Это последняя разработка в продолжающемся процессе обновления панели управления, когда многие функции были перенесены в приложение «Настройки»

Солнце продолжает садиться над панелью управления Windows и ключевой ее инструмент, страница "шрифты", будет перенесена из панели управления. Панель управления будет направлять пользователей в приложение "Настройки" для доступа к большему количеству функций. Отчеты предполагают, что позже в этом году, если пользователь попытается открыть страницу "шрифты" из панели управления, он будет автоматически перенаправлен в приложение "Настройки".

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Это последняя разработка в продолжающемся процессе обновления панели управления, который Windows Latest документирует в течение нескольких лет, в ходе которого многие функции перешли в приложение "Настройки". Windows Latest сообщает, что Microsoft в настоящее время не планирует полностью удалять панель управления из обычных версий Windows 11.

В приложении "Настройки" появится современный интерфейс управления шрифтами, который будет работать так же, как и его предшественник на панели управления. Будет возможность просмотреть шрифты доступные в системе и использовать страницу управления устаревшими шрифтами.