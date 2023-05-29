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Сегодня героем статьи станет Элмо Рассел Замволт-младший (Elmo Russell Zumwalt, Jr.; годы жизни: 29 ноября 1920 - 2 января 2000). Он был американским морским офицером и 19-м руководителем военно-морскими операциями, а также самым молодым адмиралом.

Жизнь героя США и обратная сторона его медали

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Как гласит официальная история, именно он сыграл большую роль в военно-морской истории США, особенно в период Вьетнамской войны. И это действительно так, поскольку именно при нём и по его приказу над Вьетнамом распылялся печально известный агент «оранж», от которого получили мутации более миллиона вьетнамских детей и пострадали многие американские военные, включая сына самого адмирала, который впоследствии умер от рака, а его сын (внук Замволта) страдал от неполноценного развития. Именно такой оказалась плата героя Америки за верную службу «Обители Зла».

Элмо Рассел Замволт Группа детей-инвалидов, по большей части жертв агента «оранж»





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Но были у Элмо и позитивные достижения, за которые он получил многочисленные награды. Например, именно он изменил флотскую политику по отношению к персоналу кораблей, значительно улучшил жизнь военнослужащих (даже разрешил размещать на военных базах автоматы с пивом) и сглаживал расовые конфликты. Прослужив во флоте 32 года, Элмо Рассел Замволт-младший ушёл в отставку и безуспешно пытался баллотировался в Сенат США. Но его туда банально не пустили, поскольку в «самой свободной стране мира» у руля могут стоять лишь представители определённых семей, а не люди с улицы, какими бы героями они не были.

Элмо Рассел Замволт-младший родился в городе Сан-Франциско (Калифорния). Его родителями были деревенские врачи Элмо Рассел Замволт и Франсес Замволт. Они считались американцами, но отец имел отдаленные немецкие корни, а мать была еврейкой. В детские годы наш герой был игл-скаутом.

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Eagle Scout считается высшим достижением (званием), доступным для получения в программе Бойскаутов Америки. Например, с момента его создания в 1911 году, лишь 4% скаутов удостоились чести получить это достижение. За более чем вековую историю звания, его получили примерно 2,5 миллионов молодых людей.





Также Элмо Рассел Замволт закончил высшую школу Союза Тулар (город Тулар, штат Калифорния), где был выбран для произнесения прощальной речи. Плюс он закончил Подготовительную школу Рутефорда (Лонг-Бич). Он был одарённым парнем из обычной небогатой сельской семьи, поэтому его последующая стремительная военная карьера стала вполне заслуженной.

Поступление на флот

Изначально Элмо собирался пойти по стопам родителей и стать доктором, но уже в 1939 поступает в военно-морскую академию в Аннаполисе (Мэриленд). Став курсантом академии, он становится руководителем общества Трезубца, и вице-президентом общества Защитника, дважды выиграв соревнования июньского конкурса недельных публичных речей (в 1940-1941 годах). Также он принимал участие в дебатах между колледжами и стал был командиром роты (в 1941 году) и полковым коммандером (капитаном 3-го ранга). Одарённого парня быстро заметили и академию он закончил с отличием, получив звание энсайна 19 июня 1942 года. Также он получает почётную степень от Техасского технического университета (Texas Tech University).

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Энсайн (Ensign) - младшее офицерское звание, используемое как в сухопутных, так и в военно-морских силах. В сухопутных силах он командует малым отрядом, охраняющим полковое знамя, в российской армии это аналог прапорщика. А для военно-морских сил это первое офицерское звание. В российском флоте это аналог мичмана.

Вторая мировая война

Военная служба для Элмо началась со вступления в экипаж эскадренного миноносца «Фелпс» (DD-360). В августе 1943 года Phelps переводят в оперативную тихоокеанскую учебную команду. А в январе 1944 года будущий адмирал уже служил на корабле «Робинсон». Там же он награждается Бронзовой звездой с эмблемой доблести за отличную службу аналитиком в центре боевой информации, награда полагалась за сражение с японскими линкорами в битве за залив Лейте (25 октября 1944).

«Фелпс» в ноябре 1944 года





Сражение в заливе Лейте (изначально называемое Вторым сражением в Филиппинском море) стало самым масштабным морским сражением за всю Вторую мировую войну. Происходила битва в окрестностях филиппинского острова Лейте, с 23 по 26 октября 1944 года. Японский императорский флот пытался отбросить или уничтожить силы союзников (США и Англии), дислоцированные возле острова Лейте. Тогда впервые в войне была использована тактика камикадзе. В том сражении союзный флот победил, хотя и понёс ощутимые потери. Американцами был потоплен один из двух крупнейших линкоров мира «Мусаси» и сильно повреждён второй линкор «Ямато». В этом сражении Япония также потеряла много самолётов, и вплоть до окончания войны её флот больше не участвовал в крупных операциях.

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В августе 1945 война закончилась и Элмо продолжил службу, став капитаном 1200-тонной японской канонерской лодки «Атака» (сдавшейся американцам в Шанхае и позднее переданной Китаю). Примечательно, что это было первое захваченное американцами судно за всю Вторую мировую войну. В Шанхае наш герой встретил свою будущую супругу Музу Кутелэ дю Рош, происходящей из франко-русской семьи. Там они поженились и вместе приплыли в США.

Стремительная карьера

Затем Элмо Рассел Замволт служил старшим офицером на эскадренном миноносце «Сауфли», а с марта 1946 года перешёл на эскадренный миноносец «Зелларс», в качестве старшего офицера и штурмана. В январе 1948 года его отправляют в корпус подготовки офицеров резерва (относящийся к университету Северной Каролины), где он обучался до июня 1950 года, когда принял командование судном «Тиллс» (эсминец сопровождения), находящемся в статусе резерва. Которым руководил до марта 1951 года, пока не получил перевод на борт линкора «Висконсин» на должность штурмана. На нём он служил во время его боевых операций в Корее.

В июне 1952 года Элмо откомандировали с «Висконсина» и в июле 1953 года он закончил Военно-морской колледж (Ньюпорт, штат Род-Айленд). С июня 1953 года он служит главой берегового и морского базового отделения бюро военно-морского персонала департамента ВМФ (Вашингтон). Также он был вербовочным офицером и офицером по законодательству для программы медицинской помощи престарелым. Затем его переводят командовать миноносцем «Арнольд Дж. Исбелл», на нём он принимает участие в двух учениях в составе Седьмого флота США. Его корабль побеждает в конкурсе боевой эффективности и получает другие награды. В июле 1957 он возвращается в бюро военно-морского персонала для дальнейшей бумажной работы. С декабря 1957 года его переводят в команду помощников министра ВМФ, где он служит специальным помощником по делам персонала ВМФ до ноября 1958 года. Затем до августа 1959 года он был специальным ассистентом и военно-морским помощником.

В 1959 он принимает командование новым ракетным фрегатом «Деви» (DLG-14). После чего корабль получает различные награды и занимает второе место в конкурсе боевой эффективности. После чего, в июне 1961 года, его посылают обучаться в Национальный военный колледж (город Вашингтон), где он успевает проучиться всего один учебный год. С июня 1962 года его переводят в офис помощника министра обороны в Вашингтоне (где он занимается делами международной безопасности), и сначала служит палубным офицером по делам Франции, Испании и Португалии, затем на должности директора контроля вооружений Кубы (где СССР размещал свои ракеты). В период с декабря 1963 года - по 21 июня 1965 он занимает должности исполнительного помощника и старшего адъютанта министра флота. За службу в офисе министра обороны и министра флота Замволт получает награду «Легион почёта».

Война во Вьетнаме

Получив звание контр-адмирала, Замволт командует седьмой флотилией крейсеров и эсминцев. С сентября 1968 года он командует военно-морскими силами во Вьетнаме и становится руководителем группы военных советников во Вьетнаме. А уже в октябре получает звание вице-адмирала. После чего становится военно-морским советником генерала Крейтона Абрамса (в честь которого был назван танк M1 Abrams, основной боевой танк американской армии), командующего всеми силами США во Вьетнаме.

Элмо Рассел Замволт руководил целой флотилией быстроходных катеров, патрулировавших многочисленные реки Вьетнама. Одним из катеров командовал его сын Элмо Рассел Замволт-третий. Особое внимание Замволт уделял охране служивших под его началом людей от сил Вьетконга, которые устраивали регулярные засады на американских военных, после чего скрывались в труднопроходимых джунглях.

А теперь рассмотрим главное «достижение» капитализма - бесконтрольное зарабатывание денег гигантскими корпорациями, которые приносят в жертву, как своих потребителей, так и собственных рядовых сотрудников на заводах. Для борьбы с лиственным покровом, активно используемым Вьетконгом, распылялся новый гербицид «Эйджент ориндж». При этом общественности ещё не было известно о смертельных последствиях воздействия гербицида на человеческий организм. Но наверняка это было известно руководству корпораций его производящих. Поскольку производители гербицидов Доу и Монсанто всеми силами уверяли людей в их безопасности.

Поддался на лживые обещания и адмирал Замволт, пытавшийся защитить своего сына и простых американских солдат от партизан Вьетконга. В результате он неумышленно подверг их воздействию опаснейших для здоровья химикатов, в наше время известных как сильнейшие возбудители рака. В результате заведомого обмана руководства корпораций стали инвалидами и умерли тысячи американских солдат и работников предприятий, на которых производился химикат, передав проблемы со здоровьем своим детям, также получили болезни и мутации более миллиона жителей Вьетнама (всего их пострадало более 3 миллионов).

Расплата за службу «Обители Зла», десятилетиями убивающей и обкрадывающей население отсталых стран по всему миру, настигла и Замволта. Так, в 1988 году от рака умирает в мучениях его сын (ему было всего 42 года), а внук, родившийся в 1977 году, получил врождённые пороки.

Руководство военно-морскими операциями

Пик карьеры Элмо Рассела Замволта начался 14 апреля 1970 года, когда президент Ричард Милхауз Никсон предложил его кандидатуру на должность руководителя военно-морскими операциями. Уже 15 мая 1970 года он уходит с поста командующего военно-морскими силами США во Вьетнаме, удостоившись Золотой звезды за безупречную военную службу.









Элмо Замволт (в середине) на встрече с членами Объединённого комитета начальников штабов: Томасом Х. Мурером, Крейтоном Абрамсом, Робертом Э. Кашмэном-младшим, Джоном Д. Райаном и министром обороны Мелвином Р. Лейрдом, 1973.

Пост руководителя военно-морскими операциями он получает 1 июля 1970 года, вместе с повышением в звании до полного адмирала. Для простых военных Замволт вошёл в историю, как ярый противник проявления дискриминации по расовому и половому признаку. Которые в те годы имели широкое распространение во флоте и были известны американским морякам, как «Z-grams». Например, он на официальном уровне разрешил носить бороду, усы и длинные волосы. А в казармах разрешалось устанавливать автоматы, разливающие пиво. При этом старший офицерский состав наоборот ратовал за обострение дискриминации и всячески мешал Замволту навести порядок.

Элмо Рассел Замволт ушёл в отставку 1 июля 1974 года.

Поздние годы жизни

В 1976 он безуспешно пробовал пробиться в Сенат США, в качестве демократического кандидата от штата Виргиния. Но в то время к управлению страной уже допускались лишь выходцы из определённых семейных кланов (аналог европейского дворянства). Позднее Замволт занимал пост президента Американской медицинской строительной организации в Милвейке (штат Висконсин).

Замволт признавал, что чувствует причину рака своего сына в отравлении химикатом «Эйджент ориндж». И по этой же причине его внук Рассел страдает от умственной неполноценности. Но при этом он заявил, что не испытывает сожалений об отдаче приказа по распылению «Эйджент оринджа», поскольку благодаря ему потери личного состава заметно сократились, после того, как противнику стало сложнее маскироваться и находить пищу.

Возникает вопрос, если он действительно так хотел сократить потери, то не проще было провести мирные переговоры и вывести войска из Вьетнама? И не пришлось бы распылять смертельно опасную химию.

Совместно с Джоном Пекканеном Замволт выпустил книгу «Мой отец, мой сын», вышедшую в сентябре 1986, в ней обсуждается семейная трагедия борьбы его сына с раком. Но при этом наверняка умалчивается аналогичная борьба с раком и мутациями более чем миллиона вьетнамцев, страдающих благодаря Замволту.

В интервью прессе сын Замволта говорил, что якобы не испытывает злобы к отцу и не порицает его за использование малоизученной химии ради карьерных успехов. Элмо-третий безуспешно лечился во многих больницах Америки, пока не поступил в центр исследования рака Фреда Хатчинсона (город Сиэтл), там ему пересадили трансплантат от его сестры Музетты, её ткани как раз годились для пересадки. Но кардинально это ничего не изменило и в 1988 он умирает. Кстати, книга «Мой отец, мой сын» заканчивается ожиданием результатов обследования, поскольку была написана ранее и давала читателю призрачный шанс на исцеление больного.

Вскоре по мотивам книги был снят одноимённый фильм с Карлом Малденом в роли Замволта-старшего и Кейтом Каррадином сыгравшем его сына. Поскольку американцы любят идеализировать своих героев и снимать про них пропаганду. А глав американских корпораций, умышленно скрывающих результаты исследований своей продукции естественно никто не ни в чём особо не обвинял (кроме самих пострадавших), поскольку основные СМИ были давно ими куплены. Подумаешь пострадали 3 миллиона вьетнамцев и как минимум сотня тысяч американцев (военные, работники заводов, и все живущие поблизости от вредного производства), есть же вещи гораздо важнее.

Не зря на востоке существует понятие кармы, настигла она и адмирала Замволта, который не только потерял сына и видел страдания внука, но и сам умер в мучениях 2 января 2000 года в медицинском центре университета Дюк в Дареме (штат Северная Каролина). Врачи назвали причиной его смерти мезотелиому, редкий вид рака лёгких, появившейся в результате отравления асбестом в период службы на флоте. И наверняка им отравились ещё многие тысячи моряков, но о них нам ничего не известно.

След в истории

Согласно американским традициям и традициям флота, Замволт оставил след в истории как американский герой, пожертвовавший всем ради процветания США, чтобы они могли и дальше продолжать убивать и грабить население других стран. В его честь был назван первый корабль программы ракетных эсминцев DD(X) американского флота, а последующие аналогичные корабли получали названия кораблей Замволт-класса. Об этих кораблях я писал в своей прошлой статье «Морские дроны США, нюансы их применения и масштабы производства», а сам корабль красуется на её обложке и подробно рассматривается в статье. Речь о эсминце USS Michael Monsoor класса Zumwalt.

Агент «оранж» или «эйджент орандж»

Теперь рассмотрим подробнее, чем именно кровожадные американцы травили вьетнамцев (и наверняка советских инструкторов). Агент «оранж», другое название «эйджент орандж» (Agent Orange, переводится как оранжевый реагент) представляет собой смесь дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения. Применялся английской армией во время Войны в Малайе (колониальный военный конфликт 1948 - 1960 годов) и армией США во Второй Индокитайской войне с 1961 по 1971 года, для уничтожения тропических лесов и прочей растительности (фактически обрекая местное население на голодную смерть, поскольку посевы портились, а скотина умирала без пастбищ), что было стало ключевым этапом операции Trail Dust. Применялся агент «оранж» над территорией Южного Вьетнама, Индокитайским полуостровом (пострадали Камбоджа, Лаос и даже Таиланд, не имеющий общих границ с Вьетнамом). Оранжевым его называли неофициально из-за оранжевой полосы, которой маркировали бочки с этим опаснейшим химикатом. В период с 1963 по 1969 года американская химическая промышленность произвела более 52 миллионов литров агента «оранж».

Карта загрязненных районов Южного Вьетнама. Зеленый - опадание листьев, красный - уничтожение урожая. Список производителей военной химии в США





Дефолианты и гербициды

Дефолиант (от латинского de - от, возврат и folium - лист) является веществом, вызывающим опадение листьев растений. Дефолианты имеют свойства гербицидов, в небольших дозах они могут стимулировать рост растения, а при увеличении дозировки приводить к его торможению или даже гибели. Как выяснили исследователи, растворы дефолиантов, после попадания в ткани листьев, вызывают преждевременное старение растения. Дефолиантами считаются цианамид кальция, хлорат магния, сульфат аммония и другие.

Дефолианты активно подавляют у растений ключевые физиологические процессы: транспирацию, фотосинтез, снижают наводненность клеточных тканей, разрушают молекулярную структуру белков и хлорофилла, воздействуют на области отделения листьев от побегов, вызывая листопад.

Гербицид (от латинского herba - трава и caedo - убиваю) является химическим веществом, используемым для уничтожения растительности. Их разделяют по характеру действия на растения, на гербициды сплошного действия (убивающие все виды растений), и гербициды избирательного (селективного) действия (они убивают определённые виды растений, но при этом не трогают остальные). В мирной жизни первые применяются для борьбы с растительностью вокруг промышленных объектов, аэродромов, на дорогах. А вторые применяются для защиты сельскохозяйственных культур от сорняков (так называемая химическая прополка).

Состав и свойства агента «оранж»

Агент «оранж» стал смесью 1:1 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4,5-T). Он аналогично остальным военным химикатам («эйджент пёрпл», «эйджент пинк», «эйджент блю», «эйджент уайт» и «эйджент грин»), создавался при помощи упрощённой технологии синтеза. И поэтому содержал большую концентрацию диоксина (мутагена, вызывающего онкологические заболевания и различные генетические мутации при контакте с кожей людей и животных.

Основой для изобретения агента «оранж» послужили наработки американского ботаника Артура Галстона. Военные просто позаимствовали результаты его исследований, а ему вскоре выписали премию за изобретение нового вида оружия. Позднее Галстон требовал запрета применения изобретённой им смеси (которую он придумал в мирных целях), и теперь считал химическим оружием.

А теперь немного поговорим о свободе слова в США, которые считаются самой свободной страной мира. После освещения в прессе подробностей американского военного вмешательства во Вьетнаме в 1960-е годы, Артур Галстон, ощущавший на себе вину за изобретение агента «оранж», активно требовал прекратить распыление вещества над странами Индокитайского полуострова. Как высказался сам учёный, применение агента «оранж» во Вьетнаме «поколебало его глубокую веру в конструктивную роль науки и привело его к активной оппозиции официальной политики США».

И как только учёный узнал о применении химиката в 1966 году, то быстро написал изобличительную речь для своего выступления на ежегодном научном симпозиуме Американского общества физиологов растений. Но исполнительный комитет общества в жёсткой форме запретил ему выступать с критикой армии и правительства (поскольку это не было патриотично и никак не касалось свободы слова). После чего Галстон в частном порядке начинает сбор подписей коллег-учёных под составленной им петицией к Президенту США Линдону Джонсону. В итоге 12 учёных написали в петиции свои опасения и пожелания недопустимости использования агента «оранж», ввиду его последствий для местного населения, почвы и популяций животных на опрыскиваемых территориях. Президент ожидаемо «не заметил» это обращение оставив его без ответа (поскольку американские президенты лишь марионетки под контролем глав корпораций, и не могут выступать, либо просто одобрять любую критику своих хозяев). Но зато ответил заместитель Государственного секретаря США Николас Катценбах, написавший Галстону официальный ответ, в котором горячо убеждал его в полной безвредности применяемых ВС США в Юго-Восточной Азии химикатов. По его словам, их распыляют исключительно «в отдалённых районах», жители которых «заранее предупреждаются».

Разработкой финального химического соединения, готового для тактического применения занималась корпорация «Дюпон». Она же получила и первые контракты на поставки тактических гербицидов, вместе с компаниями «Монсанто» и «Доу Кемикэл». (Корпорация «Монсанто» фигурирует в научно-фантастических книгах российского писателя Сергея Тармашева, как главный поставщик генномодифицированных продуктов, спровоцировавших чудовищную генетическая катастрофу. Книги «Наследие» и «Наследие 2»).

Применение в военных целях

Согласно официальным данным американского министерства обороны, с 1962 по 1971 годы они распылили на территории Южного Вьетнама 77 миллионов литров агента «оранж», из которых 44 миллиона литров содержали диоксин. А по данным вьетнамского «Общества пострадавших от диоксина», из 3 миллионов вьетнамцев (на которых распылили химическое оружие), и которых можно считать жертвами химиката, более миллиона человек в возрасте до 18 лет стали инвалидами, получившими тяжёлые наследственные заболевания. Показательным остаётся факт категоричного отказа США в выплатах компенсации за ущерб, причинённый жизни и здоровью воздействием химиката вьетнамским жертвам.

Последствия для населения США

Как показали исследования учёных, производство подобных химикатов относится к опасному производству. А в результате умалчивания его опасности и активного распространения дезинформации про их безопасность, тяжёлые заболевания (зачастую со смертельным исходом) получили многие работники заводов компаний-производителей химиката, и многие жители населённых пунктов, вблизи которых располагались производственные мощности. А с учётом пострадавших американских военных и их потомков, получивших различные заболевания, число жертв корпораций «Обители Зла» исчисляются не одной сотней тысяч человек, и это только внутри самих США. Что сравнимо только с деятельностью нацисткой Германии периода Второй мировой войны.

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