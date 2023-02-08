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10 причин почему опыт игры на ПК лучше, чем опыт игры на консолях

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Компьютерные игры существуют с момента появления компьютеров и до сих пор пользуются огромной популярностью. С другой стороны, консольные игры появились только в начале 1980-х годов, и с годами их популярность росла. Но всё же - пекабоярские игры или соснольные? Сегодня посмотрим с точки зрения ПК пользователей.

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Вот причины, по которым компьютерные игры могут быть лучшим выбором для тебя. Да, да, именно для тебя.

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1. Персонализация: ПК предлагают более высокий уровень настроек и возможностей, чем консоли. Это включает в себя железо, программное обеспечение и настройки. С ПК вы можете легко обновить такие компоненты, как видеокарта, процессор и память, чтобы повысить производительность вашей системы (DLSS, FSR, снижение настроек для достижения желаемого фпс, либо наоборот - настройка красивостей в игре).

2. Цены на игры. Игры для ПК обычно дешевле консольных. Игры для ПК более доступны, чем игры для консолей благодаря Steam, площадка по продаже ключей и аккаунтов и тд.

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3. Разнообразие. Компьютерные игры представлены в самых разных жанрах: от шутеров от первого лица до стратегий в реальном времени. Это означает, что у геймеров на ПК есть из чего выбирать.

4. Онлайн. В то время как на консолях онлайн и способы коммуникации ограничены, на ПК уже много лет есть полноценный онлайн. Это означает, что геймеры на ПК имеют доступ к более широкому сетевому сообществу и могут играть с бОльшим количеством людей со всего мира.

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5. Моды. Моды — это пользовательский контент, который можно использовать для различных модификаций игры. Это позволяет геймерам настраивать игру по своему вкусу и добавлять новый контент. Модификации составляют огромную часть игрового сообщества ПК и добавляют играм бОльшую ценность.

6. Совместимость: ПК более совместимы с различными типами аппаратного и программного обеспечения, чем консоли. Это означает, что геймеры ПК могут играть в игры, выпущенные для более старых систем, таких как оригинальная Xbox или PlayStation 2. Это также означает, что геймеры ПК могут играть в игры, разработанные для различных операционных систем, таких как Windows, Mac OS и Linux.

7. Эмуляторы: ПК также эмулирует старые игры, позволяя геймерам играть в классические игры, которых больше нет на консолях. На ПК вы можете наслаждаются играми с различных платформ, включая оригинальные NES, SNES и аркадные автоматы.

8. Больше вариантов управления: ПК имеет больше вариантов периферии, чем консоль, от мыши до джойстиков и геймпадов.

9. Доступность. Игры для ПК найти и купить намного проще, чем игры для консолей. Steam, GOG и Origin и множество подобных площадок - наше всё.

10. Читы и трейнеры. Для компьютерных игр также есть множество читов и трейнеров, которые можно использовать для облегчения процесса, если вы застряли на каком-то месте или же если сложность изначально задрана разработчиками.

Так лучше ли играть на компьютере или нет? Нет. Когда у тебя есть консоли, ПК и нинтендо СВИЩ - вот идеальный выбор.

