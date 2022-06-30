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О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа

Для гуру форумов эта тема будет вряд ли полезной, однако для большинства пользователей будет выжимкой информации, которая сможет помочь и найти то, о чем не говорят производители.
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Дисклеймер:

Представленная ниже информация верна на 99%. Всегда есть человеческий фактор, однако гайды составляются годами и ошибки по мере появления исправляются. Как правило, в большинстве мейнстрим обзоров блогеров, известных ресурсов и других околожелезных сайтах предоставляется не вся информация о той или иной рассматриваемой железке. Часть обзоров (и немалая) - рекламные и неудобные вопросы можно проигнорировать. Мол нам производитель запретил разбираться видеокарту, блок питания и тд. И в этом случае вы теряете немалую часть информации о том или ином товаре, который хотели приобрести. Если Вам лень влезать в дебри конференции на оверах, ixbt и тд, то данный гайд Вам пригодится. Сам я постоянно использую данную информацию.

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Материнские платы:

Первым делом я упоминаю про "доски" не просто так. Это один из важнейших компонентов - основа, на которой пользователи чаще всего экономят. Прорваться сквозь рекламу брендов, порой, очень сложно. Зачастую - одна из самых часто встречающихся ошибок лежит в неверном подборе материнской платы и процессора. Простейший пример: материнская плата без радиаторов по низу рынка, с небольшим количеством фаз подсистемы питания и процессор с немаленьким TDP.

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По итогу мы имеем снижение производительности при перегреве подсистемы питания, троттлинг, перезагрузки компа под большой нагрузкой (больше актуально для старых систем, когда происходил уход в защиту и выключение), более быстрая деградация компонентов на материнской плате в зоне VRM. Перегреву подвергаются компоненты, стоящие рядом с мосфетами. К удивлению многих, немаленькую часть выделяемого тепла рассеивает сам текстолит, а точнее медные слои в толщах. Это тепло переходит к дросселям, что не сильно страшно, если они качественные. Хуже всего приходится конденсаторам, если они стоят достаточно близко и принимают большое количество тепла. Особенно, если это бюджетная матплата и стоят низкотемпературные некачественные конденсаторы. Да, Вы скажете - у меня дно плата и стоит там Core i13 14990KS и всё работает N-лет. То что у Вас работает долго, не означает, что это будет работать долго у Васи из соседнего подъезда. Точку зрения эгоистов и не умеющих смотреть шире - я не принимаю.

Итак, если Вы хоть что-то знаете по сборке, выбору комплектующих, но знаний и материала недостаточно, стоит обратить внимание на следующие материалы, созданные любителями и энтузиастами:

База данных по VRM материнских плат AM4 (1 вариант все чипсеты от A320 до X570): ссылка

База данных по VRM материнских плат AM4 (2 вариант все чипсеты от A320 до X570): ссылка

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База данных по VRM материнских плат LGA1151v2 (все чипсеты от H310 до Z390): ссылка

База данных по VRM материнских плат LGA1200 ( Z490/Z590): ссылка

База данных по VRM материнских плат LGA1200 ( Z490/B560): ссылка

База данных по VRM материнских плат LGA1700 (все чипсеты от H610 до Z690): ссылка

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База данных по VRM материнских плат LGA1700 (Z690): ссылка

База данные по VRM китайских материнских плат на чипсетах X79/X99: ссылка

Блок питания:

Второй компонент, на котором очень часто экономят и берут на сдачу. Причем данная тенденция не меняется долгое время. Среднестатистический пользователь практически всегда большее количество времени уделяется выбору видеокарты и процессора, остальное идет по остаточному принципу. К счастью, не все так делают и также энтузиастами собирается подробная информация по схемотехнике блоков питания. Ниже Вы сможете получить исчерпывающую информацию, однако стоит учитывать, что некоторые производители могут вносить изменения в конструктив:

Рекомендации по блокам питания 1 (платформа, схемотехника и тд): ссылка

Рекомендации по блокам питания 2 (платформа, схемотехника и тд): ссылка

Рекомендации по блокам питания 3 (платформа, схемотехника и тд): ссылка

К сожалению, информация по самым актуальным и недавно вышедшим моделям появляется с запозданием и сведения по схемотехнике, температурам черпается из обзоров. 

Видеокарты:

По видеокартам информации крайне мало. Здесь стоит полагаться только на энтузиастов ремонтников, адекватных обзорщиков и собственный опыт. По текущему поколению видеокарт актуальной информации и баз данных найти не удалось, либо я недостаточно хорошо искал, буду рад, если сможете дать актуальную информацию. Здесь будет представлена таблица по предыдущим поколениям видеокарт, вплоть до 2080Ti, поможет тем, кто покупает более старые карты в маркетплейсах или с рук.

Таблица по сравнению видеокарт (от GT1030 и RX550 до Vega64 и 2080Ti): ссылка 

Кроме того, какой бы хорошей не была бы подсистема питания или количество фаз, строение радиатора, термопрокладки и тд - влияют очень сильно на температурный режим. И в той же заряженной версии, к примеру, 1080Ti Aorus хорошо всё, кроме охлаждения мосфетов подсистемы питания, которая частенько вылетала. Покупка видеокарты для большинства - ощутима для бюджета, поэтому выбирайте с умом.

SSD:

Огромный и познавательный пост от товарища Bilet, к которому есть безграничное доверие. О том, как работает SSD, про надежность, объемы, чипы памяти + более 100 обзоров с тестами.

Всё об SSD: ссылка

Спасибо за внимание! Ещё раз напомню, если у Вас есть материалы от комьюнити с гугл таблицами по актуальному поколению видеокарт, пожалуйста поделитесь.


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Теги

материнские платы процессоры блоки питания оперативная память разгон сборка пк мосфеты подсистема питания схемотехника
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