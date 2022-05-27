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Ищем достойные термопрокладки для видеокарты. Часть 1

Извечный вопрос многих владельцев горячих видеокарт - как обслужить правильно и что купить на замену родного термоинтерфейса.
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Дисклеймер:

Подбор термоинтерфейсов основан на личном опыте, так как во время апгрейда либо полного обновления железа часто просят обслужить старую видеокарту для продажи. Если конкретная термопаста или термоинтерфейс не упомянуты, то скорее всего автор не имел с ними дела. Выводы можете воспринимать с долей скепсиса, я не претендую на роль профи, а лишь обычный любитель, который давно этим занимается.

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Важно:

Так как замена расходников сопряжена с определёнными рисками, то рекомендую быть предельно внимательным при разборе видеокарты (правильно открутить винты, отсоединить коннекторы питания вентиляторов, подсветки и тд). Если руки растут из правильного места, то сэкономите бюджет. 

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Для нормального функционирования видеокарты, как правило, достаточен нормальный температурный режим, компонентная база и стабильная подача питания. Но не всегда это работает и иногда карты при соблюдении всех составляющих умирают от конструктивных недочетов. Взять к примеру отсутствие охлаждения подсистемы питания на части карт Nvidia 900-й серии, которые страдали отвалами подсистемы питания памяти от, казалось бы, уже позабытой "оловянной чумы". Перегрев, плавление, смещение - бабах)

Так что главным советом будет банальная покупка видеокарты с максимальным количеством охлаждаемых радиаторами зон на текстолите. 100 процентов надёжности не ждите, но к этому можно приблизиться.

Минутка теории:

Перед тем, как перейти к рассмотрению оптимальных вариантов, необходимо понять какой размер, толщину термоинтерфейса необходимо использовать. Можно пойти легким путем и попробовать найти обзор вашей видеокарты, где конкретно указаны типоразмеры. Если же информацию найти не удалось, помогает банальное измерение старых термопрокладок. К их толщине добавляем 0.1-0.5 мм. Либо немного пластилина, к толщине также добавляем 0.1-0.5мм для запаса на прижим.

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Если термопрокладки такой толщины найти не удалось, то ищем максимально близкие параметры. Если стоят 1.5мм, смотрим 2мм и тд, всегда можно их укатать для уменьшения толщины. Но без фанатизма. Слишком толстые термопрокладки не рекомендуется ставить во избежание перекоса и недостаточного прижима на GPU и тд. Эта ошибка очень часто встречается. Проверить прижим очень просто - как термопрокладок, так и термопасты - собираете видеокарту, идете попить кофе, приходите и разбираете, проверяя всё наглядно по отпечаткам. Для сильно загоняющихся: 

График зависимости теплового сопротивления термопрокладок от их толщины и прижимного усилия (чем меньше тепловое сопротивление, тем лучше)

Критерии подбора:

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При выборе термоинтерфейса будем ориентироваться на значение теплопроводности (W/mK). Чем выше это значение, тем лучше. Но все мы знаем, что производители очень любят приукрасить показатели абсолютных величин, как и при указании теплопроводности термопаст или количества Ватт, которые кулера будут отводить без проблем. 

Также немаловажен сам бренд, за которым уже закрепилась определённая репутация. Конечно, и среди горы стекляшек можно найти алмаз, но готовы ли Вы заниматься этим, сливая деньги на покупку ста разных ноунейм комплектов с Али, чтобы найти годноту? Очень сомневаюсь.


Теплопроводность термопрокладок (данные, указанные производителем)

В случае подбора термопрокладок для видеокарт также влияние имеет твердость термоинтерфейса. Слишком мягкие содержат больше силиконового масла, которое при высоких температурах будет течь. Это особенно актуально для майнеров, располагающих карты в риге вертикально. Протечка в райзер или напрямую на длинную асроковскую материнку - и привет КЗ. Не буду приводить график твердости по Шору для отдельных вариантов, это только собъет Вас с толку.

Цена: хорошие термопрокладки - удовольствие не из дешевых. 

Какой вариант, из доступных на рынке, использовать?

Китайская синька:

Ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не стоит использовать термопрокладки бренда NoNaMe по копеечной цене. Это просто натуральная резина. Проще протрите старые, которые стояли с завода, переверните обратной стороной и используйте до покупки нормальных.

Arctic Cooling Thermal Pad:

Тот случай, когда раньше было лучше (или когда подделок было меньше). Арктики выпускаются в различных форматах и диапазоне толщины от 0.5мм до 1.5мм. Теплопроводность равна (6 Вт/мК).  Во-первых мы получаем не всегда адекватную цену. Во-вторых - количество подделок немалое, как и в случае с термопастами MX-2, MX-4. Стоит быть предельно внимательным. При установке этих термопрокладок нужно быть осторожным, так как они банально могут легко крошиться у вас в руках. Не знаю с чем это связано, но две идентичные упаковки одинаковой толщины разного года выпуска по консистенции неплохо различались. Старая была более влажной, новая - более сухой. 

Вывод: использовать только для замены в относительно недорогих и негорячих видеокартах, так как высыхают они достаточно быстро, через год вы будете снимать только крошащееся нечто. Для жирных карт слишком маленькая теплопроводность. Замена на эти термопрокладки в RX580 вместо родных привела к нагреву в районе зоны чипов выше на несколько градусов. В общем - для замены при ограниченном бюджете или наличии в магазине поблизости, для всяких GTX1650 и ниже, пойдет. Такой себе вариант, распиаренный некоторыми продажными блогерами.

Thermalright Extreme Odyssey:

Пожалуй, лучший вариант, хоть и естественно недешевый. Имеют высокую теплопроводность (12.8 Вт/мК). Также имеет различные вариации по толщине от 0.5 до 3мм. Нарваться на подделку также можно, покупайте только в проверенных магазинах или у продавцов на Aliexpress c высоким рейтингом и отзывами. Подходит для установки на горячие видюхи, немного дубовые, но в чем-то это плюс, что долго не теряют свои свойства, не крошатся. Разница в сравнении с теми же арктиками на одной и той же карте может доходить до 15 градусов.

Было\Стало Asus Tuf RTX3080

Вывод: Если нашли по вкусной цене и оригинал - смело стоит брать. Недостаток - высокая цена даже по меркам Aliexpress. Стоит проверять дату производства, так как залежавшиеся просто-напросто высыхают и начинают крошиться. Больше сказать про них особо нечего. При андервольте можно добиться вплоть до 30 градусов выигрыша. 

Laird:

Достаточно неплохие термопрокладки, мягкие, но не рассыпаются как Арктики. Присутствуют на Али по вменяемой цене. В розничных сетях найти можно, но цены иногда ну очень не радуют. Средний показатель теплопроводности (7,5 Вт/мК - заявленная для HD90000), чего вполне достаточно для установки на большинство моделей видеокарт, но для топа и предтопа (3080/3080Ti/3090 или модели с хреновой организацией охлада) всё-таки предпочтительнее Thermalright Odyssey. Важным моментом будет опять-таки - не попасть на подделку, внимательно смотреть на показатель теплопроводности, так как существуют модели с 5-6 Вт/мК. 

Вывод: неплохой вариант для покупки, если у Вас карта массового сегмента до 3070 или жрущие монстры аля RX570-580-590, r9 28x, 29x и тд. Каких-либо недостатков существенных нет, кроме, естественно высоковатой цены.

Возможные альтернативы: Fujipoly Ultra Extreme XR-m - топ, но слишком дорого, Gelid Solutions GP Ultimate 12W - к сожалению к нам не привозили в розницу, как и всю продукцию от этого бренда, по тестам норм, тоже можно брать, Iceberg Thermal DriftIce - хвалят, как вариант рассмотреть точно стоит. Для слабых видеокарт альтернативой арктикам могут быть DeepCool EK720Thermal Grizzly Minus Pad 8 - на них цена у нас улетает в космос непонятно по какой причине, соответственно в топку.

Итоги:

Проводите замену термопрокладок на видеокарте только в случае необходимости. Если на вашей карте есть датчик температуры чипов памяти или нет бекплейта и есть простейший пирометр (не забудьте настроить эмиссию), и температуры находятся в пределах допустимого - просто не трогайте. Как правило, если с завода производитель поставил более-менее нормальный термоинтерфейс, то переживать года 2-3 с покупки видеокарты не стоит. Если же вы купили видеокарту, у которой есть проблемы по поводу текущих термух, то лучше поменять их или для начала обработать и удалить остатки силикона с текстолита. Последствия - от безобидных иногда жирных пятен в районе чипов памяти/VRM до ухода в мир иной. Сразу вспоминаются Sapphire rxXXX, которые просто задалбывалось отмывать от вечно текущих заводских термопрокладок. В общем, обслуживайте карточку по термопасте и термопрокладкам хотя бы раз в 1.5 года после истечения гарантии и будет вам счастье.

Выводы после прочтения и осмысления статьи можете сделать сами. В моем личном топе Odyssey, но иногда из-за отсутствия в наличии или отказа клиента ставить недешевый термоинтерфейс, идут или Laird или DeepCool EK720, на худой конец арктики. Но чаще всего, обходится просто чисткой старого термоинтерфейса. 

PS: повторю озвученную ранее мысль. Если продавец б.у карты начинает вам рассказывать про наличие пломбы на 5-7 летней видеокарте и выставлять это как преимущество, знайте - он крайне скудоумный человек и не понимает, что термопаста превратилась в камень, термопрокладки высохли. Бывают случаи повреждения чипа при отковыривании засохшей термухи, сколы и тд. Смело просите скидку в таком случае, а лучше посмотрите варианты поинтереснее. Но не забывайте также другое. Пломбы продаются на каждом шагу)

PPS: хотите купить с али медные пластинки на чипы памяти для убер охлада? Потом не спрашивайте почему ваша видеокарта не включается или умерла. Для таких припасен отдельный котёл в аду!

В следующий раз поговорим о термопастах. Там вариантов для использования побольше, но тоже есть свои нюансы.

Спасибо за внимание! 


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