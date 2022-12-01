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Невысокие температуры в маленьком корпусе - проверяем на практике

Физику не обмануть, однако можно пойти на некоторые ухищрения и достигнуть определённых успехов. Назло тем, кто в это не верит. Прожарка комментаторов.
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Введение:

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Большое количество споров и негодования связаны с использованием нестандартных подходов к сборке компьютера, формфакторам и тд. Вы можете это увидеть на примере комментариев к статье "Корпуса с вертикальным продувом. Разбираем тренд и ищем лучшие варианты". Негатив в этом случае вполне ожидаем, так как личные установки каждого и стереотипы накладывают определенный отпечаток. Личное мнение кажется безгранично верным, даже если человек не пользовался определённым девайсом и опыт у него отсутствует. "У меня вот так и это лучшее, а то что ты предлагаешь - зашквар и никому не нужно".

Представляю глаза владельцев SFF систем, у которых, по логике, всё должно уже было сгореть от перегрева. Не повлиял и тот факт, что каждый собирает как хочет и в начале статьи были описаны конкретные плюсы и минусы таких решений. Да и реальных владельцев таких корпусов с опытом использования, на удивление, не оказалось. Только теоретики. Что поделать, специфика ресурса была известна давным давно.

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Но особенно меня позабавили сторонники "пыли", "пылесосов", "разносов" и адептов установки системника на столе либо на полу. Поверьте, Ваши рекомендации никому не интересны. Каждый ставит, куда захочет и для владельца это будет своим единственно правильным решением. Пусть хоть на голову поставит. 

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2 месяца корпус не открывался и не продувался. Просто протирается стол рядом. Фильтров нет. Ни одного. Чуть-чуть мелкодисперсной пыли на стекле. Притом, что периодически и кот любит залезть на ящик. Кто не умеет следить за порядком в квартире хотя бы минимально, Ваши проблемы) 

Неужели настолько всё плохо как пишут эксперты?

Начнем с того, что такой тип корпусов - выбор не для всех и не рекомендация к покупке. Кроме того, это повышенная финансовая нагрузка. Да, это дороже, но стоит понимать, что как бы Вы не старались объяснить, что всё плохо и зарплаты маленькие, то могу только посочувствовать Вам. Всегда найдется кто-то с кошельком потолще и более хитрый, упорный, трудолюбивый. Разрешать или запрещать покупать вещи, которые по "вашему драгоценному мнению" не стоят своих денег - пустой звук. Ещё раз расскажите это владельцам кастомов и sff сборок.

Возьмем банальный пример - среднюю, не топовую сборку, собранную не на топовых комплектующих. Конечно, можно взять абсурдный пример покупки корпуса ценой от 5000 до 10000 рублей и поставить туда железо 7-10 летней давности. В здравом уме никто так делать не будет, но такие тоже есть. 

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Какие вводные для тестирования имеются: 

Core i5 12400, 2x16GB Crucial U4, Asrock B660m Pro RS, оставим только 1 накопитель WD SN570 1TB (так как вряд ли кто-то ставит "по-богатому" 2 штуки), Ion SFX-L 650W, корпус Кrux naos TG (он же Sama IM01, он же Intertech Fusion), вентиляторы Noctua 4xS12B (корпусные), 1xP12s (на радиаторе id-cooling 224XT V2). Вентиляторы кроме пониженного уровня шума ничем не выделяются, так что если вместо них будут стоять Arctic p12 - ничего не поменяется. Видеокарту возьмем народную, RTX3060 (но конечно же не для всех, раньше покупали видеокарты по 100000, а теперь и по 30000 дорого). 3060Ti в таком же исполнении благополучно продана, к слову температуры с ней были всего на 2 градуса больше.

Также сделаю акцент на корпусе. Он меньше всех корпусов, которые ранее были описаны и по идее надо будет держать огнетушитель в руках во время тестов. К этому добавится и массивная видеокарта, которая полностью перекрывает поток от двух вентиляторов снизу, вводя сумбур в воздушные потоки. В общем, ситуация хуже некуда, "выкинуть этот корпус можешь до тестов, купи нормальную огромную коробку по феншую и совету первого попавшегося ноунейма" =)

Тесты:

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Возьмем типичные "среднестатистические" сценарии. Конечно, будут индивидуальные случаи когда комп используется как рабочая станция и рендерит 24/7. Однако, сколько таких пользователей от общего числа, думаю, сами понимаете. Посмотрим на температуры при работе в браузере и тд.

20-25 вкладок Chrome, несколько в Opera, которая на фоне крутит Youtube 1080p 60fps в маленьком окошке, Slack, VPN, телега, Docker. Стоит отметить, что VT-d включен, так что мизерную часть производительности и оперативки я теряю и получаю доп. нагрузку. Обычная квартира в кирпичном многоквартирном доме, тепература 24-26, батареи немного наваливают. 

"При работе за компом он не будет греться" раздадутся возгласы с задней парты. Надо проверить любимые игрульки, ведь наверняка каждый играет 24/7. Не закрывая софт запустим несколько свежих игр и не очень игр. Извините, сегодня без киберпанка, оказывается поляки выкатили обновление 1.62 и оно ещё качается.

Spider-Man Miles Morales: 

Максимальные настройки, 1080p без DLSS и RT.

C "тлассилофкай атлажэний" на максимум без DLSS:

Uncharted 4:

Максимальные настройки, 1080p без DLSS.

Battlefield 5:

Максимальные настройки, 1080p без RT.

"Да ну, не верю. Такое НЕВОЗМОЖНО. Я сижу на Сore i7 7700K или Ryzen 1700x с видюхой уровня RX 5700XT (rx580) или GTX1070Ti (GTX1080) и ты точно врешь! А если вот туда засунуть 3070 или 3080 - то у тебя точно всё сгорит. Да и не может так слабо RTX 3060 греться. Мне то со своим железом виднее. Ну и что, что я не пользовался, главное обзоры почитать и навыдумывать." 

В такой же манере один "альтернативно одарённый" начал доказывать мне, что 13600K можно разгонять по шине на AsRock B660M PG Riptide, которая с тактовым генератором. А вот тебе выкуси, нельзя. Только поменять SA и оператива на Gear 1 заводится на более высокой частоте. Второй доказывал про нереальный прирост при разгоне оперативы на последних Ryzen 7xxx, как в старые добрые. А вот тебе выкуси, FCLK и удачность кремния решает, хоть и незначительно, всё равно камни не берут больше 2200 по FCLK с "рекомендуемым" делителем. И таких нюансов вагон и целая тележка, да вот только такие "мальчики" занимались разгоном и сборками как гадалка по фотографии. 

Да, действительно, я слукавил. Мой типичный сценарий - вертикальная синхронизация, 75Гц монитор и андервольт видеокарты. Именно такие настройки и стояли. Ну давайте отпустим педаль в пол, отключим синхронизацию, отключим андервольт, все лишнее выкинем из оперативки. 

Без андервольта, без синхронизации и тд.

Spider-Man Miles Morales: 

Максимальные настройки, 1080p без DLSS и RT.

C "тлассилофкай атлажэний" на максимум без DLSS:

Uncharted 4:

Максимальные настройки, 1080p без DLSS.

Battlefield 5:

Максимальные настройки, 1080p без RT.

Температуры системы после нескольких часов прогонов:

Как говаривали классики отечественного Ютуба - "Как ж так вышло то, А? АААА?". В таком мелком корпусе и такие температуры. А те же Jonsbo D30 или D40 и все без исключения корпуса такого типа - ещё больше и с продувом там лучше. А блок питания как поживает у меня? Так как крышка сверху отстегивается, можно заметить, что перегрева нет, обычный тепленький воздух. Это так помогают нищенские дырочки спереди и повернутый к ним вентилятором блок питания.

Иннокентий, а что там по шуму? Гудит аки трансформаторная будка на улице?

Замеры шума я уже делал ранее, вентиляторы те же, что и в предыдущей статье - Cток vs Настройка . 

К слову, настройки кривых были немного выше по оборотам, так как была не самая холодная и тихая видеокарта. В данный момент шум ещё ниже за счет шикарных и тихих кулеров у TUF. Вот это поворот... Комп еле слышно только в играх. А я из тех, кто не переносит шум от системника.

Мнение проплаченных блогеров, финансируемых напрямую фондом Сороса:

Возьмем к примеру свежий Asus Prime AP201, который ко мне скоро приедет. 

Да, маркетологи точно обманули всех. Не может такого быть. Да, огнетушитель нужно прикупить. 

Может обратимся тогда к пользователям, если не убедило огромное число обзоров такого типа корпусов с разнообразным и самым горячим железом. Простой белорусский парень не удержался и назло купил этот богомерзкий корпус. Изменил отечественным производителям, "Интеграл" негодует.... Даже внизу вентиляторов нет....ЭХ....

Выводы из сей замечательной клоунады:

У меня горит, бомбит, подрывает пятую точку и я улетаю на Меркурий? Не-а) Смотреть на потуги некоторых "экспертов" очень забавно. Можете писать много, долго и упорно, но ничьей точки зрения это не поменяет, к счастью )

Заканчиваю словами уже нашего местного классика, который написал не одну сотню инструкций, тестов, обзоров: 

"Глубокое заблуждение - это думать, что достаточно почитать, посмотреть, сделать выводы и ты резво станешь как тот чел, который годами в этом варится и набил все возможные шишки"


Спасибо за внимание!


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itx matx sfx маленький корпус продуваемость
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