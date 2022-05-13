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После нескольких комментариев в предыдущих темах (андервольт 12400 и RTX 3050) решено было проверить последствия нового инженерного решения от Intel. Тем более данный вопрос не на шутку заставил гореть людей на Reddit, Derbauer, Igor’s Lab и тд. Кроме того появилось несколько тестов и статей (к примеру tomshardware ), которые показывали, что изгиб крышки появляется спустя уже первые 10 часов использования процессора, установленного в сокет LGA1700 на материнской плате.

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Типичный изгиб при установке кулера на клипсах.

Во избежание лишних вопросов, сразу отмечу, что процессор в моей системе установлен почти месяц, подвергался всяким издевательствам, раз 5 вытаскивался из сокета и ставился обратно. Всё это добро работает под народным кульком ID-Cooling SE-224-XT, к которому при апгрейде был докуплен комплект креплений ID-Cooling KIT-XT-LGA1217.

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Основание практически идеально ровное, прижимаю всегда до упора, термопаста Arctic MX4.

Нет цели преследовать погоню за каждым градусом, чтобы ставить рекорды, процессор не гонится по шине на данной плате, важно проверить только деформацию комплектующих.

Примеры изгибов от других пользователей:



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Тестовая система:

- Процессор Intel Core i5-12400 (не F версия)

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- Кулер ID-Cooling SE-224-XT (плюс отдельно купленные крепления для LGA1700)





- Материнская плата ASRock B660M Pro RS mAtx

- Оперативная память Crucial Ballistix 2x8GB DDR4 PC4-28800 BL8G36C16U4W

- SSD Kingston NV1 1TB SNVS/1000G m2

- Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8G NE63050019P1-190AF

- Блок питания ASUS ROG-STRIX-550G

- Корпус SilentiumPC Krux Naos TG KRX0089 (он же Sama im01 и тд. Имеет много названий, шасси одно и то же)

- Охлаждение: 2xbe quiet! Shadow Wings 2 120mm BL084 снизу, 1xNoctua NA-FK1 redux сзади, 1xNoctua NA-FK1 redux сверху, 1xNoctua NF-P12 Redux-1300 PWM на кулере, заменен вместо штатного 224XT.



Внешний вид системы Внешний вид системы





Замеры:

Первым делом, не снимая систему охлаждения, замеряю с обратной стороны материнской платы изгиб текстолита.

Хм, что-то не сходится. Кулер с бекплейтом прикручены очень туго, но деформация текстолита типичная для любой среднестатистической платы, 1-2 мм максимум.(Сравниваю с платами, которые уже побывали у меня на руках с этим же кулером и с процессорами 10/11 поколений. Учитываем, что в 11 поколении крышка уже была немного шире с одной из сторон). Замеры в норме. Приступим к демонтажу системы охлаждения и проверим отпечаток термопасты на подошве радиатора и крышке процессора:

Как видите, ничего криминального. Термопаста была нанесена в небольшом количестве и размазана по поверхности равномерным слоем. Стоит учитывать, что при каждой установке и снятии вы никогда не получите одинаковый отпечаток, который можно сразу охарактеризовать как правильный или неправильный. Всё зависит от того, как вы распределили пасту, равномерно ли затянули крепление, как снимали, чтобы не повредить отпечаток и тд. Здесь мы можем уйти в бесконечные и бессмысленные споры со шлифованием пяток, неправильных крышках CPU и подошвах радиатора.

Ещё свежи в памяти споры с выпуклыми пятками на Noctua D15 и термалрайтами уже не вспомню каких моделей. Вы покупаете железо, чтобы собрать и пользоваться. Температурный режим отличный, изгибов как нас пугают - нет. Теперь приступим к самому интересному! Проверим, не превратился ли в банан наш процессор и стоит ли бить тревогу после месяца использования. Ведь нам пророчили изгиб через 10 часов работы.

Тут нас ждет сюрприз - нет ни малейших намеков на изгибы как текстолита процессора, так и теплораспределительной крышки. Я уже было хотел заказать Thermalright LGA17XX-BCF, но теперь понимаю, что это бесполезно.

Наносим небольшое количество термопасты, размазываем моим любимым инструментом: обезжиренным указательным пальцем (или другим, если вы неопытный токарь или фрезеровщик) и наслаждаемся использованием своей системы, попутно изгоняя мысли свидетелей секты охлаждения жидким азотом и покорителей бенчмарков.

Вы, среднестатистический пользователь, должны спать спокойно. Но есть рекомендации, о них в итогах.

Итоги:

Как Вы смогли увидеть, проблем с деформацией комплектующих нет, они в пределах нормы.

НО, усугубиться эта деформация может при использовании системы охлаждения на клипсах или с пластиковым тонким бекплейтом. Решение этого вопроса банальное и простое.

а) При сборке PC на большинстве каналов мейнстрим блогеров изначально устанавливают все комплектующие и систему охлаждения на плату. Вы можете поступить иначе: сначала установить плату в корпус и надежно её прикрутить к стойкам. Если проходили сопромат или термех, то поймете, что в этом случае деформация будет меньше, когда система охлаждения и процессор устанавливаются в конце.

б) Разница в цене между боксовыми кулерами, отстойными кулерами и теми же , ID-Cooling SE-214-XT, ID-Cooling SE-224-XT Basic, очень мала. Как правило, боксовая версия процессора стоит дороже OEM версии. На эту разницу докидываете сущие копейки и покупаете нормальную систему охлаждения, которая может и потом пригодиться. Это же не процессор с али за 2 косаря, нужно ценить то, на что потратил свои кровные.

Что же до тестов известных блогеров и гуру технофорумов? Анализируя информацию мы можем заметить, что кто-то использовал сжо от 1366 сокета, кто-то пытался пихать от 1200 сокета и тд. Сплошные вопросы. Возможно на некоторых материнских платах используются разные защёлки с разным моментом прижима, что сомнительно. Сейчас есть достаточное количество решений, которые уже спроектированы под LGA1700. Если вы не хотите менять старый охлад (как в моем случае), просто докупаете крепления.

Всем добра и не забивайте голову информацией. Аудиофилы тоже покупают толстые провода, технику за тысячи миллионов и пытаются найти тёмные басы, которые способны выбить скупую мужскую слезу от кристально чистого звучания. Это не про большинство)



