6 ГБ видеопамяти GDDR5 и 1280 ядер, в то время как протестированный вариант GTX 1650 оснащается 4 ГБ GDDR6 и 896 ядрами.
Указанные видеокарты, дополненные процессором AMD Ryzen 5 5600X и 2x8 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 CL14, в игровых тестах при разрешении 1080p смогли обеспечить следующие показатели средней частоты кадров/1% low:
- Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки графики, TAA): GTX 1060 – 110 fps/81 fps, GTX 1650 – 95 fps/76 fps
- Cyberpunk 2077 (низкие настройки, FSR 2.1 Quality): GTX 1060 – 68 fps/50 fps, GTX 1650 – 59 fps/41 fps
- Warframe (средние настройки, SMAA): GTX 1060 – 98 fps/77 fps, GTX 1650 – 88 fps/72 fps
- Counter-Strike 2 (низкие настройки, FSR выкл.): GTX 1060 – 298 fps/151 fps, GTX 1650 – 272 fps/140 fps
- Battlefield 6 (низкие настройки, FSR 3.1 Quality): GTX 1060 – 61 fps/41 fps, GTX 1650 – 57 fps/36 fps
- ARC Raiders (низкие настройки, Epic VD, RTGI Static, TAA 100 %): GTX 1060 – 74 fps/61 fps, GTX 1650 – 73 fps/60 fps
- Marvel Rivals (низкие настройки, SSGI+SSR, FSR 3.1 Quality): GTX 1060 – 51 fps/42 fps, GTX 1650 – 51 fps/42 fps
- Red Dead Redemption 2 (средние настройки, качество текстур Ultra, настройки TAA высокие): GTX 1060 – 50 fps/43 fps, GTX 1650 – 50 fps/40 fps
- Hogwarts Legacy (средние настройки, FSR 3.1 Quality): GTX 1060 – 62 fps/47 fps, GTX 1650 – 64 fps/44 fps
- Ghost of Tsushima (низкие настройки, FSR 3.1 Quality): GTX 1060 – 52 fps/40 fps, GTX 1650 – 61 fps/47 fps
Источник фото: NJ Tech/YouTube
Как видно по тестам, обе модели обеспечивают высокие показатели частоты кадров, хотя GTX 1060 показывает чуть лучшие результаты по сравнению с GTX 1650 в целом ряде игр, уступая лишь в двух.
