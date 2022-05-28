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Запоздалый обзор Xiaomi Pad 5 спустя время. Отличное железо с посредственным софтом

Есть ли вообще смысл покупки планшета на Android в 2022 году? Проверяем на деле спустя несколько обновлений ПО.
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Дисклеймер:

Опыт использования данного устройства будет неким эфемерным сравнением с предыдущими Apple Ipad, которые были ранее во владении. Разберемся - есть ли вообще смысл покупки планшета на Android, тем более не за самую низкую цену в сравнении с конкурентами в лице Huawei, Apple, Samsung и тд. 

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Введение:

Как прикроватное устройство и гаджет в дороге\путешествиях ранее использовались - Apple Ipad 2, mini 4, Pro 10.5 2017, Air 2019.

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 Так как человек я в случае гаджетов не сильно постоянный, всегда при возможности обновлялся на новые поколения. И тут система дала сбой. Захотелось попробовать новое устройство Xiaomi Pad 5, так как обзорщики трубили из каждого патефона, что это топ за свои деньги и тд. Тем более на фоне неплохих отзывов о Mi Pad 4 решено было опробовать гаджет от Xiaomi.

Материалы и качество изготовления:

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Ничего нового в этом плане не расскажу, всё добротно собрано, материалы приятные. После айпадов никакого дискомфорта на этом этапе не возникает. Хорошая олеофобка. Единственный минус - пластиковая пластина сзади. Всё-таки можно было сделать задник планшета полностью из алюминия. Да, стоимость была бы выше, но это стоило бы того. В остальном - ничего особенного, ведь нас интересует именно опыт использования спустя некоторое время.

Железо:

К начинке устройства вообще нет вопросов. Шустрый Snapdragon 860, быстрая оперативка и ПЗУ. Емкая батарейка, громкие и качественные динамики и отличный экран с возможностью выбора режима 60 или 120Гц. Претензий к этому всему никаких нет. Практически все существующие игры идут на максимальных настройках с высоким fps. Для любителей бенчмарков:


 Результаты


Оболочка MIUI 13 (Android 11) и бомбёж:

Вот на этой части рассмотрения планшета у меня начинается непроизвольное подгорание в районе пятой точки. С завода была установлена прошивка MIUI 12.5.7.0.RKXRUXM. 10 мая 2022 в надежде на чудо, я обновил планшет до 13.0.2.0.RKXRUXM (последняя актуальная). К сожалению, позитива и исправления ошибок так и не случилось. 

Основная претензия к большинству устройств на базе MIUI. Где мать его плавность в сторонних приложениях? Зачем на устройстве 120Гц экран, с помощью которого замечать статтеры вы будете ещё больше. Сколько обзоров было пересмотрено, но блогеры\издания упорно игнорируют проблемы интерфейса, ограничиваясь банальными вопросами - а почему тут кнопочка не симметрично стоит, почему тут как не на Айпаде и тд.

Интерфейс стандартных приложений: вопросов нет, всё работает плавно в обоих режимах герцовки. Меню настроек, шторки, любые приложения от Xiaomi - без сучка и задоринки.

Приложения от Google: здесь начинаются первые приколы, а в частности любая версия Google Chrome (Beta, Stable, Canary) даже после полного кэширования страницы дает периодические тормоза. Причем, если мы используем Google Новости, то при переходе для просмотра новости через встроенный WebUI, всё работает плавно. Остальные приложения (карты, диск, календарь, gmail и тд) работают без нареканий. Нужно смотреть альтернативный браузер. Когда у тебя привязка к гугл аккаунту всех вкладок, паролей и тд - некомфортно в случае браузера.

YouTube: рассмотрим отдельно. После айпада это переход в каменный век. Супер кривое разворачивание видео жестами. Сделать это вы можете очень быстро разведя пальцами по диагонали. Получиться может раза только с третьего-пятого. При этом таким же образом свернуть видео вы не сможете. Пересмотрел все гайды и настройки. Временная шкала с начала видео для перемотки тоже требует сноровки. Как и микроскопическая кнопка сворачивания видео в полноэкранный\из полноэкранного режима:

Приложения онлайн-кинотеатров: чаще работают хорошо, чем плохо. Пользуюсь в основном KinopoiskHD, работает сносно, но опять-таки случаются минимальные статтеры, когда изображения не успевают прокешироваться в памяти. При этом с интернетом проблем нет. 200Мбит\сек - пинг минимален.

Соцсети: телега - отлично, VK - постоянные статтеры в ленте, прочие тиктоки и фигня - нормально. Twitter, Linked In, FB - лаги лаги лаги.

Маркетплейсы: Ozon - тормоза везде, нет оптимизации. Aliexpress, Wildberries - всё отлично. 

Здесь Вы зададите вопрос: зачем ты говоришь о приложениях, если должны быть впечатления об использовании?

Сейчас устройство - это экосистема и набор приложений. Хотите Вы этого или нет. Особенно планшет. И если устройство с технической стороны вопроса сделано отлично, а программная начинка хромает - это не есть хорошо. Если для Вас это первое устройство - то у Вас будет восторг вперемешку с мелкими неудобствами. Если же Вы ранее пользовались хоть одним из айпадов, даже старым, то прекрасно меня поймете. Стабильная, плавная работа приложений, оптимизация большиства под планшет - вот ключ успеха. В случае с планшетом от Xiaomi - на других более слабых устройствах под управлением Miui (Redmi Note 8 pro и Note 10) - нет проблем.

Остается только гадать - то ли производители приложений забили на обновление своих версий для планшетов и высокогерцовых экранов, то ли Xiaomi накосячила, так как банальные простецкие прилаги, содержащие минимум тяжелых элементов в интерфейсе, умудряются тормозить как неизвестно что. При этом игры идут отлично. Настройки с полной очисткой хранилища сбрасывались, улучшений нет. 

Не хочется влазить в конспирологическую клоаку, но я не смог найти ранее записанный обзор от "Ай как просто" на данный планшет, в котором показывается как тормозят прилаги на ровном месте - всё с графиком фреймтайма, фпс и герцовкой. Это очень странно, ведь когда Вы будете гуглить обзоры с данным планшетом, то попадете сугубо на положительные отклики, игнорирование показа работы приложений на видео и так далее. 

Итоги: 

Стоит ли покупать данный девайс? И здесь я не могу дать однозначный ответ. Буду ли я надеяться, что Xiaomi допилят прошивку? Да. В большинстве случаев они это делают. Ждать оптимизации приложений сторонних разработчиков глупо. Цена для такого железа немного завышена, можно найти варианты от 25 до 27 тыс рублей в зависимости от комплектации и цвета на Aliexpress. 

В маркетплейсах РФ нашел цены от 34 тыс рублей, что уже находится за гранью для не PRO модели. 

Для творческих людей - без вариантов Apple с их стилусом. Для тех, кто хочет пересесть с Айпада - смысла нет. Разве что у Вас есть только потребность пересесть с начального Ipad 10.2 и получить лучше экран, звук и использовать для кино, ютуба и игр - то тогда Xiaomi хороший вариант. Уже появляются первые слухи об анонсе Pad 6 на процессоре от Mediatek. После выхода на предыдущую модель должна упасть цена. Если загорелись, рекомендую просто подождать. Тут, как говорил мой босс, выбор неоднозначен - 50 на 70)

Спасибо за внимание!


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