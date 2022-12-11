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Предыстория и мое отношение к франшизе:

"Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда" я впервые увидел ещё на черно-белом телевизоре уже и не припомню в каком году. Я не стал рьяным фанатом, который коллекционирует мерч, ходит на встречи и читает все выпускаемые книжки по вселенной. Но за серией стал пристально следить, посещая кинотеатры с каждым выходом новых эпизодов и ответвлений.

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Долго запрягать не буду, просто расскажу про отношение ко всем фильмам и сериалам в общем, после этого приступим к разбору Andor. Я прекрасно понимаю, что Звездные Войны - это аттракцион, сказка, где часто нам навязывают выбор стороны. Просто добро и просто зло. Это не научная фантастика, в которой соблюдаются законы физики. Это именно простая сказка, если мы будем говорить про 4, 5, 6 эпизоды.

Первые 3 эпизода, на самом деле, понравились мне больше, чем оригинальная трилогия. Да, это всё ещё сказка, но с небольшой добавкой неких политических подковёрных игр, большей эпичности серии и тд. Лукас рос вместе с серией и как раз появились новые возможности по визуализации спецэффектов. К моему сожалению, если взять 99 процентов спецэффектов современных фильмов 2021-2022 годов - до сих пор проигрывают по качеству спецэффектов. Моя любимая трилогия, что многим не понравится.

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Когда за дело взялась Disney, всё пошло по бороде. Даже известный "Джей Джей Абрамс" не смог хоть сколько помочь возрождению серии. Однако кассовые сборы и продажи мерча могут сильно со мной поспорить. Даже полное разочарование 7-м эпизодом не остановило меня от похода в кинотеатр на все следующие эпизоды и спин-оффы. Честно говоря, возвращение к духу оригинальной трилогии 70-80-х годов со сказочностью происходящего никак не помогло "новой-новой" трилогии, а закопало поглубже во всех существующих рейтингах кинокритиков и зрителей. Спору нет, кому-то новые фильмы понравились, время идет, поколения сменяются. Но чувство цельной и логичной истории испарилось практически полностью.

Далее промелькнул лучик надежды и быстро угас. Вышел Rogue One: A Star Wars Story. Он же "Изгой-Один". Режиссер Гарет Эдвардс и его британский коллега сценарист Тони Гилрой выдали достойный спин-офф, не без недостатков, но, конечно, же достойный к просмотру. Неплохой актерский состав, более-менее логично закрытый пробел в истории между 3 и 4 эпизодами. Именно отсюда взял свои корни сериал "Андор".

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После бесконечных творческих разногласий и перестановок, увольнений режиссеров в 2018 году нас посетил "Хан Соло. Звёздные войны: Истории". Прокачали актерский состав, ввалили больше денег в бюджет кинокартины. Да и вроде бы герой более узнаваемый. Но, картина вышла довольно пресной и достаточно вялой. Не спас ни актерский состав, ни бюджет. 275 млн долларов, пересъемка более 70 процентов уже отснятого материала и Олден Эренрайк, который мне совершенно не понравился в качестве главного героя. Переплюнуть Харрисона Форда очень непросто. Фильм на разок.

Сериалы:

Сразу скажу,мультипликационные сериалы я не смотрел и нет особого желания тратить время на бесконечные 10-15 сезонные творения. "Мандалорец" мне также не понравился из-за излишне камерного повествования, тесных локаций, отрендеренных "анрил энжином" на пятачке с хромакеем. Неестественно, ненатурально. За счет разных ответственных почти за каждую отдельную серию - повествование скачет и не дает понять цельность всей истории и взгляд одного конкретного режиссера в целом. Это чисто мое мнение. Пусть воют фанаты "Бэйби Йоды", но это не более, чем очередной товар для мерча, не более. Отсмотрен со скукой первый сезон, первые 2 серии второго сезона и заброшен без чувства сожаления.

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"Книга Бобы Фетта" - также проигнорирован после первых 2-х серий. Если сериал меня не заинтересовал с первых эпизодов, я спокойно бросаю просмотр. Брать уже престарелого актера, чтобы высосать из пальца удобоваримую историю - такое себе занятие. Также случилось и с "Игрой престолов". Да, я не смотрел и не собираюсь смотреть его, потому что он никак меня не зацепил с самого начала.

"Оби-Ван Кеноби" - была надежда, что мой любимчик Юэн Макгрегор сможет вытянуть сериал. Дебора Чоу после "Лучше звоните Солу" и "Мистер Робот", "Человек в высоком замке" вселяла какую-никакую, но надежду. Повсеместный пиар, высокий бюджет - а получили мы кинопродукт даже хуже "Мандалорца" с самым убогим сражением на световых мечах за всю историю. Дарт Вейдер и Оби-Ван. Не хватило денег сделать достойно? Видимо всем было плевать на первоисточник. Если пропустили - ничего не потеряли.

Звездные Войны: Андор

Пожалуй, стоит начать с Тони Гилроя, который был ранее упомянут. Можно просто взглянуть на его заслуги в киноиндустрии и понять, что перед нами всё-таки не пустая поделка уровня B:

Кроме этого к сценарию также приложили руку Дэн Гилрой, Джордж Лукас и др. Режиссура была доверена Бенджамину Карону, Тоби Хэйнсу, Сюзанне Вайт.

Актерский состав:

Как это ни странно, но у меня вообще не было планов по просмотру данного сериала, так как я уже принципиально думал, что выйдет очередной "кинопродукт" по мотивам. Однако первый вышедший трейлер всё-таки побудил меня ждать выхода сериала. Стеллан Скарсгард редко заглядывает в сомнительные проекты, как и Энди Сёркис, хоть и сыгравший здесь роль второго плана.

Откровенного непопадания в кастинг по ролям я почти не заметил, разве что не сильно известный Диего Луна смотрится немного блекло. Но уже снят Изгой-Один и замена актеров подняла бы дикий вой фанатов вселенной.

Сюжет:

Честно говоря, рассказчик из меня очень плохой. Но я попробую. Перед нами предстает история становления Кассиана Андора за 5 лет до действий в фильме "Изгой: Один". Как раз в это время происходит формирование Альянса повстанцев ("Сопротивление"). Объединение встает на борьбу против Галактической Империи. В этом и есть вся суть сериала. Некое подобие показа тоталитарного строя, которые похож на формирующийся 100 лет назад всем известный железный немецкий кулак. Отдельного упоминания заслуживают аналогии с текущей реальностью, хотя сериал был отснят по большей части в 2020-2021 годах. "6 лет трудовой колонии" за то, что просто "рядом проходил" и "не так посмотрел" - многие с грустной усмешкой поймут в чем суть. Тоталитаризм - всеобщий порядок и дисциплина или отсутствие свободы и зло? Скорее что-то посередине. Рассуждения главных второстепенных героев ярко раскрывают эту тему. Особенно герой Стеллана Скарсгарда.

На повествовании ярко отразилась фильмография Тони Гилроя. Перед нами не сказка с добром и злом. Большую часть персонажей вообще тяжело отнести к какой-либо стороне. И это придает некую изюминку и подогревает интерес, чтобы и дальше следить за историей. Да, вступление довольно затянуто, но без экспозиции героев никуда. Как вы в дальнейшем сможете сочувствовать персонажу или ненавидеть его, не зная его мотивы, поступки, которые были совершены в прошлом? Простенькие шпионские игры, подковерные политические интриги, коррупция.

Нет джедаев и ситхов. Отдельные эпизоды и вовсе уделены быту и простым проблемам простых людей. А это точно звездные войны? Практически полное отсутствие детских шуточек и комичных персонажей - определённо пошло на пользу сериалу.

В сериале мы видим только двух девушек, которые испытывают друг к другу чувства. Дисней и почти полное отсутствие повестки в виде тысяч гендеров - это точно Дисней? Удивительно. Для меня в последнее время - это тоже один из критериев, по которому я решаю - смотреть очередную поделку от Диснея или Нетфликса или нет.

Графика:

После посредственных "Мандалорца" и "Бобы Фетта" наконец-то нам дали приятную для глаза картинку, масштабные локации, многие из которых сняты в реальных местах и с использованием большого количества декораций, за счет чего многие сцены смотрятся очень натурально.

Это немаловажное условие, так как нас уже успели побаловать качественной картинкой много лет назад. И увидеть посредственный графон в одной из самых дорогих франшиз было бы увидеть несерьёзно.

И, к слову, некоторые локации и моменты были подрезаны из игры от EA "Star Wars Jedi: Fallen Order", что очень органично вписалось в сериал. Те, кто играл, будут довольны.

Почему сериал был прохладно встречен:

Как бы смешно это не звучало, но немалую часть бюджета способна принести узнаваемость того или иного героя из рассматриваемой франшизы. Несмотря на многочисленные положительные отзывы про "повзрослевшую историю во вселенной Звездных Войн", Кассиан Андор засветился лишь на роли второго плана в спин-оффе, который рассказывает про события между новым третьи эпизодом и старым четвертым. Посредственный седьмой эпизод франшизы принес в копилку Disney, если мне правильно помнится, более 1 млрд. долларов. Никому не было важно, что по кринжовому трейлеру уже было понятно, что это провал. Главным была пометка "Эпизод 7" и все кинотеатры были забиты под завязку. И именно тут становится обидно за то, что наконец-то достойный сериал не вызвал большую огласку и большое количество просмотров, которое получили все недавние сериалы по вселенной. И именно поэтому многие фанатские и не очень ютуб каналы просят поднимать цитируемость и рассказывать про этот сериал, так как только так можно дать возможность хорошему, но не идеальному проекту существовать дальше.

Итоги:

Как там говорил популярный постоянно переобувающийся "Пучков"? Тупое *****, тупого *****. Я же скажу по-другому - каждый дро**т, как он хочет. Можно обвинить каждый выходящий фантастический фильм в недостоверности происходящего. В игнорировании всех возможных законов физики. Однако у каждого жанра, каждого фильма есть целевая аудитория. И навязывать свою точку зрения, чтобы избавить вас от того, что вам кто-то другой навязывает свою точку зрения в конкретном фильме - верх идиотизма. Не нравятся фильмы и сериалы "Пиндосов" - смотрите отечественное. Не нравится как снимают отечественное и хотите раздавать советы как делать надо, как не надо - завалите своё мнение и снимайте сами как надо.

Вернемся всё-таки к сериалу. Если Вы не знакомы со вселенной "Звездных войн", данный сериал будет смотреть трудновато, но можно. И, возможно, он вам понравится. Если Вы фанат - определённо стоит увидеть свежий взгляд с различными аллюзиями на становление тоталитарного строя с неудобной правдой без лишнех слез и соплей. Если же Вам не понравился "Изгой-Один", то сериал может не зайти. Это не уровень шедевров как "Настоящий детектив", "Фарго" и тд. Но это определённо шаг в правильном направлении, который поможет не загубить франшизу. Лучше и серьёзнее пресной жвачки всяких "Мандалорцев" и "Оби-Ванов".

Спасибо за внимание!

