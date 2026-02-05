По данным Military Watch Magazine, истребители дальней авиации Су-30СМ2 ВМФ России были замечены над Балтийским регионом в необычной боевой конфигурации. Испанские истребители F-18, поднятые с авиабазы Шяуляй в Литве по тревоге для перехвата, сфотографировали российские самолеты, вооруженные противорадиолокационными ракетами Х-31 и кассетными бомбами РБК-500.

Самолеты принадлежали 4-му гвардейскому морскому штурмовому авиаполку, базирующемуся в Черняховске (Калининградская область). Подобная ударная полезная нагрузка может рассматриваться как сигнал в условиях высокой напряженности между Россией и НАТО. Она демонстрирует готовность к наступательным действиям против критических наземных целей, таких как радиолокационные станции и системы ПВО, которые могут быть поражены ракетами Х-31. Истребители из Калининграда традиционно имеют высокую интенсивность полетов и наиболее часто взаимодействуют с авиацией Альянса.

Может быть интересно

Су-30СМ2 представляет собой новейшую и наиболее совершенную модификацию в семействе Су-30 на вооружении ВС РФ. Среди ключевых улучшений можно отметить двигатели АЛ-41Ф-1С, разработанные для истребителя Су-35. Они обеспечивают повышенную тягу, лучшую топливную эффективность, увеличенный ресурс и систему отклонения вектора тяги для повышения маневренности.

Также стоит отметить двухместную компоновку с размещением офицера управления вооружением, которая оптимизирует самолет для выполнения ударных задач. Кроме того, по сравнению с западными аналогами, самолет обладает более мощным радиолокационным комплексом, большей дальностью полета и повышенной боевой нагрузкой.

Су-30СМ2 широко применяется в ходе современных конфликтов, и, по данным «Ростеха», экипажи самолета имеют на счету сотни ликвидированных воздушных и наземных целей, включая комплексы Patriot, что подтверждает эффективность применения Х-31 для подавления ПВО.