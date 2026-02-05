Также компания может отложить выход потребительской линейки графических процессоров Rubin.

Планы Nvidia по выпуску видеокарт в 2026 году повисают в воздухе. Согласно новому отчёту издания The Information, у компании нет планов по запуску новых потребительских GPU в этом году. Более того, «Зелёный гигант» уже сокращает производство текущей серии GeForce RTX 50. Главная причина в очередной раз заключается в дефиците памяти DRAM, который перекраивает дорожные карты всех производителей.

Источник изображения: Colorful

Из-за невозможности гарантировать поставки ключевых компонентов Nvidia, судя по всему, полностью отменяет выход серии RTX 50 Super, которая по изначальным планам должна была дебютировать на прошедшем CES. Ранее её релиз лишь переносили на третий квартал, но теперь, похоже, проект заморожен.

Эта пауза станет серьёзным разрывом в привычном цикле. На протяжении многих лет Nvidia и AMD придерживались ежегодного графика обновления потребительских линеек. Теперь этот ритм сбит. Под угрозой срыва оказываются и более долгосрочные проекты: следующее поколение архитектуры Rubin, условно RTX 60, нацеленное на конец 2027 года, также может не уложиться в сроки из-за проблем с поставками памяти.

Ситуация создаёт эффект домино для всего рынка ПК. Производителям готовых решений будет нечего предлагать рынку, что может привести к застою в сегменте сборок. Для Nvidia же выбор очевиден: на фоне бума искусственного интеллекта инфраструктурные и серверные решения приносят колоссальную прибыль, в то время как геймерский рынок выглядит менее привлекательным и более проблемным из-за дефицита.

Единственным потребительским продуктом Nvidia в 2026 году могут стать только новые ARM-чипы серии N1X/N1, нацеленные на волну хайпа вокруг «ИИ-ПК». Это, однако, не решит проблему с видеокартами.