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Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4

Экономим деньги, смотрим варианты по сборке недорогого ПК для FHD/2K. Без рекламы и навязывания определённых интернет-магазинов.
[ ] для раздела Блоги
1
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3070 уже дешевле 70тр
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Дисклеймер:

В данном материале нет рекламы каких-либо брендов, просто сухая статистика по ценам. Пока курс доллара не улетел в космос или не произошло чего плохого, думаю самое время сделать апгрейд/собрать новый ПК, если до этого планировали и копили драгоценные шекели. Да и криптозима этому способствует. Цены берутся по низу рынка с использованием агрегатора price.ru. Брать или не брать у ритейлеров с конскими ценами - выбор за Вами. 

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3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

По отдельности рассмотрим каждый вариант и подведем итоги. Более ранние материалы по бюджетным сборкам:

Бюджетный ПК на Intel 1 часть 

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Бюджетный ПК на AMD 2 часть

Бюджетный ПК на Xeon 3 часть

Вариантов по процессорам и материнским платам будет несколько, чтобы никто не ушел обиженным. Также будут разные варианты по видеокартам. Мнение автора по сборке данных сетапом может сильно отличаться от Вашего и не претендует на истину в последней инстанции.

Процессор:

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Стоит учесть - если у Вас есть возможность подождать, то можно выгодно заказать CPU с Aliexpress. Рассмотрим все доступные варианты по покупке, которые будут доступны:

IntelCore i5-12400 - народный шестиядерник с достойной производительностью, один из самых популярных по сборке на этой платформе. В случае заказа из Китая получаем около 1500 руб. экономии.

А вот даже не K/KF Core i5-12600 стоит ощутимо дороже. В некоторых  играх вы заметите небольшой прирост в районе 5-12 процентов, если это не 4к за счет буста частот до 4.8Ghz. Однако, как вариант подойдет, тем более есть не самая плохая встройка UHD770. Разница при заказе из поднебесной уже более 4500 руб.

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AMD

Народный шестиядерник, но уже в исполнении AMD. Ryzen 5 5600X без лишних слов. Разница с Aliexpress - более 3000 руб.

Изрядно подешевевший восьмиядерник - Ryzen 7 5800X. За счет вариантов использования можно выбирать различный подход к системам охлаждения, так как площадь кристалла маленькая. Для работы желательна простенькая СВО. Для игр же будет достаточно и чуть более жирного воздушного кулера. На али - на 4500 тыс дешевле.

Кулер

Особое внимание уделите описанию выбираемого кулера для Socket LGA1700, так как не все модели обновились для поддержки нового крепления. Также учитывайте характеристики выбираемого корпуса, чтобы кулер по высоте поместился. Моё личное мнение - выбор следующих моделей:

Для 12400, 12600, 5600X за глаза хватит всё, представленное выше. Для 5800X ситуация другая. Если мы имеем полный сток, только гейминг и простые задачи, то воздух справляется, вопросов нет. Когда ядра идут в фикс, шина в 1900, память в пол, то НИКАКОЙ воздух не справляется. Просто потому, что чиплеты маленькие и снимать с них тепло кулер ещё и через крышку не успевает.

В играх температура по тем же 224XT не превышает 65-70 градусов. Более тяжелые задачи - температура в небеса, сброс частот и троттлинг. Поэтому для владельцев 5800X все-таки в приоритете простенькая вода:

Материнская плата:

Intel

Для 12400 хватит и платы начального уровня хотя бы с одним радиатором на нижнем плече VRM. Однако, о дальнейшем апгрейде на тот же 12600К или 12700 и выше, можно забыть. Asus Prime B660M-K D4 с 12600 (Non-K) уже будет показывать пограничные результаты по температурам VRM, если предполагаются тяжелые задачи, однако для того же гейминга - формально она подойдет, но со скрипом. Если есть возможность, лучше рассмотреть более жирные варианты, которые ещё и предложат апгрейд в дальнейшем.

Цены в последнее время на материнские платы на LGA1700 до сих пор не хотят снижаться до приемлемых значений.

AMD

А вот для платформы AMD на сокете AM4 мы получает большое количество интересных и не очень плат. Цена как обычно ниже вариантов от Intel. Как для 5600X, так и для 5800X можно рассматривать одинаковые варианты, разве что требования к дополнительным интерфейсам и свистоперделкам у Вас будут выше (Wi-fi, подсветки и прочее). Для начала рассмотрим бич-варианты с PCI-Ex 3.0 на чипсете B450:

Далее посмотрим на более предпочтительные варианты на B550. И вот здесь пришлось поискать подольше. Разница в ценах большая между площадками, в наличии плат мало:

Оперативная память:

Начальный вариант -16GB, для более состоятельных - 32GB. Для тех, кто не хочет заморачиваться с разгоном, то проще купить сразу модули с частотой 3466MHz или 3600MHz с вменяемыми таймингами и всё. И здесь меня ждало разочарование. Где доступный ассортимент? Если в РБ ещё Ballistix спокойно продаются, то в РФ найти практически не удалось. Только зелёнки с CL22 и всё. Разгоняторам рекомендовал бы поискать православные U4 на авито. Бич вариант, особенно для Intel с его ограничениями по чипсету, можно рассмотреть следующий. 3600 могут не взять, но 3466 точно, что для 12 поколения на B660 и не надо:

32GB:

Вариант с XMP 3600 также достаточно унылый:

16GB:

Конечно, можно взять 4 планки по 8GB и уложиться в 11 тыс. Но не всегда в таком режиме всё работает как надо.

SSD: 

По накопителям как обычно, выбор простой M.2 NVMe под радиатор материнки и будет счастье. 1Tb будет достаточен для многих:

Самый простой вариант от Netac. Ниже варианты посолиднее:

Видеокарта:

Все уже давным-давно пересмотрели тесты сравнений, так что уговаривать не буду, просто цены:

Блок питания:

Экономить на спичках не будем, но и на оверпрайс заглядываться не стоит. БП на 700-850W, желательно с японокондёрами и более-менее надежной схемотехникой.

Корпус:

Здесь всё строго субъективно и зависит только от Ваших предпочтений, но пару вариантов подкину. Обязательно проверяйте совместимость с водянкой и высотой кулера.

Итоги:

Подсчитаем во что обойдутся данные сборки с учетом заказа CPU с Aliexpress, также с разными видеокартами.

Спасибо за внимание! 


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