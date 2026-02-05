Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
По данным Military Watch Magazine, истребители дальней авиации Су-30СМ2 ВМФ России были замечены над Балтийским регионом в необычной боевой конфигурации. Испанские истребители F-18, поднятые с авиабазы Шяуляй в Литве по тревоге для перехвата, сфотографировали российские самолеты, вооруженные противорадиолокационными ракетами Х-31 и кассетными бомбами РБК-500.

Самолеты принадлежали 4-му гвардейскому морскому штурмовому авиаполку, базирующемуся в Черняховске (Калининградская область). Подобная ударная полезная нагрузка может рассматриваться как сигнал в условиях высокой напряженности между Россией и НАТО. Она демонстрирует готовность к наступательным действиям против критических наземных целей, таких как радиолокационные станции и системы ПВО, которые могут быть поражены ракетами Х-31. Истребители из Калининграда традиционно имеют высокую интенсивность полетов и наиболее часто взаимодействуют с авиацией Альянса.

Может быть интересно

Су-30СМ2 представляет собой новейшую и наиболее совершенную модификацию в семействе Су-30 на вооружении ВС РФ. Среди ключевых улучшений можно отметить двигатели АЛ-41Ф-1С, разработанные для истребителя Су-35. Они обеспечивают повышенную тягу, лучшую топливную эффективность, увеличенный ресурс и систему отклонения вектора тяги для повышения маневренности. 

Также стоит отметить двухместную компоновку с размещением офицера управления вооружением, которая оптимизирует самолет для выполнения ударных задач. Кроме того, по сравнению с западными аналогами, самолет обладает более мощным радиолокационным комплексом, большей дальностью полета и повышенной боевой нагрузкой.

Су-30СМ2 широко применяется в ходе современных конфликтов, и, по данным «Ростеха», экипажи самолета имеют на счету сотни ликвидированных воздушных и наземных целей, включая комплексы Patriot, что подтверждает эффективность применения Х-31 для подавления ПВО.

#россия #нато #истребитель #вкс россии #су-30 #калининградская область #f-18 #х-31 #вектор тяги #региональная напряжённость
Источник: militarywatchmagazine.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
3
Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
3
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
1
В MxBenchmarkPC протестировали многокадровую генерацию на RTX 3080 в Cyberpunk 2077
1
Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
3
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
2
TechPowerUp: Обновленная версия классического симулятора F-22 готовится к релизу на PC
+
Популярность Linux среди геймеров Steam увеличилась на 64% всего за год
+
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
7
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
1
Российская тюнинг-компания предложила для новой Lada Niva Travel двигатель мощностью до 140 л. с.
3
Intel планирует вернуться на рынок памяти и анонсировала новый стандарт DRAM — Z-Angle Memory
1
Bloomberg: Минфин США разрешит американским компаниям добывать нефть в Венесуэле
2
Новейший российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс
1
Учёные нашли останки затерянного мира возрастом миллион лет в пещере Новой Зеландии
+
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
+
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
1
В Civilization VII весной появится возможность играть за одну цивилизацию на протяжении всей партии
+
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
9

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
4
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
5
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
2
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+

Сейчас обсуждают

randomXP
15:59
Сколько не вылизывай проц, есть производительность видеочипа. В лучшем случае его можно загрузить на 100% Но в 4К это достигается очень быстро. Дальше 2 пути - FSR (и вот тут лучше было бы взять RD...
Valve пересматривает цены и графики поставок Steam Machine и Frame — выпустят в первом полугодии
leonid26
15:58
не зря же говорят хороший товар в рекламе не нуждается, а говно как не рекламируй, не принуждай людей оно и нафиг не нужно не кому
Американский мессенджер imo увеличил популярность в России в 23 раза — до почти 10 млн пользователей
Bernigan
15:54
Нормально, ДЛСС спасает, а тут RE 4 вот для народа вышло DLC про Аду, даже без DLSS гамаю, почти на ультра, кроме RT и тени на высоких а не на ультра, остальное по полной, и разницы нет в принципе с т...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
swr5
15:54
Ну бывает. Перепутали). Зато какие красивые - все белые.
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
Bernigan
15:52
да нет у тебя нифига, иначе бы на 5070 сидел, на 9070 XT я и не говорю, это говно хуже даже чем 5060 8 Гб, хоть 16 Гб памяти, хоть 100500, 1 фиг фризить будет. 5060 8 Гб так то тоже не от большого ума...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
swr5
15:48
Все кроется в деталях: "полукастомный процессор и дискретной графикой AMD с нестандартными прошивками". Там можно так все вылизать и еще кэша дополнительного накинуть, что все будет летать.
Valve пересматривает цены и графики поставок Steam Machine и Frame — выпустят в первом полугодии
Megard
15:47
Свобода и демократия пиндосов уже дошла до того что диктует другим что и у кого покупать.
США могут ввести санкции против Алжира из-за приобретения истребителей Су-57
Bernigan
15:46
Так у тебя разрешение гораздо же выше, если потестишь в QHD, я уверен там больше будет, это именно что старая игра и там большая производительность на ядро важнее чем кэш
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Imeron
15:39
У меня есть только один маленький нейтральный вопрос: А позитивные статьи вообще планируются? В том смысле: вот, я нашёл годноту, вот как этим пользоваться, хочу поделиться с вами опытом. А то - это н...
Почему игровой движок Godot Engine непригоден для разработки перспективных проектов
Китя.
15:23
Денис уже раз показал тест палевый. и ты сам это знаешь.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter